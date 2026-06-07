Los cuatro debuts en la selección argentina que impulsó Lionel Scaloni en el amistoso contra Honduras previo al Mundial

El arquero de River reemplazó a Musso. También se estrenaron con esta camiseta Tomás Aranda y Nicolás Capaldo

El amistoso de la selección argentina ante Honduras que sirvió como preparación rumbo al estreno por el Mundial que se concretará dentro de diez días fue la puerta de entrada oficial para cuatro debutantes. Sobre el final del triunfo, Lionel Scaloni decidió hacer cuatro estrenos con tres futbolistas que formaron parte de la lista preliminar para la Copa del Mundo y uno que viajó como sparring.

A comienzo de año, Santiago Beltrán era simplemente un nombre más en la larga plantilla de arqueros en River Plate. Un recambio lejano, pero el destino le jugó una carta y él la aprovechó. Las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión se conjugaron con la salida de Conan Ledesma y el futbolista de 21 años no desaprovechó la ocasión.

PUBLICIDAD

Convertido en titular y figura del Millonario, se metió en la pre lista de 55 apellidos que Lionel Scaloni armó para el Mundial. Previamente lo había tenido como sparring, pero esta vez lo colocó entre los posibles citados a la Copa del Mundo junto con Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Los tres primeros fueron designados como los integrantes de la nómina para el Mundial 2026, pero Scaloni igual confió en Beltrán para sumarlo al grupo de entrenamiento como “Jugador 27″ antes de los amistosos contra Honduras e Islandia.

Freitas, uno de los debutantes (Foto: Reuters/Maria Lysaker)

Finalmente, a los 80 minutos de este primer amistoso en Estados Unidos, el DT decidió hacer un triple cambio. Un triple debut con Beltrán como protagonista: saltó a los tres palos por Juan Musso, al mismo tiempo que otros dos hacían su estreno. Tomás Aranda, juvenil de Boca Juniors de 19 años, reemplazó a Exequiel Palacios y Nicolás Capaldo, figura en Hamburgo de Alemania, entró por Giuliano Simeone. Segundos más tarde se dio otro debut más, el juvenil de River Joaquín Freitas (19 años) –el único que no está en la lista preliminar– entró por el capitán Nicolás Otamendi. ¿El detalle? Aranda casi anota un golazo sobre el cierre.

PUBLICIDAD

“En cuanto a quién va a atajar, atajará Juan (Musso) mañana. Seguramente, el próximo lo ataje Gero (Rulli) y con la posibilidad de que Santi pueda disputar unos minutos. Si el partido así lo requiere, vamos a darle minutos a los chicos. Esa es la idea”, había adelantado en conferencia de prensa Scaloni durante la previa del juego ante los hondureños.

En una entrevista con La Red, semanas antes de iniciar el campo de entrenamiento, Scaloni elogió a Beltrán: “Nosotros ya lo trajimos el año pasado porque le veíamos condiciones. Ahora con la lesión de Franco (Armani) ha tenido la oportunidad de jugar y lo ha hecho muy bien. Nosotros lo vemos con un gran presente y todavía con un futuro enorme. Va a estar con nosotros el tiempo que creamos oportuno y que River en el caso que pueda nos lo deje. Estaremos atentos a lo que pueda pasar. La realidad es que además es un gran chico y es valorable”.

PUBLICIDAD

Beltrán había sido elogiado también por Franco Armani, a quien finalmente le ganó el puesto en el Millonario. “Estoy feliz que Santi esté en este momento y lo esté demostrando. Cuando subió con nosotros por primera vez ya se le veían condiciones, pero después hay que demostrarlo en el campo de juego y lo hizo con su desempeño y grandes partidos. Es un chico con mucha madurez y personalidad. De mi lado está acompañarlo, aconsejarlo y darle lo mejor. Me pone muy feliz porque es un buen chico, trabajador y lo tiene bien merecido”, había señalado el experimentado guardametas de 39 años.

A lo largo del ciclo Scaloni, debutaron debajo de los tres palos el propio Dibu Martínez, pero también los otros postulantes a ese puesto: Rulli y Musso. Además, se vistieron por primera vez de albicelestes Paulo Gazzaniga, Esteban Andrada, Walter Benítez y Cambeses, que había tenido su estreno poco tiempo atrás en un amistoso con Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Hay que tener en cuenta que la lista de 26 convocados sufrirá al menos una modificación en las próximas horas ante la baja de Leonardo Balerdi por lesión, pero podría sumar más cambios si no se mejoran los otros lesionados.

Argentina chocará ahora el próximo martes contra Islandia en la última escala de preparación para poner luego la mirada en el debut de la Copa del Mundo el martes 16 de junio ante Argelia.

PUBLICIDAD

La Albiceleste se impuso en un amistoso