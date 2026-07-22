Inhabilitaron de por vida a la conductora que atropelló a un hombre y su hijo en Mar del Plata

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que la mujer atropelló a dos personas

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tomó una medida ejemplar con la mujer que este lunes atropelló a un hombre y a su hijo de 15 años en la ciudad de Mar del Plata y resolvió inhabilitarla de por vida para conducir.

La sanción, según precisaron desde la cartera que conduce el ministro Martín Marinucci, responde a que la mujer no solo no estaba habilitada para conducir, sino que además circulaba con un registro apócrifo.

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De acuerdo al comunicado emitido por Transporte, la infractora había solicitado turno en dos oportunidades para iniciar el trámite de obtención de la licencia, pero nunca se presentó a realizar las evaluaciones obligatorias. Por ende, no estaba habilitada para conducir.

Inhabilitaron de por vida a la mujer que atropelló a un hombre y su hijo de 15 años en Mar del Plata (Ministerio de Transporte bonaerense)

Ante ese escenario, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió su inhabilitación preventiva hasta el 1° de enero de 2099.

Durante el procedimiento, además, se comprobó que el vehículo tampoco contaba con la documentación obligatoria para su normal circulación, motivo por el cual fue secuestrado luego de que se labraran las actas de infracción correspondientes.

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El caso

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el impactante siniestro vial ocurrió este lunes por la tarde, a las 14:47, en la intersección de Catamarca y Moreno. En el video que encabeza la nota se observa el momento en el que un Peugeot 206 chocó contra otro automóvil.

Tras el impacto, el vehículo perdió el control, se subió a la vereda y embistió a dos peatones que caminaban a pocos metros de una estación de servicio. Como consecuencia del impacto, una de las víctimas quedó tendida sobre la vía pública, mientras que el hombre de 52 años golpeó contra el parabrisas del rodado y fue arrastrado varios metros.

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En las imágenes también se observa que, después de la colisión, la mujer continuó su marcha, derribó las barandas de protección de la estación de servicio y logró frenar dentro del playón. Testigos que presenciaron el hecho asistieron al herido hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Catamarca y Moreno

Minutos después, tras un llamado al 911, efectivos policiales y personal del SAME se hicieron presentes en el lugar. El hombre de 52 años sufrió politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos de la ciudad balnearia.

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“Está lúcido y estable con una fractura menor”, indicaron a este medio desde la institución médica.

El Peugeot, en tanto, terminó con importantes daños en el parabrisas y el frente, mientras que el otro vehículo involucrado quedó detenido sobre la bocacalle, también con averías visibles.

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Durante las actuaciones, los agentes descubrieron que la conductora involucrada en el siniestro circulaba con una licencia de conducir apócrifa. Ante esa situación, personal de Tránsito Municipal secuestró el vehículo por carecer de documentación habilitante.

Por último, la Fiscalía interviniente ordenó la aprehensión de la mujer, la notificación de la formación de la causa por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público y su traslado a la Unidad Penal Nº 50 de Batán.

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