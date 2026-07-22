Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de julio

El billete al público sigue operado sin variantes a $1.500 para la venta en el Banco Nación. El blue alcanza los $1.545. El BCRA compró ayer USD 45 millones en el mercado

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13:15 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público permanece a 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.498,40 para la venta y $1.447,34 para la compra.

13:15 hsHoy

Inocencia Fiscal: el Gobierno lanza un nuevo proyecto para que salgan USD 170.000 millones de los colchones de los argentinos

Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizará una conferencia de prensa junto con tributaristas para explicar los cambios que buscará que apruebe el Congreso. Las dudas por la adhesiones de funcionarios y el debate en el Congreso

El ministro de Economía, Luis Caputo, expondrá ante la prensa los cambios clave del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. (Foto crédito: Reuters).
El ministro de Economía, Luis Caputo, expondrá ante la prensa los cambios clave del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. (Foto crédito: Reuters).

Este miércoles en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que girará a la Cámara de Diputados. Tras reiterados reclamos de los contadores sobre algunos obstáculos para los contribuyentes, el equipo económico reconoció los escollos y buscará corregirlos para que salgan los USD 170.000 millones que los argentinos tienen abajo de los colchones.

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13:15 hsHoy

El dólar tuvo una leve baja tras cuatro ruedas consecutivas de subas

El dólar mayorista cedió a $1.477,50, con un alto volumen de negocios que superó los USD 700 millones. Al público en el Banco Nación siguió a 1.500 pesos

Julio se perfila como el mes con mayor volumen operado en el mercado de cambios.
Julio se perfila como el mes con mayor volumen operado en el mercado de cambios.

El mercado de cambios negoció con un muy alto monto operado de USD 704,4 millones, oferta que contribuyó a una baja de 3,50 pesos o 0,2% del dólar mayorista, a 1.477,50 pesos.

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13:15 hsHoy

El BCRA compró USD 45 millones en el mercado

El Banco Central absorbió el martes USD 45 millones con su participación cambiaria, el 6,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a 48.919 millones de dólares.

13:15 hsHoy

Alerta por estafas virtuales que vacían cuentas bancarias: qué es lo que nunca se debe hacer, según el BCRA

El organismo difundió recomendaciones para prevenir fraudes, identificar consumos no reconocidos en la tarjeta de crédito y realizar los reclamos correspondientes

Los estafadores suelen utilizar aplicaciones de acceso remoto para ingresar a la pantalla del dispositivo y operar las cuentas de la víctima. (Europa Press)
Los estafadores suelen utilizar aplicaciones de acceso remoto para ingresar a la pantalla del dispositivo y operar las cuentas de la víctima. (Europa Press)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes virtuales que permiten a los estafadores acceder a cuentas bancarias y realizar operaciones sin el consentimiento de sus titulares. La advertencia surge a partir de la detección de maniobras que utilizan aplicaciones de acceso remoto como herramienta principal para cometer el delito.

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13:14 hsHoy

Máximo de nueve meses para el dólar blue

El dólar blue es ofrecido a $1.545 para la venta, luego de tres ascensos consecutivo, para alcanzar el precio más alto desde el 22 de octubre.

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