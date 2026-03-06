Las dos banderas rojas que perjudicaron al argentino Nicolás Varrone en su primera clasificación de Fórmula 2

Nicolás Varrone tuvo su ansiado estreno en la Fórmula 2. El argentino quedó 19° en la qualy del Gran Premio de Australia con un tiempo de 1:29.522 y largará desde la penúltima fila en la Sprint (este sábado a las 00:10 de Argentina) y en la carrera principal (se correrá desde las 21:25 del mismo día). Nico finalizó a 1.827 segundos del sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), quien firmó la pole con un giro de 1:28.695.

La accidentada sesión tuvo dos banderas rojas a lo largo de los 30 minutos de la Clasificación. A los 10′, Mari Boya (PREMA Racing) chocó contra una de las paredes de contención y abandonó la prueba antes de tiempo. Más tarde, a los 21′, Gabriele Mini (MP Motorsport) tuvo un problema en el monoplaza y debió ser retirado con una grúa. La baja de este último sorprendió porque había sido el más rápido en la única práctica libre.

El cronómetro se reanudó con la bandera amarilla, pero los autos demoraron en comenzar porque la salida de los boxes estaba cerrada y se reabrió a falta de tres minutos para el final. Esto le jugó en contra a Varrone, que hace más de un lustro que no maneja monopostos y fue al límite en su último giro, pero no pudo mejorar su tiempo y quedó en la 19ª posición sobre 22 lugares. Vale remarcar que en la Sprint se invertirán las diez primeras ubicaciones y el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak largará primero.

*Una de las mejores vueltas que dio Varrone en la FP1

El piloto de 25 años venía de tener un buen debut en la Fórmula 2 en el segundo turno del día, luego de que el otro argentino Mattia Colnaghi saltara al asfalto en la Fórmula 3.

El representante del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) fue de menor a mayor en la única práctica del fin de semana en la F2 y cerró en el 14° puesto con el agregado de haber superado a su compañero de equipo, Rafael Villagómez, quien afronta su tercer año en la categoría y finalizó 17º (1m30s573). El mejor registro del Albiceleste fue 1m30s399, a 1.2 segundos del más veloz, el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).

En una complicada sesión, que incluyó dos banderas rojas por accidentes del estadounidense Colton Herta (Hitech) y el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART), el argentino había mostraon un buen desarrollo.

Días atrás, Nico expresó cuáles son los objetivos de esta temporada en charla con Infobae: “Me encantaría ser competitivo durante el año, consistente, clasificando adelante, siendo de los más rápidos. Después, el resultado obviamente es una circunstancia, todos queremos ganar, me encantaría ir y ganar la primera carrera. Pero si podemos ser competitivos, clasificar adelante, estar rápidos ya desde el inicio, es algo muy positivo teniendo en cuenta el contexto, de dónde venimos y cómo venimos. Así que ese sería el objetivo. Las carreras de F2 son una lotería, las prácticas son pocas, cerrar la vuelta (en clasificación) es muy difícil, es todo un gran casino siempre”.

Su escudería apunta a mejorar la producción de 2025 en la F2, que lo dejó en el anteúltimo lugar del campeonato de constructores con 44 puntos. Luego de un mal inicio de temporada, sumó 33 unidades en los últimos cuatro eventos, pero terminó muy lejos del noveno AIX Racing (107).

Además, Varrone había adelantado su análisis sobre lo que podía suceder en este fin de semana en diálogo con este medio: “Es un circuito icónico, así que va a ser una emoción bárbara estar ahí. Al ser un circuito callejero, las primeras vueltas de práctica y hasta la clasificación en la pista va a estar muy verde. Pero de la práctica a la clasificación va a haber una gran mejora de pista, así que va a haber que estar muy atento a eso, a adaptarnos rápido al cambio de grip (adherencia al asfalto). Habrá que estar con cuidado las primeras vueltas, ya que va a estar muy sucio y hay que tener una buena estrategia para encarar un fin de semana, así que va a ser muy interesante”.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE NICOLÁS VARRONE EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Sábado 7 de marzo

Sprint a 23 vueltas: 00.10 (Argentina) / 14:10 (Australia)

Carrera principal a 33 vueltas: 21.25 (Argentina) / 11:25 del domingo 8 (Australia)