Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público permanece a 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.498,40 para la venta y $1.447,34 para la compra.
Este miércoles en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que girará a la Cámara de Diputados. Tras reiterados reclamos de los contadores sobre algunos obstáculos para los contribuyentes, el equipo económico reconoció los escollos y buscará corregirlos para que salgan los USD 170.000 millones que los argentinos tienen abajo de los colchones.
El mercado de cambios negoció con un muy alto monto operado de USD 704,4 millones, oferta que contribuyó a una baja de 3,50 pesos o 0,2% del dólar mayorista, a 1.477,50 pesos.
El BCRA compró USD 45 millones en el mercado
El Banco Central absorbió el martes USD 45 millones con su participación cambiaria, el 6,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a 48.919 millones de dólares.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes virtuales que permiten a los estafadores acceder a cuentas bancarias y realizar operaciones sin el consentimiento de sus titulares. La advertencia surge a partir de la detección de maniobras que utilizan aplicaciones de acceso remoto como herramienta principal para cometer el delito.
Máximo de nueve meses para el dólar blue
El dólar blue es ofrecido a $1.545 para la venta, luego de tres ascensos consecutivo, para alcanzar el precio más alto desde el 22 de octubre.