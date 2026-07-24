El especial pedido de Ángel Di María a Messi cuando le preguntaron si debe seguir en la selección argentina

Ángel Di María habló sobre futuro de Lionel Messi, Lionel Scaloni y la Selección en el Mundial

Tras la derrota de Rosario Central ante Belgrano por 2 a 1 en el Gigante de Alberdi, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026, Ángel Di María dejó sus reflexiones sobre el seleccionado nacional y trazó una línea personal sobre el certamen global: para él, el Mundial terminó con el triunfo frente a Inglaterra. También dio su opinión sobre el futuro de Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni en la Albiceleste.

Sobre la continuidad de Lionel Messi, Di María fue categórico. “Leo tiene que seguir muchísimos años más, hasta cuando él quiera. Con 39 años demostró que es uno de los mejores de la historia y no tiene techo”, sostuvo el rosarino en diálogo con TNT Sports.

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En cuanto al futuro de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico, Di María respaldó de manera expresa la continuidad del entrenador. “Como argentino ojalá siga Scaloni, por el bien de todos. Es una buena generación de chicos que sacó él. Es una decisión de él y sabrá lo que quiere. Siempre cuesta mucho soltar porque es una Selección y uno es muy feliz”, expresó.

Ángel Di María pidió que sigan en el seleccionado nacional entrenador Lionel Scaloni y Lionel Messi (AP Foto/Jorge Sáenz)

El campeón mundial en Qatar 2022, que fue titular en el debut del Canalla en el campeonato local, no dudó al momento de referirse al recorrido del equipo nacional en el torneo. Pese a que Argentina llegó a la final y cayó ante España, Di María marcó un punto de inflexión simbólico en el cruce de cuartos o semifinales ante los ingleses. “Para mí el Mundial terminó ahí. Le dieron una alegría a todo el país”, afirmó. “Haberle ganado a Inglaterra le dio la alegría más grande al país”, afirmó el también bicampeón de América e intercontinental con la Selección.

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El atacante de Central reconoció que “sufrí todos los partidos y sacaron eso de adentro”, dijo, al tiempo que reivindicó el trabajo del grupo. Sobre la final perdida ante los españoles, fue directo: “Las finales a veces te tocan y a veces no, y esta vez no nos tocó, pero dejaron la celeste y blanca bien arriba”.

Antes de cerrar sus declaraciones sobre el seleccionado, Di María volvió a subrayar el valor de lo conseguido. “Se merecen más que un aplauso”, repitió, en referencia al plantel que disputó el certamen. “Agradecerles a todos”, añadió, con tono de quien todavía procesa desde las gradas lo que vivió de otra manera cuando era parte del grupo.

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El partido en Córdoba tuvo su propio reconocimiento hacia la Selección antes del pitazo inicial. En las tribunas del Gigante de Alberdi se desplegó una bandera con la leyenda “Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”, y los hinchas entonaron el ya célebre cántico que refiere a los ingleses. El clima previo al duelo entre cordobeses y rosarinos estuvo teñido por el fervor que todavía despierta el recorrido mundialista del equipo nacional.

De regreso al plano local, el rosarino analizó la caída de Central ante Belgrano con la misma franqueza. “Hicimos un buen partido, nos costó arrancar en el primer tiempo y en el segundo mejoramos. Tenemos que mejorar un poco atrás y que no nos conviertan tanto”, evaluó. Y fue enfático al rechazar el resultado: “No merecimos perder. De visitante siempre es mucho más difícil”.

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El conjunto cordobés, campeón del torneo anterior, se impuso gracias a los goles de Nicolás “Uvita” Fernández y Francisco González Metilli, mientras que Julián Fernández había marcado el transitorio empate para el equipo de Ángel Di María.