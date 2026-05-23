La accidentada carrera de Nico Varrone en la Fórmula 2 que arruinó su fenomenal largada en el Gran Premio de Canadá

Nicolás Varrone fue protagonista de una caótica carrera Sprint de la Fórmula 2 y terminó 16° en el Gran Premio de Canadá. Luego de una largada espectacular en la que escaló tres posiciones hasta el séptimo lugar con su Van Amersfoort Racing, sufrió una fuerte penalización por parte de la dirección de carrera que lo relegó al fondo de la grilla. Antes del final sufrió un golpe insólito por detrás de Cian Shields, aunque el argentino logró terminar la competición en el Circuito Gilles Villeneuve. El mexicano Noel Leon se quedó con la victoria.

Pese a quedar 12° en una caótica clasificación, Varrone largó la Sprint desde la décima plaza por las penalizaciones que le impusieron a Rafael Cámara (Invicta) y Alex Dunne (Rodin). El argentino tuvo un arranque fenomenal en el que ganó tres posiciones en la primera de las 28 vueltas. En la largada atacó por el sector interno de las curvas iniciales, donde tuvo un leve toque con Emerson Fittipaldi (AIX Racing) antes de superarlo.

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Luego, adelantó a Laurens Van Hoepen (quien largará en la pole el domingo) de Trident en la curva ocho, mismo sector en el que Franco Colapinto superó por el pasto a Nico Hulkenberg en la carrera Sprint de la Fórmula 1. Inmediatamente, el piloto de Ingeniero Maschwitz atacó a Nikola Tsolov en la horquilla y pudo superarlo en la última chicane para escalar a la séptima plaza.

*La llamativa sanción que le impusieron a Nico Varrone

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El líder del campeonato que compite con Campos Racing no se quedó al margen y protagonizó una gran pelea con el argentino: ambos se superaron mutuamente en tres oportunidades. Sin embargo, las ilusiones de Nico Varrone se esfumaron en la vuelta nueve por una llamativa y polémica penalización: dirección de carrera lo multó por estar fuera de su posición durante la vuelta previa en la línea del Safety Car. Alex Dunne (Rodin Motorsport) quedó por delante del corredor albiceleste pese a que largó detrás de él, aunque la organización sancionó al hombre de VAR.

En este contexto, Varrone cumplió con un stop and go —ingresó a boxes, frenó un segundo y volvió a la pista— que lo hizo caer hasta el último puesto. Un par de giros después, Nikola Tslov (penalizado con 10 segundos) tuvo un toque en la horquilla con Martinius Stenshorne, quien golpeó a John Bennett. El monoplaza Trident del último involucrado quedó en la pista y salió un Safety Car que le permitió a Varrone reagruparse con el pelotón en el fondo.

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Tras una caótica reanudación en la que hubo múltiples cambios de posiciones en los primeros puestos y se formó un tren de DRS desde el tercero hasta el último, Alex Dunne (por lo que fue penalizado con 10 segundos) tocó a Joshua Duerksen. El paraguayo abandonó y obligó a una nueva salida del auto de seguridad. Kush Maini y Cian Shields entraron a boxes y Nico Varrone subió al 17° lugar.

*El insólito golpe de Shields a Varrone cerca del cierre de la carrera

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El compañero de Varrone, Rafael Villagomez, estaba peleando por un lugar en el podio y se estrelló en la curva cuatro, lo que lo privó de sumar importantes puntos. El argentino, por su parte, sufrió un fuerte golpe por parte de Cian Shields, quien lo chocó desde atrás de forma insólita. “Me pegó de atrás. Qué hombre”, soltó el albiceleste de 25 años por la radio. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 16° lugar.

Respecto a la punta, Noel Leon de Campos Racing se quedó con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá. El podio de la Fórmula 2 lo completaron Gabriele Mini, que largó con la pole, y Martinius Stenshorne. El día domingo se disputará la carrera principal de la categoría a partir de las 13:00, con Nicolás Varrone partiendo desde la 12° ubicación.

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*El compacto de la Sprint de la F2 en Canadá

Nico Varrone inició la temporada de la F2 con un desempeño progresivo. En el debut en el GP de Australia largó 19° después de algunas dificultades en la clasificación por dos banderas rojas y terminó 21° en la Sprint, donde tuvo un despiste en el que realizó un trompo. Respecto a la carrera principal, el argentino avanzó con una notable largada y logró liderar por un largo lapso de la competición. Sin embargo, perdió toda la ventaja que consiguió al entrar a boxes y quedar expuestos con las gomas. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 17° puesto.

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Su performance en Miami dio un salto considerable al quedar sexto en la clasificación. Varrone cosechó sus primeros cinco puntos en la categoría al terminar cuarto en la carrera Sprint, donde estuvo en la pelea por subirse al podio durante gran parte del desarrollo. Lamentablemente para sus aspiraciones, no pudo repetir la buena actuación en la competición principal, protagonizó un accidente y quedó 13°.

Respecto a la sesión de clasificación en Canadá, después de quedar cuarto en la práctica libre, mostró un gran rendimiento al ubicarse en la cima de forma momentánea. Sin embargo, en su última salida a la pista no pudo mejorar sus tiempos por un error del equipo (no tenía el combustible suficiente) y culminó 12°.

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A pesar de que Varrone está consiguiendo destacadas actuaciones en la F2, categoría de monopostos a la que regresó después de seis años de ausencia, el piloto de Ingeniero Maschwitz sigue enalteciendo su trayectoria en las carreras de resistencia: terminó tercero en las 12 Horas de Sebring el 22 de marzo a bordo del Corvette. Cabe recordar que el corredor de 25 años forma parte de General Motors (GM), que es dueño del equipo Cadillac de la Fórmula 1. Su regreso a los monoplazas está relacionado con la chance de llegar a la Máxima.