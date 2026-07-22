“Ya es la cuarta vez que salís”: el gesto de Scaloni con los vecinos de Pujato que se congregaron en la puerta de la casa de sus padres

Scaloni atendió a la prensa y la gente en la puerta de su casa en Pujato

—“Es la cuarta vez que salís”.

—“No puedo no salir, está la gente y la verdad que es una caricia, está bueno. Ellos lo merecen”.

El diálogo se da a un par de metros del umbral de la casa de los padres de Lionel Scaloni en Pujato. Un periodista del medio Envica forma parte del racimo de fanáticos que bloquea la salida del entrenador de la selección argentina, que asegura que no sale por obligación a saludar a los hinchas, sino por gusto propio.

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Para poner en contexto, el entrenador –ganador de cuatro títulos con Argentina y reciente subcampeón del mundo– volvió durante la mañana del martes a la casa de sus padres después de estar casi dos meses concentrado con la Selección en el Mundial y dedicó buena parte de su jornada en atender a los vecinos de Pujato que se acercaron para agradecerle por el logro deportivo.

En medio del gentío, Scaloni se anima a contestar algunas preguntas sobre lo que aconteció en la última Copa del Mundo: “Más allá de los títulos, lo importante es la conexión con la gente, cómo ellos se sienten identificados y, sobre todo, el ejemplo que les podemos dar a ellos, sobre todo a los chicos. Que no es solo ganar, hay que dar siempre el máximo. Lamentablemente nos hubiera encantado ganar, esa es la verdad”.

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Más tarde, analizó: “El mérito siempre es de los jugadores, son ellos los que juegan, son uno más de la gente, son un hincha más, juegan como si fueran un hincha más. ¿Que yo también? Sí, todos. Todos somos hinchas, cada uno en su puesto. Yo entrenando, el cuerpo técnico entrenando y los jugadores juegan adentro de la cancha“.

Hubo una comparación con el Mundial de Qatar que Scaloni marcó con respecto a esta Copa de 2026: “La unión y todo siempre fue la misma, eso lo tuvimos siempre claro. La diferencia es que en este Mundial fuimos siempre remolque, tuvimos que levantar algunos partidos, cosas que el equipo, en el otro Mundial, no lo tuvo que hacer. Fueron dos facetas diferentes, pero con el mismo ADN, de no dar nunca por perdido ningún partido”.

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Un niño sorprendió a Scaloni en Pujato y le regaló la Scaloneta

Por último, señaló dos partidos de esta Copa Mundial como los que más disfrutó, aunque antes aclaró que disfruta y sufre con todos de la misma manera: “El de Egipto e Inglaterra fueron para colgar para siempre porque fueron muy emotivos, de la manera que se hizo. Fueron muy lindos”.

Horas antes, en una situación calcada en la puerta de la casa de sus padres, a Scaloni le obsequiaron una miniatura de “La Scaloneta”, en referencia al término que se empleó para definir al seleccionado nacional desde que él lo conduce. Un niño avanzó entre la gente con un colectivo en miniatura pintado de celeste y blanco. La réplica estaba decorada con stickers de las copas ganadas en los últimos años. En uno de sus laterales también llevaba la inscripción “¿qué mirá, bobo? Andá pa’ allá”, en alusión a la frase de Lionel Messi tras su cruce con un jugador de Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022.

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Scaloni tomó el pequeño colectivo y buscó un lugar en la carrocería para firmarlo, al creer que el niño le estaba pidiendo un autógrafo. En la grabación, la madre del menor aclaró el sentido del gesto: “¡Es para vos, Lio: es para vos!”. El entrenador agradeció a la familia, besó al niño y posó con él para una foto. Después entregó la miniatura a uno de sus allegados, que la llevó al interior de la casa. El regalo tuvo una carga simbólica que fue más allá de la escena doméstica. “La Scaloneta” se convirtió en una marca de pertenencia para los hinchas argentinos durante el ciclo del entrenador, un período en el que la selección ganó dos Copas América, la Finalissima, el Mundial de Qatar y luego llegó a la final de 2026.

Antes de llegar a Pujato, a la salida del predio de Ezeiza, el entrenador habló bajo la lluvia después del recibimiento de los hinchas durante la noche del lunes y se refirió a su futuro en la selección. Allí planteó que su continuidad sigue abierta y que, por ahora, su horizonte está fijado hasta diciembre. “Yo creo que son cosas que después de un torneo así, son cosas normales, son cosas que uno puede decir, se replantea. Y hasta diciembre, como digo, estamos acá”, afirmó.

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