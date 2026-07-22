Protestas de la CGT, en vivo: la Infantería intenta despejar un piquete de agrupaciones de izquierda en Avellaneda

Incidentes en Avellaneda

En el contexto de la jornada de protesta organizada por la CGT y las dos CTA, agrupaciones sociales y fuerzas políticas opositoras se concentran en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la zona sur del Gran Buenos Aires, con el objetivo de avanzar hacia el Puente Pueyrredón, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires.

Incidentes en Avellaneda - Puente Pueyrredón - 22 de julio (RSFotos)

Sin embargo, desde las 10.30 se registran incidentes entre manifestantes y la policía. También hay concentraciones y protestas en Mar del Plata, La Plata, Puente Saavedra, Rosario y Ciudadela.