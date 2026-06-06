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Los jugadores de Argentina que deben estar alerta tras la advertencia de Scaloni por un posible cambio en la lista del Mundial

El entrenador de la Selección fue contundente respecto al estado físico de los futbolistas y remarcó que el que no esté en plenitud “se quedará afuera”

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“Hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”, avisó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al amistoso contra Honduras que servirá como preparación para el Mundial 2026. Horas más tarde se confirmó la baja de Leonardo Balerdi por una lesión. Sin embargo, la advertencia del entrenador de la selección argentina estuvo enfocada en varios jugadores que están al límite desde lo físico y entrenan diferenciados mientras se recuperan de molestias. Con la puerta abierta a posibles cambios, hay varios futbolistas a la expectativa para ingresar.

“Por ahora, vienen bien. Los venimos monitoreando. No los estamos arriesgando. La semana que viene va a ser importante para saber dónde estamos parados. A estos chicos que están entrenando aparte les levantaremos las cargas y veremos cómo llegan. Hoy es prematuro porque no los queremos arriesgar. Tendremos un panorama más claro después de enfrentar a Islandia”, remarcó el entrenador, quien dejó entrever que el segundo amistoso podría ser una prueba para algunos de los jugadores que están con molestias.

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Más allá de que Balerdi quedó marginado en las últimas horas, otros futbolistas arribaron a la concentración tocados. Emiliano Dibu Martínez (fractura en el dedo) y Nico Paz (rodilla) no formarían parte de los amistosos, aunque ninguno de los dos corre riesgo por salir. Lo mismo aplica para Lionel Messi (muscular), Cristian Cuti Romero (esguince en la rodilla), Leandro Paredes (contractura) y Julián Álvarez (tobillo), que arrastran unas molestias que no son importantes. En este contexto, siempre y cuando ninguna lesión de los mencionados se agrave, el foco se concentra en los casos de los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

El desgarro de Gonzalo Montiel es una de las situaciones que más preocupa (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)
El desgarro de Gonzalo Montiel es una de las situaciones que más preocupa (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)

Los dos defensores se están recuperando de un desgarro que se produjo en sus últimos partidos con el Atlético de Madrid y River Plate, respectivamente. La situación del futbolista Millonario es el que más preocupación genera, ya que los plazos de recuperación podrían dejarlo afuera del debut contra Argelia el 16 de junio. Con este panorama, los jugadores que se imponen en la lista de espera son Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes se están entrenando a la par del equipo en Kansas City.

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Una de las dudas que tenía el entrenador del combinado albiceleste es cuál de los dos iba a formar parte del once titular contra Honduras, aunque se espera que ambos sumen minutos en los amistosos. El lateral del Palmeiras de Brasil, surgido en San Lorenzo, integró el equipo en la práctica del viernes, mientras que el jugador de Hamburgo de Alemania, que debutó en Boca Juniors, hizo lo propio en el inicio de la semana. Los dos forman parte de la prelista de 55 y podrían ingresar en la nómina oficial de 26 como reemplazantes (el día límite es el 15 de junio, uno antes del debut).

Hay que resaltar que, independientemente de la situación de Molina y Montiel, Giay y Capaldo asoman como alternativas para ocupar el cupo que se liberó por la baja de Leonardo Balerdi. No obstante, los que lideran la carrera para reemplazar al marcador central del Olympique de Marsella son Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta. El defensor de Bournemouth —que tiene acordada su llegada al Tottenham— debutó en 2022 con Scaloni y fue titular en octubre de 2025 en duelo por Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador.

Del otro lado, el central de River Plate fue uno de los titulares fijos y capitanes del equipo argentino, además de que estuvo presente en las dos Copas América que conquistó la Scaloneta. Aunque no pudo integrar la nómina final para el Mundial de Qatar 2022, volvió a ser tenido en cuenta y está en carrera para reemplazar a Balerdi. Cabe recordar que en la lista preliminar que dio el entrenador se le suman los siguientes defensores, aunque corren de atrás en la consideración: Kevin Mac Allister, Zaid Romero, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.

Molina se sigue recuperando de su desgarro, aunque podría llegar en condiciones para el debut contra Argelia (@Argentina)
Molina se sigue recuperando de su desgarro, aunque podría llegar en condiciones para el debut contra Argelia (@Argentina)

“La situación de los chicos que están entrenando aparte va mejorando. Ya sabíamos cuando dimos la lista la situación de cada uno. Están bien. Lógicamente no queremos arriesgarlos en estos partidos. La idea es que no formen parte de estos amistosos. De este seguro que no. En el segundo, hay alguna posibilidad de que alguno juegue. Esa es la situación, veremos cómo evolucionan. Y Leo (Messi) viene bien. Se entrenó una parte con el grupo”, profundizó Scaloni en la conferencia de prensa.

Tras el partido contra Honduras en Texas como primer ensayo formal, la selección argentina chocará contra Islandia el martes 9 en Alabama. La próxima presentación será en el debut del Mundial 2026 contra Argelia el 16 de junio. El elenco albiceleste completará la fase de grupos el lunes 22 contra Austria y el sábado 27 frente a Jordania.

Leandro Paredes, Dibu Martínez y Julián Álvarez están con algunas molestias, pero llegarán en plenitud para el debut (@Argentina)
Leandro Paredes, Dibu Martínez y Julián Álvarez están con algunas molestias, pero llegarán en plenitud para el debut (@Argentina)

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