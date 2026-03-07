El paraguayo Joshua Dürksen ganó la primera carrera del año de Fórmula 2: el argentino Nicolás Varrone quedó 21°

La primera carrera del año de la Fórmula 2 no defraudó y tuvo todos los condimentos. El paraguayo Joshua Dürksen, que viene de firmar como piloto de desarrollo de Mercedes y que emigró al equipo campeón de la divisional Invicta, fue el ganador de la Sprint del Gran Premio de Australia. El argentino Nicolás Varrone, que tuvo un trompo al inicio, quedó anteúltimo.

El paraguayo de 22 años inició su tercera temporada en la F2 con el equipo campeón y no defraudó. Había quedado 9° en la qualy, pero la parrilla invertida le permitió largar 2° y quedarse con la victoria: sumó 10 puntos y repitió lo que hizo en el inicio del 2025 también en el Circuito Albert Park.

Varrone, que debutó con Van Amersfoort Racing, comenzó 19° tras los problemas que vivió en la qualy y logró escalar tres posiciones. Sin embargo, inmediatamente tuvo un toque que lo mandó directo al fondo del pelotón y nunca más pudo recuperarse. Sólo consiguió quedar delante de Mari Boya, que abandonó.

En la segunda posición se ubicó el mexicano Noel León con su Campos Racing y tercero quedó el irlandés Alex Dunne, flamante incorporación de la Academia Alpine que en esta divisional tiene otros dos pilotos: el italiano Gabriele Mini (6°) y el indio Kush Maini (12°). Dunne cruzó la meta cuarto, pero una penalización a su compañero de Rodin Motorsport, Martinius Stenshorne, le permitió subirse al último peldaño del podio.

Dürksen desembarcó en 2024 en AIX Racing y sorprendió al posicionarse 10° en el Campeonato de Pilotos. El año pasado volvió a mostrar su potencial con esa escudería y se posicionó 9°. Para el 2026 logró dar el salto a Invicta Racing, que en 2025 ganó el Campeonato de Constructores con 316 puntos gracias a las actuaciones del campeón italiano Leonardo Fornaroli (211) y el polaco Roman Stanek (105). El equipo este año sumó a Dürksen y ascendió al brasileño Rafael Camara, campeón de la F3 en 2025.

Varrone, representante del equipo Van Amersfoort Racing (VAR), había ido de menor a mayor en la única práctica del fin de semana en la F2: cerró en el 14° puesto con el agregado de haber superado a su compañero de equipo, Rafael Villagómez, quien afronta su tercer año en la categoría y finalizó 17º (1m30s573). Sin embargo, se topó con los problemas de las banderas rojas en la qualy y no pudo escapar del 19° puesto. De todos modos, tendrá revancha con la carrera principal a 33 vueltas que se iniciará a las 21.25 de este sábado 7 de marzo en Argentina.

Días atrás, Nico expresó cuáles son los objetivos de esta temporada en charla con Infobae: “Me encantaría ser competitivo durante el año, consistente, clasificando adelante, siendo de los más rápidos. Después, el resultado obviamente es una circunstancia, todos queremos ganar, me encantaría ir y ganar la primera carrera. Pero si podemos ser competitivos, clasificar adelante, estar rápidos ya desde el inicio, es algo muy positivo teniendo en cuenta el contexto, de dónde venimos y cómo venimos. Así que ese sería el objetivo. Las carreras de F2 son una lotería, las prácticas son pocas, cerrar la vuelta (en clasificación) es muy difícil, es todo un gran casino siempre”.

Su escudería apunta a mejorar la producción de 2025 en la F2, que lo dejó en el anteúltimo lugar del campeonato de constructores con 44 puntos. Luego de un mal inicio de temporada, sumó 33 unidades en los últimos cuatro eventos, pero terminó muy lejos del noveno AIX Racing (107).

Además, Varrone había adelantado su análisis sobre lo que podía suceder en este fin de semana en diálogo con este medio: “Es un circuito icónico, así que va a ser una emoción bárbara estar ahí. Al ser un circuito callejero, las primeras vueltas de práctica y hasta la clasificación en la pista va a estar muy verde. Pero de la práctica a la clasificación va a haber una gran mejora de pista, así que va a haber que estar muy atento a eso, a adaptarnos rápido al cambio de grip (adherencia al asfalto). Habrá que estar con cuidado las primeras vueltas, ya que va a estar muy sucio y hay que tener una buena estrategia para encarar un fin de semana, así que va a ser muy interesante”.