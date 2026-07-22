Panamá retira dos bloqueadores solares tras detectar el mismo químico prohibido hallado en perfumes

Las autoridades sanitarias sustentaron la medida en una alerta internacional sobre la presencia de BMHCA o lilial, una sustancia prohibida en productos cosméticos. Archivo-Infobae Perú

El Ministerio de Salud de Panamá ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles de dos protectores solares de la marca Nivea, luego de identificar que contienen el mismo ingrediente prohibido que motivó recientemente la salida del mercado de dos perfumes de la línea Britney Spears.

Las medidas alcanzan a Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB, con registro sanitario 106527, y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar, registrado bajo el número 106521. Ambos productos fueron fabricados por Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos de España.

Las resoluciones 100 y 101 fueron emitidas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas el 7 de julio de 2026 y publicadas el 21 de julio en la Gaceta Oficial. Además de cancelar los registros sanitarios, la autoridad ordenó retirar inmediatamente todas las unidades disponibles en el mercado panameño, sin limitar la medida a un lote o fecha de fabricación determinados.

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Los distribuidores deberán comunicar la decisión a los establecimientos que comercializan estos productos y remitir a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas un informe sobre el retiro, en un plazo no mayor de treinta días.

El compuesto retirado fue clasificado por la Unión Europea como tóxico para la reproducción y también puede provocar sensibilización cutánea en personas susceptibles. Infobae Perú

La decisión se originó tras una alerta difundida por Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos. El informe identificó la presencia de dos tert butilbencil propionaldehído, conocido también como butylphenyl methylpropional, BMHCA o lilial en la fórmula.

Se trata de un aldehído aromático sintético utilizado durante años en perfumes, cremas, jabones, lociones y otros cosméticos para aportar un aroma floral parecido al lirio de los valles.

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Sin embargo, las autoridades europeas clasificaron esta sustancia como tóxica para la reproducción, debido a que puede afectar la fertilidad y causar daños al feto. También ha sido asociada con sensibilización cutánea y reacciones como enrojecimiento, irritación, picazón o dermatitis después del contacto con la piel.

El riesgo señalado por las autoridades sanitarias no implica necesariamente una intoxicación inmediata después de una sola aplicación. La preocupación se relaciona principalmente con la exposición repetida o prolongada a productos cosméticos que contienen ingrediente.

Con este caso, Panamá suma cuatro cosméticos retirados recientemente por contener el mismo ingrediente prohibido, tras las medidas adoptadas contra dos perfumes de la línea Britney Spears. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BMHCA fue incorporado al Anexo II del Reglamento Europeo sobre Productos Cosméticos, que contiene la lista de sustancias que no pueden utilizarse en estos artículos. Desde marzo de 2022, los cosméticos con lilial no pueden comercializarse en los países de la Unión Europea en absoluto.

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Las resoluciones panameñas también hacen referencia a evaluaciones realizadas por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores, que sustentaron la prohibición ingrediente.

Segundo retiro por el mismo compuesto

La medida contra los protectores solares se produce pocas semanas después de que el Ministerio de Salud cancelara los registros sanitarios y ordenara retirar dos fragancias de la línea Britney Spears, fabricadas por Elizabeth Arden.

Los productos afectados en aquella ocasión fueron Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray y Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray. En ambos también se detectó la presencia de BMHCA o lilial de forma clara.

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Con las nuevas resoluciones, ya son cuatro los cosméticos retirados recientemente del mercado panameño por contener el mismo compuesto prohibido.

Las autoridades sanitarias sustentaron la medida en una alerta internacional sobre la presencia de BMHCA o lilial, una sustancia prohibida en productos cosméticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coincidencia evidencia que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas está revisando productos registrados en Panamá a partir de las alertas internacionales emitidas sobre ingredientes cuya seguridad ha sido reevaluada por expertos.

Aunque los registros sanitarios de los dos protectores solares habían sido expedidos en diciembre de 2019 y tenían vigencia hasta diciembre de 2029, la autoridad sanitaria decidió cancelarlos anticipadamente ante la información científica y regulatoria disponible en este momento.

La legislación panameña faculta al Ministerio de Salud para suspender o cancelar registros, ordenar la inmovilización de mercancías y disponer el retiro de productos cuando existan elementos que puedan comprometer la salud o la seguridad de los consumidores.

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En este caso, la orden comprende todas las existencias de Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 y FPS 50 que todavía permanezcan en comercios, depósitos o canales distribución del país.