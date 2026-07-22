Panamá

Panamá retira dos bloqueadores solares tras detectar el mismo químico prohibido hallado en perfumes

Dos protectores solares Nivea se suman a las fragancias Britney Spears retiradas del mercado por contener butylphenyl methylpropional (BMHCA), compuesto prohibido en la Unión Europea desde 2022.

Guardar
Google icon
Las autoridades sanitarias sustentaron la medida en una alerta internacional sobre la presencia de BMHCA o lilial, una sustancia prohibida en productos cosméticos. Archivo-Infobae Perú
Las autoridades sanitarias sustentaron la medida en una alerta internacional sobre la presencia de BMHCA o lilial, una sustancia prohibida en productos cosméticos. Archivo-Infobae Perú

El Ministerio de Salud de Panamá ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles de dos protectores solares de la marca Nivea, luego de identificar que contienen el mismo ingrediente prohibido que motivó recientemente la salida del mercado de dos perfumes de la línea Britney Spears.

Las medidas alcanzan a Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB, con registro sanitario 106527, y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar, registrado bajo el número 106521. Ambos productos fueron fabricados por Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos de España.

Las resoluciones 100 y 101 fueron emitidas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas el 7 de julio de 2026 y publicadas el 21 de julio en la Gaceta Oficial. Además de cancelar los registros sanitarios, la autoridad ordenó retirar inmediatamente todas las unidades disponibles en el mercado panameño, sin limitar la medida a un lote o fecha de fabricación determinados.

PUBLICIDAD

Los distribuidores deberán comunicar la decisión a los establecimientos que comercializan estos productos y remitir a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas un informe sobre el retiro, en un plazo no mayor de treinta días.

El compuesto retirado fue clasificado por la Unión Europea como tóxico para la reproducción y también puede provocar sensibilización cutánea en personas susceptibles. Infobae Perú
El compuesto retirado fue clasificado por la Unión Europea como tóxico para la reproducción y también puede provocar sensibilización cutánea en personas susceptibles. Infobae Perú

La decisión se originó tras una alerta difundida por Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos. El informe identificó la presencia de dos tert butilbencil propionaldehído, conocido también como butylphenyl methylpropional, BMHCA o lilial en la fórmula.

Se trata de un aldehído aromático sintético utilizado durante años en perfumes, cremas, jabones, lociones y otros cosméticos para aportar un aroma floral parecido al lirio de los valles.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las autoridades europeas clasificaron esta sustancia como tóxica para la reproducción, debido a que puede afectar la fertilidad y causar daños al feto. También ha sido asociada con sensibilización cutánea y reacciones como enrojecimiento, irritación, picazón o dermatitis después del contacto con la piel.

El riesgo señalado por las autoridades sanitarias no implica necesariamente una intoxicación inmediata después de una sola aplicación. La preocupación se relaciona principalmente con la exposición repetida o prolongada a productos cosméticos que contienen ingrediente.

Hombre y mujer manipulan botellas de perfume en estanterías de tienda. Él las coloca en una caja. Ella las dispone en un estante con un cartel de rebajas.
Con este caso, Panamá suma cuatro cosméticos retirados recientemente por contener el mismo ingrediente prohibido, tras las medidas adoptadas contra dos perfumes de la línea Britney Spears. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BMHCA fue incorporado al Anexo II del Reglamento Europeo sobre Productos Cosméticos, que contiene la lista de sustancias que no pueden utilizarse en estos artículos. Desde marzo de 2022, los cosméticos con lilial no pueden comercializarse en los países de la Unión Europea en absoluto.

Las resoluciones panameñas también hacen referencia a evaluaciones realizadas por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores, que sustentaron la prohibición ingrediente.

Segundo retiro por el mismo compuesto

La medida contra los protectores solares se produce pocas semanas después de que el Ministerio de Salud cancelara los registros sanitarios y ordenara retirar dos fragancias de la línea Britney Spears, fabricadas por Elizabeth Arden.

Los productos afectados en aquella ocasión fueron Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray y Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray. En ambos también se detectó la presencia de BMHCA o lilial de forma clara.

Con las nuevas resoluciones, ya son cuatro los cosméticos retirados recientemente del mercado panameño por contener el mismo compuesto prohibido.

Un profesional de la salud con máscara y guantes sostiene un frasco de advertencia química; cristales y equipo de laboratorio se ven borrosos al fondo.
Las autoridades sanitarias sustentaron la medida en una alerta internacional sobre la presencia de BMHCA o lilial, una sustancia prohibida en productos cosméticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coincidencia evidencia que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas está revisando productos registrados en Panamá a partir de las alertas internacionales emitidas sobre ingredientes cuya seguridad ha sido reevaluada por expertos.

Aunque los registros sanitarios de los dos protectores solares habían sido expedidos en diciembre de 2019 y tenían vigencia hasta diciembre de 2029, la autoridad sanitaria decidió cancelarlos anticipadamente ante la información científica y regulatoria disponible en este momento.

La legislación panameña faculta al Ministerio de Salud para suspender o cancelar registros, ordenar la inmovilización de mercancías y disponer el retiro de productos cuando existan elementos que puedan comprometer la salud o la seguridad de los consumidores.

En este caso, la orden comprende todas las existencias de Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 y FPS 50 que todavía permanezcan en comercios, depósitos o canales distribución del país.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeMinsiterio de SaludProtector solarBMHCA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La emboscada en Guatemala donde fallecieron dos personas y su vínculo con el cartel del Golfo

La referencia oficial difundida en 2019 retoma vigencia después del ataque en San Miguel Dueñas, donde dos acompañantes murieron y el hombre quedó herido, según el reporte institucional basado en pesquisas iniciadas en 2016

La emboscada en Guatemala donde fallecieron dos personas y su vínculo con el cartel del Golfo

El Salvador busca apoyo global para cuidar a sus felinos

El Salvador avanzó con una adhesión que abriría cooperación, fondos y entrenamiento para proteger pumas, ocelotes y otras especies nativas, además de reforzar vigilancia, alertas tempranas y prevención de la caza furtiva

El Salvador busca apoyo global para cuidar a sus felinos

República Dominicana: BID destinará USD 100 millones al financiamiento de MIPYMES

La iniciativa canalizará recursos mediante el Banco de Desarrollo y Exportaciones con esquemas de banca de primer y segundo piso, y dará prioridad a proyectos con perfil exportador y a emprendimientos liderados por mujeres

República Dominicana: BID destinará USD 100 millones al financiamiento de MIPYMES

Universidad de Costa Rica inicia instalación de 1,872 paneles solares para abastecer edificios y convertirse en referente de energía renovable

La casa de enseñanza comenzó la colocación como parte del Programa Soluciones Energéticas Renovables (SER Solar), una iniciativa desarrollada junto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). El proyecto permitirá reducir el consumo de energía convencional, generar ahorros en la factura eléctrica y fortalecer la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Universidad de Costa Rica inicia instalación de 1,872 paneles solares para abastecer edificios y convertirse en referente de energía renovable

Nicaragua silencia la crítica y convierte el periodismo en una profesión perseguida

La represión oficial y el cierre de medios han llevado a reporteros al exilio, en un clima donde “se ha criminalizado la profesión, se persigue y se aprisiona, se ha satanizado ser periodista”, según testimonios recogidos en un informe

Nicaragua silencia la crítica y convierte el periodismo en una profesión perseguida

TECNO

¿El futuro de ChatGPT? Sam Altman mostrará la nueva IA de OpenAI a Trump

¿El futuro de ChatGPT? Sam Altman mostrará la nueva IA de OpenAI a Trump

Kylian Mbappé vuelve a ser portada de EA Sports FC 27: fecha de lanzamiento y ligas

Por qué tengo H+ y no 4G en la señal del celular y qué es más rápido

Cómo se logra tener internet y WhatsApp desde un avión

David Vélez, fundador y CEO de Nubank, ahora hace parte de la junta directiva de OpenAI

ENTRETENIMIENTO

El campamento vuelve a abrir sus puertas: CAMP ROCK 3 apuesta por el recambio generacional

El campamento vuelve a abrir sus puertas: CAMP ROCK 3 apuesta por el recambio generacional

José Coronado vuelve a Netflix con un thriller donde nada es lo que parece

Ni su mujer ni sus hijos, Matt Damon confiesa quién fue la primera persona que supo que había fichado por ‘La Odisea’: “Estuvimos hablando por teléfono media hora y alucinaba”

Colin Farrell reveló cómo la enfermedad de su hijo lo salvó de las adicciones

De “Amnesia” a “El origen”: 11 películas de Christopher Nolan en orden cronológico

MUNDO

La galería de Apolo del Louvre reabre al público sin las joyas de la Corona francesa

La galería de Apolo del Louvre reabre al público sin las joyas de la Corona francesa

Ucrania pidió a América Latina alzar la voz contra la “amenaza nuclear” rusa y confirmó que la invitación a Milei sigue abierta

Ucrania bombardeó centros logísticos en Rusia que eran utilizados para abastecer al ejército

De Copenhague a Australia: cuáles son las 5 ciudades mejor valoradas para vivir en 2026

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”