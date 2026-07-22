El video de la feroz golpiza a un motochorro en La Matanza: su cómplice tenía tobillera electrónica

Video: la golpiza a Nicolás Barrios

La problemática de los motochorros en en el conurbano cumple 20 años de violencia ininterrumpida. Con el tiempo, los vecinos se cansaron. Este martes, un joven acusado de intentar robarle la moto a punta de pistola a un joven en la esquina de Eizaguirre y Ombú, zona de San Justo, terminó reducido por un grupo local, que le dio una paliza y hasta lo golpeó en la cabeza con su propio casco.

Un amigo de la víctima llegó al lugar armado con una palanca de mano para dar el primer golpe. Luego, otros vecinos de la cuadra se sumaron. El sospechoso, llamado Nicolás Barrios, fue entregado a los investigadores de la Comisaría 1° de San Justo de la Policía Bonaerense, que llegaron al lugar.

PUBLICIDAD

Barrios llegó solo al robo. Tenía un cómplice, que escapó a bordo de su moto, abandonando a su compañero a que le den una paliza.

La tobillera de Fernández

El sospechoso terminó detenido. En paralelo, el Gabinete Táctico Operativo de la comisaría comenzó una búsqueda, a cargo de la UFI N°11 matancera. Así, hallaron a quien habría sido su compañero en el asalto. Cuando la Policía lo registró, le encontraron una tobillera en su pierna, un dispositivo de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense

PUBLICIDAD

El presunto cómplice, identificado como Daniel Alexis Fernández, de 20 años, fue capturado en Isidro Casanova, a 70 cuadras del hecho.

Su ficha de antecedentes reveló que un tribunal le había concedido el beneficio del arresto domiciliario en una causa, irónicamente, por el delito de robar una moto, un caso que data de 2023. Antes, había pasado por un penal bonaerense. Su indagatoria a cargo de la UFI N°11 se espera en las próximas horas.

PUBLICIDAD

El allanamiento a Fernández

Asalto a un médico en San Justo: un detenido

El personal de la misma comisaría arrestó a otro sospechoso en la misma jornada: se trata de Kevin Ibarra, capturado en la zona de Villa Palito, acusado de asaltar a un médico para robarle el auto, con un cómplice que sigue prófugo.

El hecho ocurrió el 3 de julio último en la casa de la víctima, viudo, de 55 años. Dos ladrones llegaron a su casa a pie mientras llegaba con su vehículo. En medio del asalto ocurrió un forcejeo. Uno de los sospechosos disparó su arma, pero no llegó a herir a la víctima.

PUBLICIDAD

El asalto al médico en San Justo