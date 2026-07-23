Luis Suárez se deshizo en elogios hacia Lionel Messi tras marcar un doblete y amargar el debut de Lewandowski en la MLS

El delantero uruguayo Luis Suárez se convirtió en protagonista durante el reinicio de la Major League Soccer (MLS) al marcar dos goles decisivos para Inter Miami CF en la victoria por 3-2 frente a Chicago Fire en el Nu Stadium. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 de la fase regular, representó el regreso oficial de la liga norteamericana luego del cierre del Mundial 2026, donde la selección argentina finalizó en el segundo puesto tras caer ante España.

Suárez asumió el liderazgo ofensivo del equipo en ausencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes recibieron días de descanso tras disputar la final mundialista. El atacante uruguayo, con 39 años, alcanzó ocho goles y una asistencia en doce partidos de la temporada, consolidando su vigencia en el fútbol de élite.

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Al finalizar el partido, Suárez protagonizó una entrevista al pie del campo y se refirió a la ausencia de Messi, así como al reto de portar la cinta de capitán. Consultado por la actuación del futbolista argentino en la Copa del Mundo, el uruguayo expresó su admiración y respeto por el desempeño de su amigo: “Es admirable, una demostración más de la ambición que tiene por ser el mejor jugador del mundo jugando hasta el último partido dejándolo todo”, manifestó el delantero.

El atacante uruguayo profundizó en el legado de su compañero, destacando su entrega y profesionalismo, incluso en la etapa final de su carrera: “Dejó a su selección allá arriba, tiene cero reproches contra sí mismo por lo que demostró”, subrayó Suárez respecto al paso de Messi por el Mundial.

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El delantero hizo hincapié en el ejemplo que representa el argentino para las nuevas generaciones, valorando su decisión de disputar el torneo pese a su edad: “Por la edad que tiene, creo que es un ejemplo para todos; podría haber estado en su casa y fue con esas ganas de querer ganar la Copa del Mundo con su país, y lamentablemente no pudo”, señaló el goleador uruguayo.

La actuación de Suárez resultó clave para revertir un marcador adverso. El primer gol del Inter Miami llegó a los 26 minutos, cuando el uruguayo ejecutó con precisión un penal y colocó el empate parcial. Más tarde, en el minuto 51, completó una jugada colectiva junto a Germán Berterame para adelantar a las Garzas y encaminar el triunfo.

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El contexto del partido estuvo marcado por la ausencia de figuras clave. Mientras que Messi descansaba tras la campaña mundialista que lo consagró subcampeón, Suárez continuaba activo en la MLS, luego de quedar fuera de la convocatoria de la selección uruguaya por decisión técnica de Marcelo Bielsa.

Entre otros detalles, cabe mencionar que el astro polaco Robert Lewandowski concretó su esperado estreno en la Major League Soccer vistiendo la camiseta del Chicago Fire. El experimentado delantero saltó al campo de juego como titular y disputó un total de 62 minutos en tierras floridanas, mostrando destellos de su jerarquía en el frente de ataque a pesar del poco tiempo de adaptación con sus nuevos compañeros. Sin embargo, los focos de la jornada dominical terminaron dividiéndose con el uruguayo Luis Suárez tras amargar su debut y convertirse en figura del encuentro tras su dbolete.

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La victoria permitió a Inter Miami consolidarse en los primeros puestos de la Conferencia Este y esperar el regreso de su máxima figura. En tanto, el equipo confía en la experiencia y capacidad goleadora de Suárez para mantener el rendimiento competitivo durante la ausencia de Messi. El próximo duelo está programado para el próximo sábado 25 de julio, en donde visitarán al Montreal.