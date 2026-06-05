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La conferencia de prensa de Lionel Scaloni de cara al amistoso de la selección argentina ante Honduras, en vivo

El entrenador de la Albiceleste habla con la prensa previo al match frente a los centroamericanos

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Lionel Scaloni brinda una conferencia de prensa previa al amistoso que disputará mañana la selección argentina ante Honduras, duelo preparatorio de cara a la Copa del Mundo. La misma se desarrolla en el Kyle Field de College Station. A su término, el plantel nacional se entrenará con 15′ abiertos a los medios.

22:20 hsHoy

Cómo estaba hace cuatro años: “No me acuerdo cómo estaba en este momento hace cuatro años. Imagino que de la misma manera. Estoy expectante, con ganas y con ilusiones de hacerlo lo mejor posible. Eso me viene a la cabeza. No recuerdo mi estado de ánimo, creo que debe ser parecido al de ahora. No creo que haya cambiado mucho”.

22:20 hsHoy

El arquero en el amistoso contra Honduras: “En cuanto a quién va a atajar, atajará Juan (Musso) mañana. Seguramente, el próximo lo ataje Gero (Rulli) y con la posibilidad de que Santi pueda disputar unos minutos. Si el partido así lo requiere, vamos a darle minutos a los chicos. Esa es la idea”.

22:19 hsHoy

El fallecimiento del Indio Solari: “Le mando las condolescencias a la familia. Es una pérdida grande para la Argentina. Estamos dolidos”.

22:18 hsHoy

Cómo están los jugadores “tocados”, incluido Messi: “La situación de los chicos que están entrenando aparte va mejorando. Ya sabíamos cuando dimos la lista la situación de cada uno. Están bien. Lógicamente no queremos arriesgarlos en estos partidos. La idea es que no formen parte de estos amistosos. De este seguro que no. En el segundo, hay alguna posibilidad de que alguno juegue. Esa es la situación, veremos cómo evolucionan. Y Leo (Messi) viene bien. Se entrenó una parte con el grupo. Ya no está totalmente diferenciado, viene bastante bien. Incluso, puede ser que forme parte de alguno de estos dos amistosos, ya veremos si mañana o el otro. Pero está mejor, eso nos da tranquilidad”.

22:13 hsHoy

Arranca la conferencia de Scaloni

21:51 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni!

Scaloni en conferencia de prensa

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