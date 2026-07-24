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Paredes puso en duda su continuidad en la Selección y habló sobre las teorías conspirativas alrededor de la final del Mundial

Tras el triunfo de Boca Juniors por la Copa Sudamericana, el mediocampista lamentó la derrota de la Albiceleste ante España y echó por tierra las especulaciones sobre lo ocurrido en el campo de juego

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Leandro Paredes volvió a vestir la camiseta de Boca Juniors apenas cuatro días después de la final del Mundial que Argentina perdió ante España en New Jersey. Y, a pesar del desgaste, resultó clave: le dio una asistencia espectacular a Miguel Merentiel para que anotara el único gol en el triunfo ante O’Higgins de Chile en La Bombonera por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El volante, de 32 años, fue ovacionado y reconocido en la previa del partido y terminó disputando los 90 minutos. También recibió el cariño de los hinchas al final del pleito. Con la distancia en el bolso de cara a la revancha del próximo 29 de julio, el ex Roma y PSG enfrentó los micrófonos y aceptó que disputó buena parte de la Copa del Mundo con una “pequeña fisura” en las costillas, tal como se había filtrado horas después de la definición en Estados Unidos. “Dolió mucho al principio. Después, con antiinflamatorios, la fui llevando”, comentó en diálogo con ESPN.

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Sobre el golpe que sufrió la Albiceleste ante España, señaló: “Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos, conseguimos cosas importantes, pero perder la final va a doler, estuvimos muy cerca otra vez. No es fácil mantener el nivel que tuvimos mucho tiempo, si bien se perdió la final, hicimos un Mundial en el que la gente se sintió identificada y eso es muy importante”.

En New Jersey, el único que habló ante los medios fue Lionel Scaloni. El plantel optó por el silencio y luego los jugadores fueron dejando sus sensaciones en sus redes sociales. Sin embargo, el hecho de que los ibéricos marcaran una notable diferencia en el campo, y algunos recortes de video, alimentaron disparatadas teorías conspirativas sobre lo ocurrido en el campo de juego. Paredes las echó por tierra con sus declaraciones.

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“Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo al Mundial, durante el Mundial... Se dijeron muchas cosas, pero España fue superior, fue más en la final, y a nosotros nos queda disfrutar lo que hicimos en estos ocho años, fue algo increíble, con el tiempo vamos a caer”, subrayó.

Tras la derrota, Scaloni puso en duda su continuidad más allá de diciembre y, en las últimas horas, Nicolás Otamendi confirmó que su ciclo en la Selección llegó a su fin. Tampoco hay certezas respecto de la determinación que tomará Lionel Messi, más allá de que todavía no habló ni se despidió en el vestuario de sus compañeros, lo que asoma como una buena señal.

Paredes, por su parte, también dejó la incógnita sobre si estará en las próximas citaciones para las fechas FIFA de septiembre-octubre, y la de noviembre, en la que se puede llegar a jugar la Finalissima ante España.

“Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que tomar decisiones con calma. No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo”, concluyó.

Boca Juniors vs. O’Higgins, Copa Sudamericana
Paredes, durante el reconocimiento por el subcampeonato del mundo con la selección argentina

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