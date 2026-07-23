‘BOKURA’ llega a Switch 2 reinventando el género de aventuras para dos jugadores

Bokura, de Kodansha Game Lab

El próximo 29 de julio, el juego de rompecabezas cooperativo BOKURA, desarrollado por Tokoronyori y publicado por Kodansha, llegará oficialmente a Nintendo Switch 2 como una propuesta innovadora en experiencias para dos jugadores. La expectativa aumenta en torno a este título japonés, ya que ha recibido valoraciones positivas desde su lanzamiento inicial en Steam en 2023 y promete una experiencia diferente gracias a su mecánica multijugador original. Su lanzamiento será digital y tendrá un precio inicial de 4.99 dólares, con la posibilidad de obtener un descuento previo a su debut para quienes realicen la compra anticipada.

Características distintivas del cooperativo

BOKURA se distingue de otros juegos cooperativos porque exige obligatoriamente la participación de dos personas, sin permitir la opción de jugar en solitario ni con inteligencia artificial. El concepto central se basa en la comunicación: cada jugador encarna a uno de los dos protagonistas, cuyos puntos de vista sobre el mundo son radicalmente distintos tras un misterioso incidente. Uno de ellos percibe un entorno lleno de animales y naturaleza, mientras que el otro interpreta todo como máquinas y entornos robóticos, lo que añade dificultad y creatividad a la resolución de acertijos.

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A lo largo de la aventura, ambos jugadores deben conversar activamente para compartir información exclusiva, lo que les permite avanzar en los enigmas. Esta dinámica se refuerza en Switch 2 gracias a la función GameChat, que facilita la coordinación necesaria aunque los jugadores no estén físicamente juntos. El juego requiere no solo habilidades lógicas para resolver retos, sino también empatía y claridad en la comunicación, ya que cada acción afecta ambos mundos y las soluciones exigen una cooperación auténtica.

Historia y desarrollo de BOKURA

El juego fue diseñado por Tokoronyori, un desarrollador independiente japonés, y forma parte de la línea de nuevas propuestas de Kodansha Game Lab. BOKURA tuvo un lanzamiento temprano en Steam en febrero de 2023, seguido por su llegada a otras plataformas, entre las que se encuentran la Switch original, PC, iOS y Android en agosto del mismo año. La decisión de adaptar BOKURA a Switch 2 surge después de varios lanzamientos exitosos de Kodansha, que busca fortalecer su presencia en el sector de experiencias cooperativas y creativas en videojuegos.

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La versión para Switch 2 marca una nueva etapa de promoción y crecimiento dentro de la división Kodansha Game Lab, que en los últimos meses también lanzó juegos como Roger y Wabisabi SushiDerby. Estas acciones forman parte de una estrategia para internacionalizar y diversificar el catálogo de juegos interactivos japoneses con una impronta indie destacada.

Bokura, de Kodansha Game Lab

Repercusiones entre los jugadores y recepción internacional

El hecho de que BOKURA requiera elegir a un compañero y que no permita avanzar de forma individual representa una apuesta poco convencional en la industria y modifica los hábitos de los jugadores habituales de títulos de aventura. Según las estadísticas de Steam y las opiniones del público, el juego ha despertado un especial interés entre amigos, parejas y familiares, quienes valoran la experiencia compartida, los retos de comunicación y el aprendizaje que surge del contraste entre los mundos, el cual simula perspectivas divergentes en la vida cotidiana.

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Por otro lado, el soporte para GameChat en Switch 2 tiene el potencial de aumentar la accesibilidad para quienes no se encuentran físicamente cerca. Cabe señalar que la experiencia de juego, que dura entre tres y cuatro horas, se adapta a sesiones de ocio de corta y media duración y permite retomar el progreso fácilmente. En comparación con los cooperativos tradicionales, BOKURA enfatiza la paciencia y la cooperación sobre la competitividad, destacando valores como la comunicación efectiva y la empatía. Las rutas narrativas alternativas incentivan a los jugadores a repetir la aventura para descubrir nuevas historias dependiendo de las decisiones que tomen.