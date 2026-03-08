Tras liderar gran parte de la carrera, Nicolás Varrone terminó 17° en el GP de Australia de la F2 por una penalización

Nicolás Varrone completó su primera carrera en la Fórmula 2 y finalizó en el 17° puesto en el Gran Premio de Australia de la Future Race. El piloto argentino del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) había largado en la 19° posición tras los problemas que vivió en la qualy y logró ir escalando lugares tras la largada. Incluso, llegó a liderar la competencia a falta de 11 vueltas.

La victoria quedó en manos del búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), con un tiempo de 56:05.248, y el podio lo completaron el brasileño Rafael Camara (Invicta Racing) y el neerlandés Laurens van Hoepen (Trident). El argentino Varrone cumplió una buena labor en Melbourne, pero sufrió una penalización de cinco segundos, al igual que el colombiano Sebastián Montoya y el paraguayo Joshua Dürksen, por exceder la velocidad en los pits.

Varrone quedó como puntero de la carrera en la vuelta 9, con neumáticos blandos, aprovechando un comienzo accidentado en el que quedaron afuera los líderes de Rodin Motorsport Alex Dunne y Martinius Stenshorne luego de un toque, sumado a la parada en boxes de sus oponentes.

En el transcurso de la competencia, el argentino de 25 años logró encaminar su liderazgo durante la vuelta 18, sin paradas, y con una diferencia de 13.5 segundos con su escolta, Cian Shields. Sin embargo, luego de la intervención del auto de seguridad, el búlgaro Nikola Tsolov logró pasar a Varrone en la vuelta 22. El oriundo de Ingeniero Maschwitz fue penalizado con cinco segundos, pero al menos pudo permanecer como escolta, delante del brasileño Rafael Camara, quien venía presionando.

Nico Varrone tuvo una gran carrera en Australia más allá del 17° puesto final en Melbourne

El rendimiento del auto de Nico Varrone fue decayendo con el correr de las vueltas y Camara finalmente lo relegó al tercer lugar. El argentino se dedicó a aguantar las embestidas de sus inmediatos perseguidores, pero no pudo en el tramo final y terminó cediendo varios puestos que lo alejaron de la zona de puntuación. Logró cruzar la meta en el undécimo lugar, pero la penalidad de cinco segundos lo dejó en el 17°.

Varrone, representante del equipo Van Amersfoort Racing (VAR), había ido de menor a mayor en la única práctica del fin de semana en la F2: cerró en el 14° puesto con el agregado de haber superado a su compañero de equipo, Rafael Villagómez, quien afronta su tercer año en la categoría y finalizó 17º (1m30s573). Sin embargo, se topó con los problemas de las banderas rojas en la qualy y no pudo escapar del 19° puesto. De todos modos, tuvo su revancha con la carrera principal a 33 vueltas y se dio el gusto de liderar durante 11 vueltas.

Días atrás, Nico expresó cuáles son los objetivos de esta temporada en charla con Infobae: “Me encantaría ser competitivo durante el año, consistente, clasificando adelante, siendo de los más rápidos. Después, el resultado obviamente es una circunstancia, todos queremos ganar, me encantaría ir y ganar la primera carrera. Pero si podemos ser competitivos, clasificar adelante, estar rápidos ya desde el inicio, es algo muy positivo teniendo en cuenta el contexto, de dónde venimos y cómo venimos. Así que ese sería el objetivo. Las carreras de F2 son una lotería, las prácticas son pocas, cerrar la vuelta (en clasificación) es muy difícil, es todo un gran casino siempre”.

Su escudería apunta a mejorar la producción de 2025 en la F2, que lo dejó en el anteúltimo lugar del campeonato de constructores con 44 puntos. Luego de un mal inicio de temporada, sumó 33 unidades en los últimos cuatro eventos, pero terminó muy lejos del noveno AIX Racing (107).

La próxima carrera está programada para 12 de abril en el GP de Bahrein y continuará con la tercera fecha en Yeda, Arabia Saudita, del 17 al 19 de abril.