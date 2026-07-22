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Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

Luego de repostear un video burlándose del equipo albiceleste, la española fue duramente criticada y debió expresarse ante sus fanáticos

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Mia Khalifa se filmó festejando la victoria de España al ritmo de "La Perla", generando así un revuelo en redes (TikTok)

A lo largo del Mundial 2026, los comentarios anti Argentina se multiplicaron en las redes sociales, potenciándose con la llegada de la final frente a España. La derrota de la Albiceleste no solo generó debates futboleros, sino también un aluvión de críticas que vinieron tanto de hinchas, periodistas y hasta figuras internacionales. Una de las protagonistas inesperadas de la polémica fue Rosalía, quien tras un gesto en sus redes sociales, terminó ofreciendo disculpas públicas al público argentino.

El episodio comenzó al día siguiente de la final que consagró a España en el MetLife Stadium de Nueva York. La exestrella de cine para adultos Mia Khalifa compartió un video en su cuenta de TikTok, grabado desde el balcón de su estadía en la ciudad. En el clip, Khalifa simuló cantar un fragmento de “La perla”, tema de Rosalía, y acompañó la escena con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en una clara alusión al desenlace para los hinchas argentinos tras la victoria española.

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El gesto de Rosalía contra Argentina
Rosalía compartió el video de Mia Khalifa y luego lo borró (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación tomó mayor dimensión cuando Rosalía decidió repostear el video. En el audio se escuchaban los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. El gesto fue interpretado como una provocación por buena parte de la comunidad argentina, que rápidamente llenó de críticas y mensajes de malestar las redes sociales de la cantante española quien en agosto próximo tiene pautados cuatro shows en el Movistar Arena.

Ante la repercusión, Rosalía no tardó en dar marcha atrás. A través de una nueva historia en Instagram, la artista compartió un pedido de disculpas: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. A su mensaje, agregó emojis de nostalgia y arrepentimiento para reforzar su sentir y dejar en claro que no había tenido intenciones de ofender.

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Las disculpas de la artista (Instagram)
Las disculpas de la artista (Instagram)

La elección de “La perla” como canción central del conflicto sumó un matiz extra. En España, la expresión “ser una perla” se usa de manera sarcástica y despectiva, para señalar a alguien como tramposo, descarado o sinvergüenza. El doble sentido generó aún más cuestionamientos hacia Rosalía, ya que muchos fanáticos argentinos interpretaron la publicación como una burla directa.

El episodio puso en evidencia cómo las diferencias culturales y el alcance global de las redes pueden transformar un gesto aparentemente inocente en el detonante de una polémica internacional. Aunque la cantante pidió disculpas y buscó dar por cerrado el asunto, el revuelo dejó una huella en la memoria de los hinchas y confirmó, una vez más, que el fútbol y la pasión trascienden fronteras, palabras y canciones.

Cabe señalar que la artista española se mostró incondicional con su selección a lo largo del torneo. Durante el partido frente a Austria, Rosalía también ocupó un lugar destacado durante la noche. La Real Federación Española de Fútbol compartió imágenes oficiales donde se la vio disfrutando del partido, recibiendo así un reconocimiento especial por parte de la institución. Junto a ella, la futbolista Alexia Putellas formó parte del grupo de celebridades que expresaron su apoyo incondicional a La Roja.

De hecho, el de Rosalía se relaciona con una serie de comentarios que cuestionaron a la selección argentina más allá del resultado. El actor Samuel L. Jackson reposteó una imagen que calificaba a Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”, con un llamado explícito a la comunidad negra a no apoyar al equipo albiceleste. La cantante Patti Smith publicó, y luego borró, una historia de Instagram con una imagen generada por inteligencia artificial de Lamine Yamal con una kufiya palestina, en la que celebraba a España como “los buenos”. Por su parte, el músico irlandés Niall Horan, exintegrante de One Direction, dio “me gusta” a una publicación que incluía la frase “las Malvinas son españolas”, lo que desató el repudio de sus seguidores argentinos y lo obligó a pedir disculpas.

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