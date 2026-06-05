La conferencia de prensa de Lionel Scaloni de cara al amistoso de la selección argentina ante Honduras, en vivo

Cómo están los jugadores “tocados”, incluido Messi: “La situación de los chicos que están entrenando aparte va mejorando. Ya sabíamos cuando dimos la lista la situación de cada uno. Están bien. Lógicamente no queremos arriesgarlos en estos partidos. La idea es que no formen parte de estos amistosos. De este seguro que no. En el segundo, hay alguna posibilidad de que alguno juegue. Esa es la situación, veremos cómo evolucionan. Y Leo (Messi) viene bien. Se entrenó una parte con el grupo. Ya no está totalmente diferenciado, viene bastante bien. Incluso, puede ser que forme parte de alguno de estos dos amistosos, ya veremos si mañana o el otro. Pero está mejor, eso nos da tranquilidad”.