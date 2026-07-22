Trump advirtió que EEUU bombardeará puentes y centrales eléctricas de Irán por cada disparo contra buques en el estrecho de Ormuz

“Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA PLANTA DE ENERGÍA", dijo Trump.

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que Estados Unidos bombardeará infraestructura civil iraní —como puentes y centrales eléctricas— cada vez que Teherán dispare contra buques en el estratégico estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial de petróleo.

“Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA PLANTA DE ENERGÍA“, escribió en su red Truth Social.

La advertencia se da en medio de una escalada que ya lleva más de once noches consecutivas de bombardeos estadounidenses contra Irán, en el marco de una guerra que comenzó el 28 de febrero y que en las últimas semanas se convirtió, cada vez más, en una disputa por el control del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Los ataques iraníes contra el transporte marítimo en esa vía fueron, precisamente, los que desencadenaron la última ronda de hostilidades, mientras los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, amenazan además a los petroleros sauditas en el mar Rojo.

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Imagen de archivo de un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam (Omán). 16 julio 2026. REUTERS/Stringer

Esa presión combinada llevó el precio del Brent a superar los $94 el barril, lo que volvió a tensionar el suministro energético global y elevó el costo de la nafta en Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para este otoño boreal. El propio Trump había manifestado el martes, desde el Salón Oval, pesimismo respecto de una posible salida diplomática, al asegurar que Washington no tenía "ningún interés en reunirse" con Teherán, y señaló que las fuerzas estadounidenses podrían atacar pronto una zona iraní cercana a uno de sus principales sitios de enriquecimiento de uranio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había reforzado esa postura horas antes desde una cumbre regional en Filipinas, donde advirtió a otros países sobre el precedente que sentaría permitir que Irán controle una vía navegable internacional. “Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se lo pagas, volar tus barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo”, señaló Rubio.

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En respuesta a los últimos ataques iraníes contra el transporte marítimo, Estados Unidos ya había restablecido un bloqueo a los puertos del país persa, que obligó a dar media vuelta a petroleros dedicados al comercio de crudo iraní. Irán, por su parte, insiste en que sus ataques de represalia continuarán: la Guardia Revolucionaria paramilitar reiteró este miércoles que no cesará su respuesta, mientras medios estatales iraníes reportaron un nuevo ataque estadounidense contra la isla de Larak, en pleno estrecho de Ormuz.

En medio de esta escalada militar, persisten intentos diplomáticos paralelos: el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, había visitado días atrás Pakistán —uno de los mediadores clave del conflicto— en busca de reactivar el diálogo, aunque hasta el momento no está claro qué nuevo arreglo podría alcanzarse para poner fin a una guerra que, según reconoció el propio Teherán, se ha convertido en un conflicto “a gran escala”.

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