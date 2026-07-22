Una foto de su infancia y una emotiva reflexión: así resumió Sofi Martínez sus días en el Mundial 2026

La periodista Sofi Martínez, vestida con blazer negro y camisa blanca, posa con un micrófono y un pin de 'Juntos' en un exterior urbano.

Pasaron apenas 72 horas desde que terminó el Mundial 2026, y fue en las últimas horas de este martes que Sofi Martínez compartió su experiencia más íntima durante la cobertura del evento deportivo más importante del mundo. La imagen de una niña con la camiseta de la Selección argentina, tomada años atrás, volvió a sus manos justo antes de la final entre Argentina y España. Ese reencuentro con su propio pasado activó recuerdos y sensaciones que definieron el tono de su cobertura y el significado de su desarrollo profesional.

La periodista, referente de la transmisión de Telefe en el Mundial, relató cómo la foto recibida mientras hacía la fila para ingresar al estadio la llevó a conectar de forma instantánea con su infancia. Recordó que, con apenas ocho o nueve años, ya vestía la camiseta celeste y blanca como expresión de identidad. El cruce entre el recuerdo y el presente la impulsó a reflexionar sobre el trayecto recorrido: “La misma nena con la camiseta de la Selección argentina. Como si hubiese visto mi esencia replicada en ese instante. Una Sofi que hizo el trabajo suficiente para serle fiel a quién es, y a quien fue siempre”.

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La cobertura de la Copa del Mundo 2026 representó un desafío profesional y emocional. Martínez describió que encaró el torneo con un fuerte sentido de responsabilidad, consciente de lo que implicaba estar en campo de juego durante numerosos partidos y selecciones, ante una audiencia multitudinaria y bajo la expectativa de rendir al máximo nivel para el canal más visto del país. “Poder estar a la altura del canal más importante que llega a todo el país, en la transmisión más relevante de los últimos años”, sintetizó sobre la magnitud de la tarea.

El miedo, según su testimonio, se transformó en motor de trabajo. La periodista enfatizó que atravesar ese temor es parte del proceso y que solo el esfuerzo constante permite avanzar, tanto frente a dudas propias como a cuestionamientos ajenos. “Pero al miedo se lo atraviesa trabajando y esa siempre será mi luz”, expresó. En ese sentido, agradeció especialmente a quienes la acompañaron durante el mes de competencia, tanto desde Telefe como desde las redes sociales y los vlogs, y a quienes le recordaron la importancia de no dejarse afectar por críticas infundadas.

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El Mundial significó también un avance en la representación de las mujeres en las transmisiones de fútbol en Argentina. Telefe eligió dar espacio a una voz femenina no solo para la conducción de la previa, sino también para las entrevistas en campo de juego. Martínez reconoció la apuesta del canal y el respaldo del equipo: “Gracias Telefe por jugartela y poner una voz femenina en la transmisión, para conducir la previa y para hacer las notas a los jugadores. Al equipo entero por la confianza, la paciencia y la buena energía para trabajar”.

La decisión de incorporar una periodista mujer en un rol protagónico dentro de la cobertura de la Copa del Mundo no solo abrió nuevas posibilidades profesionales, sino que también ofreció al público un punto de vista diferente y enriqueció la experiencia de los televidentes y fanáticos. La presencia de Sofi se tradujo en un vínculo más cercano con la audiencia, que encontró en ella una figura auténtica y accesible.

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Sofi Martínez sonríe en una foto de su infancia, con una camiseta de la Selección

El desenlace del torneo tuvo una carga emocional ineludible. La derrota de Argentina ante España en la final dejó huella en el ánimo de la periodista y de millones de argentinos. En su relato, el momento previo al partido decisivo estuvo signado por una mezcla de nerviosismo, expectativa y reflexión personal. La imagen de la niña con la camiseta argentina funcionó como recordatorio de un sueño y de una pasión que atraviesa generaciones.

El agradecimiento a la Selección Argentina ocupó un lugar central en su despedida del torneo: “Gracias Selección por darnos abrazos, felicidad y desahogo. Por hacer sentir tanto a todo un pueblo”, escribió, resaltando el poder de las emociones compartidas entre jugadores, periodistas y espectadores. La cobertura periodística, para ella, no solo consiste en narrar hechos, sino en transmitir el pulso de una nación movilizada por el fútbol.

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Durante el Mundial, la interacción digital jugó un papel clave en la construcción del vínculo entre la periodista y el público. Sofi agradeció a quienes la siguieron no solo por la pantalla, sino también a través de redes sociales y vlogs, espacios donde se mostró “100% genuina”. Invitó a conocer su trabajo y su personalidad mediante estos contenidos, destacando la importancia de la autenticidad y la cercanía en la era de la comunicación digital.

Sofi Martínez reveló sus sentimientos tras la finalización de la cobertura del Mundiañ

El mensaje de la periodista incluyó una valoración explícita hacia quienes respetan su labor y hacia los seguidores que la impulsan a mantenerse fiel a sí misma. La interacción en redes sociales permitió a Martínez consolidar una comunidad que la acompañó en cada instancia del Mundial, y que fue testigo tanto de los desafíos profesionales como de los logros personales alcanzados durante el mes de competencia.

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La experiencia de Sofi Martínez en la cobertura del Mundial 2026 se construyó sobre la base de recuerdos, emociones, desafíos y conquistas. El paralelismo entre la niña que soñaba con la camiseta argentina y la mujer que alcanzó uno de los principales hitos de su carrera resume el sentido de pertenencia y la superación personal que atravesaron su tarea. “A esa nena: gracias por traerme hasta acá. Mirá lo lejos que llegamos. Y a la grande, a la de los miedos sociales y modernos: creo que también dimos un paso adelante durante este mes”, reflexionó.

La cobertura culminó con una frase que resume el espíritu de su recorrido: “Y así, sin más, se termina el mundial 2026. Tarea cumplida”.