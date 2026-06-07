El reemplazante de Balerdi, los elogios a Beltrán y la molestia de Julián Álvarez: 6 frases de Scaloni tras la victoria de Argentina

Lionel Scaloni aseguró que no descarta más cambios en la lista después de desafectar a Balerdi (Reuters/Maria Lysaker)

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa posterior a la victoria 2-0 en el amistoso de este sábado ante Honduras en Texas. Cuando restarán diez días para el debut en la Copa del Mundo ante Argelia, el líder del cuerpo técnico reflejó las sensaciones que le dejó un importante examen que invitó a sacar conclusiones.

La primera pregunta tuvo relación a la situación de Leonardo Balerdi, quien fue desafectado de la lista por lesión en las últimas horas: “Ayer, cuando me senté en la rueda de prensa, teníamos la esperanza de que no sea lo que todos pensábamos. Se confirmó que el Flaco tiene un problema en el sóleo y, lamentablemente, lo tenemos que dar de baja porque no cumple los requisitos mínimos para ayudarnos, al menos, en la fase de grupos. Era demasiado arriesgado. Venía con unos pequeños problemitas ahí y, lamentablemente, no puede estar. Con todo el dolor del mundo, tuve que hablar con él para comunicarle que no iba a formar parte de la copa”.

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“Tengo un cariño especial hacia él porque formó parte desde el primer día que asumí en la Sub 20. Había trabajado un montón. Ya hablé lo que tenía que hablar con él y es una lástima. Afrontar este partido fue difícil porque el grupo quedó un poco tocado por lo que le pasó a él. Lo sacamos adelante de la mejor manera. Las sensaciones no fueron buenas, fueron momentos feos”, señaló sobre esta situación que afectó al grupo.

En este sentido, fue cauto a la hora de hablar sobre si ya tiene definido un reemplazante: “Todavía no porque creemos que... Bueno, tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100 por ciento con muchos jugadores y, a lo mejor, esa decisión no pasa solo por un central. Vamos a esperar. Tenemos otro partido más para sacar conclusiones donde el equipo necesite. La desgracia del Flaco hace que tengamos que replantearnos muchas situaciones que están pasando con los demás compañeros. No nos apresuramos. Porque si lo hacemos, después puede ser una decisión errada. Tenemos una idea, pero no tomaremos una decisión hasta el partido del martes seguramente. Tenemos que ver cómo están los demás chicos”.

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La Albiceleste se impuso en un amistoso

Más adelante, se refirió a los presentes de Julián Álvarez y Nico Paz, quienes se recuperan de diferentes lesiones y no fueron considerados este sábado: “Nico estaba disponible para hoy y a Julián estamos intentando que se le vaya esa molestia del tobillo. No tenemos apuro, esperamos con tranquilidad. Lo más importante es que, cuando tenga que jugar, no tenga ninguna molestia. En principio, no creo que tengan problemas para estar”.

Además, se refirió a los estrenos de Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Joaquín Freitas en la Selección: “De los chicos que entraron, todos nos generan enorme ilusión. Nos faltó solo (Ignacio) Ovando, no teníamos posibilidad que juegue porque habíamos hecho todos los cambios. Tanto Beltrán, como Freitas y Aranda los venimos siguiendo hace tiempo y nos ha encantando la manera de contagiar y entrenarse. Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota, entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije que se sacara el chicle. Está tranquilo, cómodo, solo hay que darle tiempo. Y Santi ya lo conocemos. Ha estado de sparring, hoy ya es una realidad. Y nos pone contentos su presente, le dimos el gusto que pueda debutar”.

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Por otro lado, se refirió a las conclusiones que dejó este partido: “El equipo está, más allá de que hoy fue un equipo que intentamos darles minutos a algunos chicos y a otros que ya conocemos. La identidad no se rompió, pero tampoco entrenamos tanto con este once y, a lo mejor, se podía hacer mejor, pero la identidad está intacta y eso es lo más importante. Intentamos que no nos hagan daño. Y cumplimos esa meta. La segunda era poder hacer jugar a la mayoría de los chicos. Y es una alegría que nos llevamos porque estos chicos que jugaron hoy también nos darán alegrías en el futuro”.

La agenda de la selección argentina

AMISTOSOS

Martes 9/06 - 22:00 - Argentina vs. Islandia, en el Jordan Hare Stadium de Alabama

MUNDIAL 2026 - GRUPO J

Martes 16/06 - 22:00 - Argentina vs. Argelia en el Kansas City Stadium

Lunes 22/06 - 14:00 - Argentina vs. Austria en el Dallas Stadium

Sábado 27/06 - 23.00 - Argentina vs. Jordania en el Dallas Stadium

*Todos los horarios corresponden a la Argentina