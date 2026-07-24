Impacto en el mercado de pases: un club sudamericano negocia para contratar a Vozinha

Colo Colo podría incorporar a Vozinha (@CLMerlo)

El nombre de Vozinha se instaló con fuerza en el radar de Colo Colo durante las últimas jornadas. La figura caboverdiana, protagonista inesperado del Mundial 2026, emerge ahora como una de las opciones más serias para reforzar el plantel que lidera Fernando Ortiz en el segundo semestre.

El interés de Colo Colo por Vozinha se reactivó tras la caída de las negociaciones por Santiago Mele, arquero uruguayo que venía de actuar en el Monterrey mexicano y que formó parte de la selección de su país en calidad de suplente durante la última Copa del Mundo. Según el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, la directiva alba tomó la decisión de avanzar en el fichaje del caboverdiano. Merlo detalló: “Luego de que haya sido ofrecido hace varios días y con la caída de Santiago Mele, Colo Colo comenzó a negociar por Vozinha. Es una decisión del presidente Aníbal Mosa. El ‘Tano’ Ortiz no lo pidió, pero dio luz verde para que se avance”.

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La actuación de Vozinha con la selección de Cabo Verde en el último Mundial fue determinante para su popularidad. El arquero de 40 años se lució especialmente en el duelo contra España, donde realizó siete atajadas y mantuvo su arco en cero ante el equipo dirigido por Luis de la Fuente. Ese empate sin goles fue clave no solo para el resultado deportivo, sino también para el salto mediático del futbolista. Además, se destacó en el choque por los 16avos de final frente a Argentina, que fue al tiempo extra y finalizó 3-2.

Luego de una actuación estelar en el Mundial, Vozinha despertó el intéres de varios clubes, entre ellos Colo Colo (Reuters/Brett Davis)

El impacto de su desempeño se reflejó rápidamente en sus redes sociales: Vozinha pasó de tener poco más de 56.000 seguidores en Instagram a superar los 29 millones tras la Copa del Mundo. Esta cifra lo posicionó por encima de las cuentas oficiales de selecciones y jugadores de gran renombre. Argentina, por ejemplo, cuenta con 18 millones de seguidores y España con más de 8 millones. Vozinha también superó a Francia (19 millones), Brasil (27 millones) y a otros futbolistas virales como Tim Payne (5,6 millones).

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La exposición alcanzada por el arquero no se limitó al ámbito digital. En Cabo Verde, Vozinha fue recibido como referente nacional y aprovechó unos días de descanso en Mindelo, su ciudad natal, donde disfrutó de actividades en la playa y paseos en moto de agua. El arquero, que viene de jugar en el Grupo Desportivo de Chaves, en la Segunda de Portugal, expresó: “Estoy muy agradecido y muy feliz por todo lo que pasó en mi vida. Por supuesto, nunca lo esperé. Pero ha sido una locura, una cosa de locos. Es algo que nunca esperé y también es un poco difícil para mí“.

El gran Mundial realizado por Vozinha atrajo la atención de varios clubes fuera de Cabo Verde. Según el diario portugués Record, un equipo de la Major League Soccer (MLS) mostró un “fuerte interés” por su contratación. A este acercamiento se añadieron los sondeos de Avaí y Atlético Goianiense, ambos de la segunda división brasileña, según lo informado por el periodista Fabrizio Romano.

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El arquero caboverdiano disfrutó un reconocimiento especial en su regreso a su país natal (REUTERS/Sodiq Adelakun)

Mientras tanto, la negociación con Colo Colo se encuentra en una etapa de avances tras un periodo de estancamiento. El club chileno podría cerrar el fichaje ante la necesidad de sumar experiencia y jerarquía en el arco, una demanda que se profundizó tras la imposibilidad de incorporar a Mele.

Nacido como Josimar José Évora Dias, Vozinha inició su carrera profesional en el fútbol cerca de los 25 años y desde entonces ha tenido pasos por clubes de Angola, Eslovaquia, Chipre, Portugal y Moldavia. Su recorrido tardío y su reciente explosión mediática lo convierten en un caso singular dentro del fútbol mundial.

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La experiencia internacional, sumada al reciente reconocimiento global, sitúan a Vozinha como uno de los arqueros más codiciados del momento. Y puede llegar a potenciar el fútbol sudamericano con su nombre.