Nico Varrone terminó 12° en la Sprint de la F2 en Mónaco y completó una buena actuación al ser el piloto que más lugares ganó

Nicolás Varrone completó una buena actuación en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 2 al terminar 12° en la carrera Sprint. El argentino de Van Amersfoort Racing (VAR) ganó cuatro posiciones en las 30 vueltas de competición y fue el piloto que más avanzó en la grilla. El mexicano Noel León de Campos Racing se quedó con la victoria en el trazado urbano.

El argentino largó de gran manera en las calles del Principado al escalar tres posiciones. Además de aprovechar la mala salida de Colton Herta (Hitech), el oriundo de Ingeniero Maschwitz superó a Sebastián Montoya (Prema) en la primera curva, donde también se defendió de Mari Boya (Prema). El corredor albiceleste también soportó los ataques del colombiano en la zona de la horquilla para mantenerse 14°. Oliver Goethe de MP tuvo problemas y le permitió subir al 13° lugar.

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A diferencia de la Fórmula 3 en la que hubo un multitudinario accidente, la largada en la F2 fue limpia y Noel León se mantuvo en la punta. Roman Bilinski (DAMS) intentó atacarlo, pero no pudo ante la defensa del mexicano. Con el correr de las vueltas, las posiciones de la carrera se estabilizaron.

Los pilotos que sumaron puntos en la Sprint de la Fórmula 2 en Mónaco

Nikola Tsolov en la décima ubicación estaba con un ritmo inferior a los primeros lugares y provocó un extenso tren de monoplazas en el que estaba incluido el argentino Nico Varrone. Sin embargo, la pelea entre Tasanapol Inthraphuvasak (ART) y Ritomo Miyata (Hitech) delante del corredor bonaerense lo hizo retrasar en el pelotón. Luego de varios giros, el japonés logró superar al tailandés.

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Por su parte, Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo, con pasado en la Fórmula 1, comenzó a atacar a Varrone, quien se defendió bien en la pista. En la vuelta 25, Tasanapol Inthraphuvasak tuvo problemas con su monoplaza y el corredor argentino logró subir al 12° lugar. En este contexto, Nico completó una buena actuación en el Principado al ser el corredor que más posiciones ganó en la grilla.

Noel León no tuvo problemas en la punta y se quedó con la victoria de la Sprint. Roman Bilinski y Gabriele Mini (MP), líder del campeonato, completaron el podio. El paraguayo Joshua Duerksen (Invicta) finalizó en la cuarta ubicación.

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La carrera principal del GP de Mónaco de la Fórmula 2 se llevará a cabo el domingo a partir de las 4:25 (hora argentina).

Nicolás Varrone está consumando buenas actuaciones en la Fórmula 2 (Prensa Nicolás Varrone - VAR)

Nico Varrone inició la temporada de la F2 con un desempeño progresivo. En el debut en el GP de Australia largó 19° después de algunas dificultades en la clasificación por dos banderas rojas y terminó 21° en la Sprint, donde tuvo un despiste en el que realizó un trompo. Respecto a la carrera principal, el argentino avanzó con una notable largada y logró liderar por un largo lapso de la competición. Sin embargo, perdió toda la ventaja que consiguió al entrar a boxes y quedar expuestos con las gomas. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 17° puesto.

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Su performance en Miami dio un salto considerable al quedar sexto en la clasificación. Varrone cosechó sus primeros cinco puntos en la categoría al terminar cuarto en la carrera Sprint, donde estuvo en la pelea por subirse al podio durante gran parte del desarrollo. Lamentablemente para sus aspiraciones, no pudo repetir la buena actuación en la competición principal, protagonizó un accidente y quedó 13°.

Varrone continúo con sus buenas actuaciones en Canadá, donde una falla del equipo lo privó de quedar en los primeros puestos de la clasificación. Lamentablemente, una insólita penalización y golpe de Cian Shields lo relegaron en la Sprint: culminó 16°. Sin embargo, el argentino tuvo revancha en la carrera principal al cruzar la bandera a cuadros en el sexto lugar —subió un puesto por la sanción de un rival— y marcar la vuelta más rápida de la competición.

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A pesar de que Varrone está consiguiendo destacadas actuaciones en la F2, categoría de monopostos a la que regresó después de seis años de ausencia, el piloto de Ingeniero Maschwitz sigue enalteciendo su trayectoria en las carreras de resistencia: terminó tercero en las 12 Horas de Sebring el 22 de marzo a bordo del Corvette. Cabe recordar que el corredor de 25 años forma parte de General Motors (GM), que es dueño del equipo Cadillac de la Fórmula 1. Su regreso a los monoplazas está relacionado con la chance de llegar a la Máxima.