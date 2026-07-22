Política

Protestas de la CGT, en vivo: la Infantería intenta despejar un piquete de agrupaciones de izquierda en Avellaneda

Manifestantes y efectivos policiales se enfrentan en Avenida Hipólito Yrigoyen, en una jornada marcada por protestas de movimientos sociales

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Incidentes en Avellaneda

En el contexto de la jornada de protesta organizada por la CGT y las dos CTA, agrupaciones sociales y fuerzas políticas opositoras se concentran en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la zona sur del Gran Buenos Aires, con el objetivo de avanzar hacia el Puente Pueyrredón, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires.

Incidentes en Avellaneda - Puente Pueyrredón - 22 de julio
Incidentes en Avellaneda - Puente Pueyrredón - 22 de julio (RSFotos)

Sin embargo, desde las 10.30 se registran incidentes entre manifestantes y la policía. También hay concentraciones y protestas en Mar del Plata, La Plata, Puente Saavedra, Rosario y Ciudadela.

13:40 hsHoy

La Policía controló la quema de neumáticos

Incidentes en Avellaneda - Puente Pueyrredón - 22 de julio
Movimientos sociales incendian neumáticos en Avellaneda (RSFotos)

Pasadas las 10.30, los cuerpos de Infantería de la Policía Federal y Prefectura avanzaron sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de hacer retroceder a los manifestantes y apagar los neumáticos que estaban en llamas.

Incidentes en Avellaneda - Puente Pueyrredón - 22 de julio
Los neumáticos incendidados, presentes en la protesta (RSFotos)

Al llegar al punto de conflicto, un camión hidrante, junto a efectivos, lograron apagar el fuego, mientras se mantiene el corte total de una de las arterias más importantes de Avellaneda.

13:37 hsHoy

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