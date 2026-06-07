El exabrupto de Colapinto por la radio durante el GP de Mónaco: del enojo por la sanción al “me pegaron por todos lados”

El argentino le explicó los problemas que tuvo a su ingeniero de pista Stuart Barlow

Franco Colapinto disputó un complejo Gran Premio de Mónaco en el que cruzó la bandera a cuadros en el 15° lugar luego de recibir una penalización, participar de varios toques y protagonizar un golpe con Carlos Sainz en el cierre. Finalmente, la sanción a Checo Pérez lo reclasificó 14°. A todas estas dificultades se sumaron los inoportunos autos de seguridad —que posteriormente derivaron en una bandera roja— que empañaron el resultado del argentino, que dejó en claro su desilusión en comunicación por la radio de Alpine con Stuart Barlow, su ingeniero de pista.

Uno de los grandes condicionantes de la actuación del joven de 23 años fue la sanción por exceder los límites de pista. Alpine llamó al argentino a boxes en la vuelta 38 con el objetivo de escapar del tren que se formó por la estrategia de Williams con Alex Albon y Sainz, aunque la acción del team con sede en Enstone no surtió efecto. Franco quedó en el fondo de la fila y el choque de Lance Stroll que derivó en un auto de seguridad profundizó la mala situación.

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“La puta madre”, soltó Colapinto cuando le informaron del Safety Car. “Nos quedamos afuera. Tenemos una sanción de cinco segundos por acelerar en el pit lane”, le informó el ingeniero de pista, algo que provocó la sorpresa del argentino. “¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde?”, respondió visiblemente enojado.

Stuart Barlow le explicó brevemente que múltiples pilotos tuvieron una penalización de la misma índole. “Lamentablemente son muchos autos. Creo que en la entrada hay otros seis autos que fueron penalizados por acelerar en el pit lane”, señaló respecto a las sanciones sobre Pierre Gasly —por duplicado—, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell. “Pero puse el limitador de velocidad antes de la curva”, intentó explicar el argentino antes de que su ingeniero le indicara: “Ya lo cuestionamos”.

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Una vez que Colapinto terminó la competición en las calles del Principado, expresó su decepción con su ingeniero. “Okay, amigo, va a ser bandera a cuadros, bandera a cuadros. Honestamente, amigo, no hay mucho que decir hoy. Fue un día difícil en la oficina. Sabíamos que iba a ser difícil con esa posición de arranque y los juegos que buscaron, otra vez, esos tipos (Williams). Creo que sabemos en lo que tenemos que mirar y trabajar, y haremos eso para Barcelona, así que mantén la cabeza arriba”, comentó Stuart Barlow.

Franco, por su parte, soltó: “Día difícil. Imposible de adelantar y... me golpearon por todos lados en la carrera”. El argentino sufrió un daño en el alerón delantero producto del toque con Sainz en la curva 8. “Sí, amigo, vimos el daño en el frente ahí”, respondió Barlow. Por último, Colapinto agradeció al equipo y lanzó un mensaje respecto a la próxima carrera: “Gracias por el esfuerzo de hoy, vamos a enfocarnos en Barcelona”.

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*El resumen del Gran Premio de Mónaco

“La sanción creo que fue por el sistema. Una carrera muy larga y frustrante. No salió nada. Largué bien, pero después tuve algún que otro casi sobrepaso, pero es imposible pasar. Después paramos temprano y perdimos dos puestos en la parada. Después no paró nadie y cambiaron gomas con la bandera roja. En el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso), hizo que lo chocara a Hulkenberg, un desastre. Después yo choque a Carlos (Sainz), que venía lento en el medio de la pista. Fue un finde complicado. No aprovechamos las oportunidades, da un poco bronca”, analizó Colapinto tras la carrera.

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El Gran Premio de Mónaco estuvo marcado por una polémica bandera roja que se provocó después de los accidentes de Lance Stroll (Aston Martin) y de Charles Leclerc (Ferrari) en la curva 19. El asfalto de la zona, que había sido repavimentado en la previa, tenía ciertas imperfecciones que hizo que la actividad en la pista se frenara por 45 minutos.

Finalmente, Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se quedó con una victoria trascendental para sus aspiraciones de título. La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. La carrera principal se disputará el domingo 14 de junio desde las 10:00 de Argentina.

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