Jugaba torneos amateurs y Scaloni lo citó como sparring: la historia de Santiago Beltrán, el arquero que reemplazará a Armani en River

Santiago Beltrán sería titular contra Millonarios ante la lesión de Franco Armani

En la pretemporada de River Plate, en San Martín de los Andes, Santiago Beltrán pasó de ser una figura secundaria a convertirse en el principal candidato para ocupar el arco titular. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo enfrentó imprevistos en la posición de arquero, lo que llevó a que el joven de 19 años se perfile para debutar hoy como titular frente a Millonarios de Colombia en el estadio Domingo Miguel Burgueño de Uruguay. Una serie de lesiones y movimientos en el plantel principal dejaron al prometedor portero como la opción más sólida para el arranque de la temporada.

La situación se definió cuando Franco Armani sufrió un desgarro en el gemelo derecho y Jeremías Ledesma, en su búsqueda de una mayor cantidad de minutos, aceptó la propuesta de regresar a Rosario Central. La lista de bajas se completó con la fractura de muñeca que mantiene a Ezequiel Centurión en rehabilitación tras su paso por Independiente Rivadavia. Frente a este panorama, Gallardo y su cuerpo técnico, que integran Marcelo Barovero y Alberto “Tato” Montes como entrenadores de arqueros, apostarían por Beltrán para el compromiso internacional y para el amistoso siguiente contra Peñarol.

Nacido el 4 de octubre de 2004 en Buenos Aires, Beltrán reúne condiciones físicas y técnicas que llamaron la atención del cuerpo técnico. Con 1,91 metros de estatura y reflejos veloces, el arquero suma cuatro convocatorias al banco de suplentes en partidos oficiales, aunque todavía no registra minutos en competencias oficiales con la Primera. Su única experiencia en el primer equipo ocurrió en un amistoso frente a Millonarios el 9 de julio de 2024, donde ingresó en el segundo tiempo en el empate en el estadio Monumental. Esa aparición, bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, fue el primer contacto del bonaerense con la máxima exigencia del club.

Santiago Beltrán disputó unos minutos en un amistoso ante Millonario bajo la dirección técnica de Martín Demichelis

El recorrido de Santiago Beltrán en el fútbol federado es inusual. Se sumó a la Quinta División de River Plate en marzo de 2022 sin antecedentes en clubes de la AFA. El propio jugador relató a la web oficial de la institución de Núñez: “Mi historia es muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados el mundo del fútbol, porque toda mi vida jugué torneos amateurs con mis amigos. Nunca se me había dado la posibilidad de jugar en un club grande como River”. Su llegada se produjo tras una prueba de dos semanas, que superó cuando el torneo ya estaba en marcha. En esa oportunidad, confesó: “La verdad es que me cambió la vida, porque tenía el sueño de jugar al fútbol para llegar a ser profesional”.

Antes de su arribo a River, Beltrán jugaba en el club Pueyrredón de zona norte y no mantiene ningún lazo familiar con el delantero Lucas Beltrán, otro exponente de las divisiones inferiores del club. Su adaptación fue rápida: en su segundo año ya había debutado en la Reserva dirigida por Marcelo Pichi Escudero. Tras varias suplencias, tuvo su estreno oficial el 13 de mayo de 2023, con un triunfo 3-0 frente a Talleres en Ezeiza. El arquero alternó en la titularidad debido a la competencia interna con Franco Petroli (hoy en Godoy Cruz, pero podría recalar a préstamo en Lanús) y Lucas Lavagnino (cedido en Independiente).

“Considero que soy muy eficiente bajo los tres palos y me hago fuerte en los mano a mano. Con el correr de los entrenamientos y partidos fui mejorando en la lectura del juego. Por ejemplo, estar concentrado a la hora de salir a cortar un centro, jugar mucho fuera del área. Eso nos piden siempre en River, actuar como un líbero, porque podemos resolver cuestiones defensivas”, se describió hace unos años en la página oficial del conjunto de Núñez.

En octubre, Lionel Scaloni convocó a Santiago Beltrán como sparring

El siguiente partido, 20 días después, resultó adverso con una derrota 3-0 ante Defensa y Justicia, pero la disciplina y el rendimiento de Beltrán lo mantuvieron en el radar de los entrenadores. En el segundo semestre de 2023 acumuló seis presentaciones más y ya en 2024 comenzó a entrenar con el plantel profesional, manteniendo la continuidad en la Reserva del club. Su desempeño lo llevó a convertirse en una pieza clave: en el duelo de octavos de final de la Copa Apertura, fue decisivo al atajar un penal a Mauricio Benítez en el clásico contra Boca Juniors, resultado que permitió el acceso de River Plate a la siguiente fase.

La proyección de Beltrán se consolidó en junio de 2024. Con Armani concentrado en la Copa América y Centurión designado como primer recambio, el joven arquero apareció como suplente del primer equipo el 13 de junio, cuando River Plate cayó ante Deportivo Riestra. El 9 de julio, en el amistoso ante Millonarios, sumó sus primeros minutos no oficiales bajo el arco de la Primera. La progresión se interrumpió por una lesión: el 14 de septiembre, Beltrán sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue intervenido quirúrgicamente dos semanas después.

El proceso de recuperación fue extenso, pero Beltrán se mantuvo enfocado en regresar. Apuntó a la segunda parte de 2025 y logró su retorno en la primera fecha del Torneo Proyección Clausura, donde la Reserva venció 3-0 a Platense en el River Camp. Además de reafirmar sus cualidades técnicas, fue elegido capitán de un equipo que llegó a las semifinales del certamen, cayendo ante Boca Juniors.

Santiago Beltrán llegó a River Plate en Quinta División, tras jugar torneos amateurs con sus amigos

Como si fuese poco, en octubre del año pasado fue convocado por Lionel Scaloni para ser sparring de la selección argentina durante los amistosos con Venezuela y Puerto Rico.

Los números de Beltrán en la Reserva resultan alentadores. En 39 partidos oficiales recibió 28 goles y mantuvo la valla invicta en 21 ocasiones, lo que representa un 53% de sus actuaciones. Además, atajó tres de los cuatro penales ejecutados en tiempo reglamentario. Su performance y evolución hicieron que el Muñeco lo incluya en la pretemporada de San Martín de los Andes junto a Franco Jaroszewicz, otro de los arqueros en evaluación.

“Lo vivo como un sueño, que es parte de un proceso. Hay que trabajar y mejorar siempre. Y saber que con dedicación y compromiso, puede ser posible. Todo es por mi familia, que son un pilar fundamental de mi vida y de este proceso. Mi mamá Soledad, mi papá Matías, mis abuelos Carlos, Susana, Blanca y Juan Manuel. Y mis hermanos Francisco y Josefina. Me gustaría que puedan verme triunfar y sé que estarían orgullosos de mí”, declaró en su momento.

El panorama hoy le presenta una chance inmejorable a Santiago Beltrán, quien quedó a un paso de su cumplir su gran anhelo, debutar con la camiseta de River Plate.