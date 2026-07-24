Guatemala

Suspenden caravana de 200 buses por alza de combustibles en Guatemala, persisten protestas de taxistas y otras gremiales

La movilización estaba prevista para este viernes en Ciudad de Guatemala y Mixco, a la espera de una conferencia del presidente Bernardo Arévalo

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Las movilizaciones comenzarán a las 7:30 y avanzarán hacia el Congreso de la República con participación de ASM, ASOTAX y APTG.
La manifestación busca exigir soluciones al incremento del costo de los combustibles. (Redes Sociales)

La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (CATUG) y la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte (CADEMET) suspendieron temporalmente la caravana de 200 buses que estaba convocada para este viernes 24 de julio en la Ciudad de Guatemala y el municipio de Mixco.

La decisión surge tras el anuncio de una próxima conferencia del presidente Bernardo Arévalo, de la cual el sector espera respuestas sobre la crisis provocada por el incremento en los precios de los combustibles.

El presidente de CATUG, Saúl Umaña, explicó que la suspensión es una medida preventiva para conocer las disposiciones que el Ejecutivo pueda presentar ante la presión creciente de los transportistas.

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Según Umaña, el gremio mantiene su disposición a dialogar, pero exige acciones concretas para paliar el impacto que el alza de los combustibles genera en la operatividad del transporte público.

Objetivos de la movilización suspendida

La movilización, que incluía la participación de 200 autobuses, tenía como objetivo trasladarse hacia tres puntos clave: la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.

El recorrido pretendía visibilizar la demanda de soluciones ante el incremento de los costos de operación a raíz del aumento en el precio de los combustibles.

Los organizadores fundamentaron su convocatoria en los derechos constitucionales de manifestación, reunión y petición, contemplados en los artículos 33 y 28 de la Constitución Política de Guatemala.

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Persisten protestas de taxistas

Pese a la suspensión de la caravana de autobuses, la protesta de los taxistas continúa vigente. El gremio ha anunciado que mantendrá acciones durante la jornada, por lo que las autoridades prevén posibles bloqueos y complicaciones en la circulación vehicular en diferentes sectores del país.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante eventuales congestionamientos.

La protesta de taxistas ocurre después de una semana de bloqueos y manifestaciones de transportistas en distintos puntos del país.
Taxistas anunciaron una caravana pacífica en la Ciudad de Guatemala para protestar por el alza de combustibles este viernes 24 de julio. (Prensa Libre)

Rechazo al incremento de los combustibles

El reciente aumento en los precios de los combustibles ha generado un amplio rechazo entre los distintos sectores del transporte. Tanto los operadores de autobuses como los taxistas demandan medidas inmediatas para reducir el impacto económico sobre sus actividades.

El sector transporte argumenta que los incrementos afectan directamente los costos de operación y, por ende, la sostenibilidad del servicio para miles de usuarios diarios.

Expectativas ante el mensaje presidencial

Mientras tanto, la expectativa se centra en el mensaje que el presidente Arévalo ofrecerá en las próximas horas. Los transportistas esperan que el gobierno presente propuestas que permitan mitigar el efecto de los precios de los combustibles y evitar la paralización del servicio, escenario que afectaría la movilidad de la ciudadanía.

Las asociaciones reclaman al Organismo Ejecutivo un nuevo subsidio a los combustibles o la eliminación de tributos, mientras Bernardo Arévalo anunció acciones tras reunirse con su Gabinete.
La capital de Guatemala está en alerta por movilizaciones de transportistas, mototaxistas y taxistas urbanos previstas para el viernes 24 de julio. (Cortesía)

Por ahora, las autoridades gubernamentales se mantienen reunidos para encontrar un mecanismo que permita mitigar el incremento en el precio de los combustibles. Se ha propuesto el aplazamiento del subsidio temporal, pero también medidas como la eliminación de los impuestos a los carburantes.

No obstante, será hasta que el presidente Arévalo ofrezca la conferencia de prensa, cuando se establezca cuáles serán las medidas que se adoptarán desde el Ejecutivo, pese a que han insistido en que se trata de un problema externo generado por la crisis en el Medio Oriente.

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