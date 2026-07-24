Sociedad

Asaltaron a una conductora de viajes por aplicación en Salta y quedaron detenidos

La víctima fue atacada con cuchillos y despojada de su vehículo en la zona de San Luis, en Rosario de Lerma

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Exterior de un edificio blanco con ventanas verdes, puerta de garaje verde, una persona de uniforme, un árbol sin hojas, y un cartel "Ministerio Público Fiscal" junto a una bandera argentina y otra bordó
El edificio del Ministerio Público Fiscal en Rosario de Lerma, Salta

Un asalto violento a una conductora de aplicación de viajes en la zona de San Luis, Rosario de Lerma, provincia de Salta, desencadenó una investigación que concluyó con la imputación de tres personas y el secuestro de bienes presuntamente robados y adulterados.

La víctima, una joven que se desempeñaba como conductora, acudió a un viaje solicitado mediante la aplicación. Al llegar al punto de encuentro, fue abordada por dos hombres armados con cuchillos que la obligaron a descender de su motocicleta. En la maniobra, sufrió lesiones al caer del rodado y al quedar atrapada una pierna con el escape caliente, mientras los agresores intentaban huir del lugar.

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De acuerdo con lo informado por la página web de los fiscales de la provincia de Salta, la denuncia presentada por la víctima fue el punto de partida para una serie de tareas investigativas coordinadas por la fiscalía penal de Rosario de Lerma.

Según la información oficial, se realizaron análisis de cámaras de seguridad, reconocimientos y comparaciones faciales que permitieron identificar a los presuntos autores. El trabajo pericial fue clave para individualizar a dos jóvenes, uno de 20 años y un menor de 16, como coautores del robo calificado por el uso de armas.

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En paralelo, se detectó la posible participación de un tercer individuo. Esta persona, también de 20 años, habría adquirido la motocicleta sustraída, la cual presentaba adulteración de los números identificatorios del motor y del cuadro. Las autoridades consideran que esta acción configura los delitos de receptación dolosa de elemento mal habido y adulteración de bien registrable.

El fiscal en feria Daniel Alejandro Escalante solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes. El 17 de julio, efectivos policiales concretaron los operativos en los domicilios de los investigados, logrando el secuestro de partes de motovehículos, motores y prendas de vestir que guardarían relación con el asalto.

La Policía detuvo a los dos implicados en el robo
La Policía detuvo a los dos implicados en el robo

Un fiscal de Rosario de Lerma imputó a dos jóvenes, uno de ellos menor, como coautores de un robo agravado por el uso de armas tras el asalto a una conductora de aplicación en San Luis. Un tercer hombre fue acusado de receptación dolosa y adulteración de moto, luego de que se hallaran piezas y motores vinculados al hecho, según informó la fiscalía.

El fiscal subrayó que las diligencias continúan, con el objetivo de reunir más pruebas que permitan robustecer la causa y establecer el grado de participación de cada uno. Se espera la pericia sobre los elementos secuestrados para determinar su vínculo directo con el hecho denunciado.

Le robaron la moto a punta de pistola y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

Dos motochorros fueron detenidos este miércoles en la localidad platense de Melchor Romero, acusados de haber cometido un robo a mano armada de una motocicleta. La rápida resolución del caso fue posible gracias al sistema de rastreo satelital que tenía instalado el vehículo de la víctima.

Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió en la zona de avenida 32 y 166, donde un llamado al 911 alertó sobre el robo de una moto. Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con la víctima, un ciudadano colombiano de 38 años, quien relató que momentos antes había sido interceptado por dos delincuentes que circulaban en una Honda CG 150 de color rojo.

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos lo amenazaron con un arma de fuego, lo obligaron a descender de su motocicleta Mondial Max 110 y escaparon con el vehículo.

Sin embargo, el damnificado informó a los efectivos que la moto robada contaba con un sistema de rastreo GPS que permanecía activo y marcaba una ubicación en una vivienda situada sobre la calle 60, entre 161 y 162.

Con esa información, los policías se dirigieron al lugar. Tras obtener la autorización de la propietaria del inmueble para ingresar, encontraron en el interior tanto la motocicleta sustraída como la Honda utilizada por los presuntos asaltantes para cometer el robo.

En una de las habitaciones de la casa fueron aprehendidos Aron David Planchon, de 27 años, y Jorge Ruiz, de 26, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de La Plata.

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