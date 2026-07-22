Protestas de la CGT, en vivo: la Infantería intenta despejar un piquete de agrupaciones de izquierda en Avellaneda

En el contexto de la jornada de protesta organizada por la CGT y las dos CTA, agrupaciones sociales y fuerzas políticas opositoras se concentran en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la zona sur del Gran Buenos Aires, con el objetivo de avanzar hacia el Puente Pueyrredón, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, desde las 10.30 se registran incidentes entre manifestantes y la policía. También hay concentraciones y protestas en Mar del Plata, La Plata, Puente Saavedra, Rosario y Ciudadela.
La Policía controló la quema de neumáticos
Pasadas las 10.30, los cuerpos de Infantería de la Policía Federal y Prefectura avanzaron sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de hacer retroceder a los manifestantes y apagar los neumáticos que estaban en llamas.
Al llegar al punto de conflicto, un camión hidrante, junto a efectivos, lograron apagar el fuego, mientras se mantiene el corte total de una de las arterias más importantes de Avellaneda.
A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.