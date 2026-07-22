Con Messi y Lisandro Martínez, la FIFA dio a conocer el 11 ideal del Mundial 2026: las polémicas en puestos clave

El 11 elegido por los aficionados

La FIFA dio a conocer el once ideal del Mundial 2026, elegido por los aficionados a través de una votación abierta en el sitio oficial del organismo. El equipo, dispuesto en un esquema 4-3-3, reúne jugadores de seis países y concentra en la delantera a tres de los máximos anotadores del torneo: Lionel Messi (8 goles), Kylian Mbappé (10 goles) y Erling Haaland (7 goles). Bajo los tres palos quedó el arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien se impuso con el 38,6% de los votos.

España, campeona del torneo disputado en Canadá, México y Estados Unidos, es la nación con más representantes en el equipo: tres en total. Los laterales Pedro Porro y Marc Cucurella ocupan los flancos de la defensa, mientras que Rodri, ganador del Balón de Oro del certamen, ancla el mediocampo. Francia también coloca tres jugadores: el central Dayot Upamecano (17 entradas y 15 intercepciones en 8 partidos), el extremo Michael Olise (7 asistencias y 17 pases clave) y el delantero Mbappé, quien terminó el torneo con 23 tiros a puerta y con el Botín de Oro por ser el máximo anotador de la cita.

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Por Argentina, además de Messi —autor de 8 goles y 4 asistencias en 8 partidos a sus 39 años—, figura Lisandro Martínez como uno de los dos centrales del equipo. El defensor del seleccionado de Lionel Scaloni disputó 7 partidos, con 12 entradas y 6 intercepciones, antes de que una lesión no le permitiera terminar el partido decisivo ante el conjunto español. Cristian Romero había estado entre los nominados, pero no reunió los votos suficientes.

El porcentaje que obtuvo cada jugador

El mediocampo quedó conformado por Rodri, Michael Olise y Jude Bellingham. El español acumuló 11 pases clave en 8 partidos; el francés aportó 7 asistencias y 17 pases clave, y el inglés terminó el torneo con 7 goles y 8 pases clave. Entre los nominados que no obtuvieron los votos suficientes estuvieron Enzo Fernández, Luka Modric, Vinícius Jr. y Lamine Yamal.

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En el arco, Vozinha disputó apenas 4 partidos, frente a los 8 que acumularon Emiliano “Dibu” Martínez y el español Unai Simón, ambos nominados. De hecho, el guardameta de la Roja fue elegido el mejor del torneo en su puesto y solo recibió un tanto a lo largo de la competición. El caboverdiano registró 18 paradas y 2 porterías a cero, entre ellas la del debut ante España. El arquero de Cabo Verde obtuvo el 38,6% de los votos, por encima de sus competidores en la votación.

Haaland cerró el trío ofensivo con 7 goles en 5 partidos y 13 tiros a puerta. Entre los nominados que no lograron entrar figuraron el mexicano Julián Quiñones y el español Mikel Oyarzabal.

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La votación estuvo abierta desde el final del torneo y permitió participar a cualquier usuario sin necesidad de registro previo, aunque quienes quisieron hacer seguimiento de sus votos debieron iniciar sesión con una cuenta de la FIFA. El organismo informó que adoptó medidas para impedir votos duplicados o fraudulentos. Los candidatos fueron seleccionados entre los ganadores de cada ronda y otros jugadores escogidos por la propia entidad según su rendimiento a lo largo de la competencia.

EL 11 IDEAL DEL MUNDIAL 2026

Arquero: Vozinha (Cabo Verde).

Defensores: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Marc Cucurella (España).

Mediocampistas: Rodri (España), Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia).