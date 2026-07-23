Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Boca Juniors-O’Higgins:

Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 24 de julio (España).

Televisación: ESPN y la plataforma de streaming Disney+

¿Cómo llega Boca Juniors?

Boca Juniors arribó a esta instancia tras finalizar en el tercer lugar del Grupo D de la Copa Libertadores, por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil y por delante de Barcelona de Ecuador. Con el Vasco Arruabarrena como nuevo entrenador en reemplazo de Claudio Úbeda, Boca Juniors viene de eliminar a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina.

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Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

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El Xeneize y el conjunto de Rancagua se verán las caras este jueves 23 de julio, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será el uruguayo Andrés Matonte, mientras que sus asistentes serán Martín Soppi y Horacio Ferreiro. El encargado del VAR será Christian Ferreyra y el del AVAR será Richard Trinidad.

El ganador de esta llave se medirá en octavos de final ante Recoleta de Paraguay

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y O’Higgins, correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors abrirá su serie ante O'Higgins en la Bombonera