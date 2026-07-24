Deportes

El especial pedido de Ángel Di María a Messi cuando le preguntaron si debe seguir en la selección argentina

Luego del triunfo de Belgrano ante Rosario Central, Fideo se refirió al futuro del capitán albiceleste y del entrenador Lionel Scaloni

Guardar
Google icon
Ángel Di María habló sobre futuro de Lionel Messi, Lionel Scaloni y la Selección en el Mundial

Tras la derrota de Rosario Central ante Belgrano por 2 a 1 en el Gigante de Alberdi, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026, Ángel Di María dejó sus reflexiones sobre el seleccionado nacional y trazó una línea personal sobre el certamen global: para él, el Mundial terminó con el triunfo frente a Inglaterra. También dio su opinión sobre el futuro de Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni en la Albiceleste.

Sobre la continuidad de Lionel Messi, Di María fue categórico. “Leo tiene que seguir muchísimos años más, hasta cuando él quiera. Con 39 años demostró que es uno de los mejores de la historia y no tiene techo”, sostuvo el rosarino en diálogo con TNT Sports.

PUBLICIDAD

En cuanto al futuro de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico, Di María respaldó de manera expresa la continuidad del entrenador. “Como argentino ojalá siga Scaloni, por el bien de todos. Es una buena generación de chicos que sacó él. Es una decisión de él y sabrá lo que quiere. Siempre cuesta mucho soltar porque es una Selección y uno es muy feliz”, expresó.

Ángel Di María pidió que sigan en el seleccionado nacional entrenador Lionel Scaloni y Lionel Messi (AP Foto/Jorge Sáenz)
Ángel Di María pidió que sigan en el seleccionado nacional entrenador Lionel Scaloni y Lionel Messi (AP Foto/Jorge Sáenz)

El campeón mundial en Qatar 2022, que fue titular en el debut del Canalla en el campeonato local, no dudó al momento de referirse al recorrido del equipo nacional en el torneo. Pese a que Argentina llegó a la final y cayó ante España, Di María marcó un punto de inflexión simbólico en el cruce de cuartos o semifinales ante los ingleses. “Para mí el Mundial terminó ahí. Le dieron una alegría a todo el país”, afirmó. “Haberle ganado a Inglaterra le dio la alegría más grande al país”, afirmó el también bicampeón de América e intercontinental con la Selección.

PUBLICIDAD

El atacante de Central reconoció que “sufrí todos los partidos y sacaron eso de adentro”, dijo, al tiempo que reivindicó el trabajo del grupo. Sobre la final perdida ante los españoles, fue directo: “Las finales a veces te tocan y a veces no, y esta vez no nos tocó, pero dejaron la celeste y blanca bien arriba”.

Antes de cerrar sus declaraciones sobre el seleccionado, Di María volvió a subrayar el valor de lo conseguido. “Se merecen más que un aplauso”, repitió, en referencia al plantel que disputó el certamen. “Agradecerles a todos”, añadió, con tono de quien todavía procesa desde las gradas lo que vivió de otra manera cuando era parte del grupo.

El partido en Córdoba tuvo su propio reconocimiento hacia la Selección antes del pitazo inicial. En las tribunas del Gigante de Alberdi se desplegó una bandera con la leyenda “Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”, y los hinchas entonaron el ya célebre cántico que refiere a los ingleses. El clima previo al duelo entre cordobeses y rosarinos estuvo teñido por el fervor que todavía despierta el recorrido mundialista del equipo nacional.

De regreso al plano local, el rosarino analizó la caída de Central ante Belgrano con la misma franqueza. “Hicimos un buen partido, nos costó arrancar en el primer tiempo y en el segundo mejoramos. Tenemos que mejorar un poco atrás y que no nos conviertan tanto”, evaluó. Y fue enfático al rechazar el resultado: “No merecimos perder. De visitante siempre es mucho más difícil”.

El conjunto cordobés, campeón del torneo anterior, se impuso gracias a los goles de Nicolás “Uvita” Fernández y Francisco González Metilli, mientras que Julián Fernández había marcado el transitorio empate para el equipo de Ángel Di María.

Temas Relacionados

Ángel Di MaríaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Lionel MessiLionel Scaloni+deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con gol de Merentiel, Boca Juniors vence a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

El conjunto argentino comienza su camino en la competencia ante el equipo chileno en la Bombonera. Televisa ESPN

Con gol de Merentiel, Boca Juniors vence a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Impacto en el mercado de pases: un club sudamericano negocia para contratar a Vozinha

El arquero caboverdiano de 40 años, una de las revelaciones del Mundial 2026, podría recalar en un popular club del continente

Impacto en el mercado de pases: un club sudamericano negocia para contratar a Vozinha

Pase de lujo de Paredes y definición de Merentiel: así abrió el marcador Boca Juniors frente a O’Higgins por la Sudamericana

Apenas cuatro días después de la final del Mundial, el volante central regaló una asistencia de cachetada y La Bestia firmó el 1-0

Pase de lujo de Paredes y definición de Merentiel: así abrió el marcador Boca Juniors frente a O’Higgins por la Sudamericana

El pasillo de Rosario Central al campeón Belgrano, un gol de antología y una roja insólita: las perlitas del inicio del Torneo Clausura

El Canalla le rindió honores al Pirata tras la controversia del año pasado con Estudiantes, Alan Lescano se lució con una pirueta y Diego Porcel fue expulsado luego de anotar

El pasillo de Rosario Central al campeón Belgrano, un gol de antología y una roja insólita: las perlitas del inicio del Torneo Clausura

Silbidos e indiferencia: así recibieron los hinchas de Boca Juniors a Sebastián Villa

El delantero colombiano, que se había marchado del club en medio de un conflicto, retornó a La Bombonera en el duelo ante O’Higgins por la Copa Sudamericana. Apenas rodó la pelota, recibió aplausos en su primera intervención

Silbidos e indiferencia: así recibieron los hinchas de Boca Juniors a Sebastián Villa

MALDITOS NERDS

Parkasaurus Dinoluxe Edition llega a PlayStation 5 y Xbox Series con todos sus dinosaurios y DLC

Parkasaurus Dinoluxe Edition llega a PlayStation 5 y Xbox Series con todos sus dinosaurios y DLC

‘BOKURA’ llega a Switch 2 reinventando el género de aventuras para dos jugadores

Crunching Koalas impulsa FOUNTAINS a nuevas plataformas con expansión Shattered Shape este año

Shigeru Miyamoto revela cómo los filmes de Mario impulsaron el regreso de Star Fox y otros títulos

Tras eliminación de Netflix, Poinpy regresa sin coste ni anuncios para móviles

ENTRETENIMIENTO

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

La madre de Amy Winehouse recuerda a la cantante a 15 años de su muerte: “Fue víctima de su propio éxito”

‘Star Wars’: un sable de luz de Luke Skywalker fue subastado por una cifra histórica

Un jersey de Jimin vale más que una camiseta firmada por Messi: la sorpresa de la subasta del Mundial 2026

Diseñadora de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ fue asesinada en su hogar; su esposo fue encontrado sin vida poco después

INFOBAE AMÉRICA

ICE arrestó en Savannah al beisbolista dominicano Johan Sandoval por un estatus migratorio vencido

ICE arrestó en Savannah al beisbolista dominicano Johan Sandoval por un estatus migratorio vencido

Instituto Costarricense de Electricidad perdería el control del sistema eléctrico y familias podrían enfrentar tarifas más altas

En Panamá la Autoridad Marítima evalúa ampliar la red nacional de monitoreo oceánico

Congreso Nacional reactiva ayudas sociales bajo nuevo mecanismo que promete mayor transparencia

Gobierno dominicano llama a consultas a su embajadora en Nicaragua