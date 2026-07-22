Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de julio

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El viceministro de Economía aseguró que “ya están los brotes verdes” para que la gente empiece a sentir las mejoras José Luis Daza habló de la situación de quienes no llegan a fin de mes y sostuvo que el Gobierno trabaja para mejorarlo. Aseguró que el equilibrio macroeconómico alcanzado permitirá que la sociedad mejore su escenario

Qué dijo el vicepresidente de Moody’s sobre la mejora de la calificación de la deuda argentina Jaime Reusche explicó a Infobae en Vivo los motivos detrás de la decisión, el peso de las finanzas externas y los riesgos políticos que la agencia sigue de cerca de cara a las elecciones

Vacaciones de invierno, en auto: el factor que muchos conductores pasan por alto y aumenta el riesgo de accidentes El correcto estado mecánico del vehículo y el respeto por las normas de tránsito son dos de los pilares esenciales para un viaje seguro. Las horas de descanso y las pausas también tienen vital importancia al salir a manejar muchos kilómetros

YPF, una joya para comprar y mantener Un análisis financiero destaca que el último balance trimestral arroja un EBITDA ajustado robusto, situando diversas estimaciones de valor según los escenarios de evolución del entorno macroeconómico y del sector energético global