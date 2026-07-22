“Un día lo soñé y lo hice realidad”: Tatiana Guzmán, la nicaragüense que hizo historia en el VAR del Mundial

Tatiana Guzmán tomó decisiones clave en partidos de alto nivel durante la Copa del Mundo (Cortesía FIFA).

El camino de Tatiana Guzmán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa uno de los hitos más impactantes e inspiradores para el deporte latinoamericano.

En una reveladora entrevista exclusiva concedida al medio Extra Cancha Nicaragua, la colegiada compartió las profundas emociones, los desafíos dentro de la cabina de videoarbitraje y el inmenso orgullo de representar a su país en el escenario futbolístico más exigente del planeta, demostrando que la disciplina y el talento pinolero no tienen fronteras.

Durante la conversación con el medio nicaragüense, Tatiana dejó ver el impacto emocional que significó romper barreras y llevar la bandera de su nación hasta el centro de la élite arbitral mundial:

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“Bueno, la verdad creo que es indescriptible el orgullo de ser reconocida para esto, porque es de un trabajo, un proceso de cuatro años para poder llegar... no me alcanza en el pecho describir lo emocionante que fue ver el nombre del país ahí representado.”

Tatiana Guzmán en la cabina del VAR durante el Mundial, donde fue designada en trece partidos como árbitra principal y soporte.

El trabajo técnico en el centro de operaciones del VAR requiere un nivel de concentración absoluto. Analizar jugadas decisivas en cuestión de segundos, bajo la lupa de más de cincuenta cámaras de alta definición y con la atención de millones de espectadores, impone una carga psicológica monumental.

En un entorno predominantemente masculino, Guzmán asumió su rol con total temple, solvencia y un liderazgo natural que se ganó la admiración inmediata de sus instructores y compañeros de la FIFA:

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“No lo veo como una barrera, sino como un poder... El ser mujer, cuando decía algo, todos escuchaban. Creo de que al tener la capacidad de hacerlo tan bien como ellos, causaba aún más respeto.”

La árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán comparte en exclusiva su emocionante experiencia como oficial del VAR en el Mundial.

14 Participaciones en la cúpula del arbitraje mundial y la final Histórica entre España y Argentina

El desempeño de la nicaragüense a lo largo de la Copa Mundial trascendió lo puramente simbólico para convertirse en un registro estadístico asombroso. Con un total de 14 asignaciones oficiales , desglosadas entre roles de VAR principal, asistente de soporte de video (SVAR) y árbitra de reserva, la nicaragüense logró posicionarse dentro del top 5 de oficiales con mayor volumen de trabajo en todo el torneo internacional.

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Su precisión técnica y su capacidad para mantener la cabeza fría en momentos de máxima presión quedaron demostradas en partidos de alta exigencia, como el choque de eliminación directa entre Alemania y Paraguay.

En dicho encuentro, lideró con aplomo la revisión que anuló una anotación decisiva en tiempo extra por un bloqueo antireglamentario, decisión que fue ratificada y elogiada por la comisión técnica de la FIFA.

Esta trayectoria impecable alcanzó su cima en el duelo definitivo por el título mundial entre las selecciones de España y Argentina. Al ser designada para formar parte del cuerpo arbitral en la gran final, Guzmán hizo historia al transformarse en la primera mujer nicaragüense y en la primera representante centroamericana en decir presente en la definición de una Copa del Mundo masculina.

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Detrás de este logro extraordinario existieron duros sacrificios personales, extenuantes jornadas de preparación teórica y largos períodos de separación familiar. Sin embargo, en sus declaraciones para Extra Cancha Nicaragua, la colegiada dejó claro que el esfuerzo valió la pena al sentir el respaldo masivo de toda una nación:

Una mirada al interior de la cabina del VAR, donde la presión es máxima y los errores no son una opción. La árbitra explica cómo se mantiene la calma y la concentración cuando una decisión puede cambiar el rumbo de un juego.

Acompañada en esta histórica cita por su compatriota Henry Pupiro, Tatiana Guzmán concluyó la entrevista afirmando que esta experiencia le cambió la vida. Lejos de conformarse con la gloria alcanzada, la jueza nicaragüense mantiene los pies sobre la tierra y fija desde ya sus objetivos en el próximo Mundial Femenino en Brasil y en el ciclo hacia el torneo de 2030, dejando un legado imborrable de superación, orgullo patrio y excelencia deportiva.

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