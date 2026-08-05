Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

“No a la monogamia”: denunció que su pareja la hacía pasar por prostituta en redes sociales y tuvo que mudarse a otra provincia

Sucedió en Entre Ríos. La víctima aseguró que sufrió años de violencia de género y económica. Tras iniciar la denuncia por la difusión de imágenes íntimas, reveló dos presuntos abusos sexuales ocurridos durante la relación

Entre Ríos denuncia ex pareja
Los episodios de violencia ocurrieron entre 2021 y 2024
Guardar

La Justicia de Entre Ríos investiga el caso de una mujer de 36 años que denunció a su ex pareja y padre de su hijo por haber creado perfiles falsos en redes sociales en los que publicaba fotografías íntimas de ella sin su consentimiento y la hacía pasar por prostituta. La denunciante también declaró haber sido víctima de dos hechos de abuso sexual.

Todo comenzó en 2021, en la ciudad de Crespo, cuando la mujer comenzó a ser víctima de maltratos y agresiones por parte de su pareja. Según la denuncia, durante más de tres años, sufrió violencia de género y económica, hasta que en 2024 decidió ponerle fin a esa situación y se separó del padre de su hijo. La decisión no fue fácil, ya que ella venía de una familia humilde y él era un productor agropecuario de la zona.

PUBLICIDAD

Lo que finalmente motivó su decisión fue que ese año descubrió la existencia de varios perfiles de Instagram y X donde el hombre publicaba fotos de ella y promocionaba servicios sexuales a su nombre sin su consentimiento. “No a la monogamia” es la frase que se repite en la descripción de las tres cuentas falsas. En otra dice “Secretaria comprometida, pero no cazada (sic)”.

Un año después, en 2025, radicó la denuncia ante la Justicia de Paraná. Sin embargo, la investigación incorporó un nuevo capítulo meses más tarde. Tras recibir ayuda psicológica, la damnificada reveló que, en 2021, había sido víctima de dos abusos sexuales.

PUBLICIDAD

Entre Ríos denuncia ex pareja
Su ex había creado perfiles falsos en redes sociales donde la prostituía

El primero habría ocurrido días después de que la mujer diera a luz. Según la denuncia, aprovechando que su pareja estaba en una situación de vulnerabilidad tras el parto, el hombre mantuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. En otra ocasión, de acuerdo con el relato de la víctima, utilizó juguetes sexuales para abusarla.

La creación de los perfiles flasos fue la gota que derramó el vaso: la víctima tomó la decisión de abandonar su ciudad y mudarse a otra provincia. Según dijo, se debió a la falta de apoyo de su familia y de la comunidad. Además, tras la difusión de los hechos, aseguró que fue discriminada en su lugar de trabajo. “Su problema fue minimizado. No supieron contenerla ni asesorarla”, expresó su abogado, Juan Brondo, en diálogo con este medio.

En estos momentos, la mujer recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico, ya que tiene miedo de salir a la calle. “Tiene terror a que la gente la haya visto desnuda en redes”, agregó el letrado. A pesar de la falta de acompañamiento por parte de su familia, la mujer recibió asistencia de varias ONG y de la Dirección de Asistencia a la Víctima.

Por su parte, el denunciado sigue viviendo en Paraná y permanece en libertad mientras avanza la investigación. El Juzgado de Garantías de Paraná resolvió extender por otros 90 días las medidas de restricción de acercamiento que pesan sobre el hombre. El abogado remarcó que este plazo vence en octubre y puede ser renovado nuevamente. A su vez, Brondo afirmó que, durante la investigación, el acusado incumplió dichas restricciones. “Amenazó a un periodista para que no investigue”, confirmó.

Crespo Entre Ríos denuncia
La mujer decidió dejar su ciudad y se mudó a otra provincia

Por último, abogado de la víctima sostuvo que buscan un “castigo justo”. Tanto él como su representada consideran que la justicia llegará si la causa alcanza el juicio oral y el acusado recibe una condena de cumplimiento efectivo. En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, a cargo de Elizabeth Comas, que investiga el caso como violencia de género.

Temas Relacionados

Entre RíosPostituciónViolencia de géneroCrespoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salta: condenaron a un ex policía que definía quién transportaba cocaína mediante el juego de “piedra, papel o tijera”

Edgar Nicolás Aquino recibió 7 años de prisión. Ya tenía una condena previa por homicidio culposo cuando era miembro de la Policía de Chaco

Salta: condenaron a un ex policía que definía quién transportaba cocaína mediante el juego de “piedra, papel o tijera”

El gobierno de Neuquén echó a una empleada pública que presentó licencias firmadas por un médico que vivía en Europa

La agente de planta permanente fue exonerada tras una revisión de los certificados que llevaban la firma de un profesional que no ejercía en el país desde 2021

El gobierno de Neuquén echó a una empleada pública que presentó licencias firmadas por un médico que vivía en Europa

“Miedo” y un supuesto dealer apodado “Pinocho”: el relato de Candela Arizaga sobre el confuso episodio con Facundo Moyano

El abogado de la joven, Diego Sorto, contó el relato de su clienta y describió el impacto emocional que atravesó tras el episodio, así como los datos que aportó sobre el contexto

“Miedo” y un supuesto dealer apodado “Pinocho”: el relato de Candela Arizaga sobre el confuso episodio con Facundo Moyano

Testigo clave: qué declaró el policía que persiguió a Candela Arizaga cuando escapó del departamento de Facundo Moyano

El agente de la fuerza porteña contó qué fue lo primero que le dijo la joven al ser interceptada. Por qué su relato es fundamental en la causa que investiga al sindicalista por violencia de género

Testigo clave: qué declaró el policía que persiguió a Candela Arizaga cuando escapó del departamento de Facundo Moyano

Condenaron a 13 años de prisión a un gendarme que mató a un robacables en Rosario

Fabricio Cortez recibió la pena este miércoles al culminar el juicio en el que fue acusado por el homicidio de Marcelo Flores, ocurrido el 5 de abril de 2023 en la zona norte de la ciudad

Condenaron a 13 años de prisión a un gendarme que mató a un robacables en Rosario

DEPORTES

Fue campeón del Mundial 2022 con Argentina, se perdió el de 2026 por una grave lesión y volvió a jugar: “Era todo negatividad”

Fue campeón del Mundial 2022 con Argentina, se perdió el de 2026 por una grave lesión y volvió a jugar: “Era todo negatividad”

Combinación juvenil, centro y gran definición de Ascacíbar: así fue el gol con el que Boca abrió el marcador ante Estudiantes

El golazo de volea de Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi, en su debut en su nuevo club

La respuesta de Úbeda sobre si Riquelme le armaba el equipo en Boca y su charla con Arruabarrena antes de que asumiera

Polémica por el control de sostenes en el Tour de Francia Femenino: “Bastante intimidante”

TELESHOW

Leonor Benedetto contó cuánto duró su relación con el amor de su vida: “Siete u ocho meses”

Leonor Benedetto contó cuánto duró su relación con el amor de su vida: “Siete u ocho meses”

El entorno de La Joaqui volvió a apuntar contra Tuli Acosta: “Nunca sabe ubicarse ni respetar ciertos límites”

Cinthia Fernández recordó a Ángel López a cuatro meses de su muerte: “Tu historia no puede convertirse en un expediente más”

Quién era Pepe Habichuela, el guitarrista que despidió Rosalía

L-Gante contó cómo se siente tras conocer que Tamara Báez volverá a ser madre

INFOBAE AMÉRICA

La hija de Pecho de Rata se reunió con un exagente de la DEA en un hotel de Costa Rica

La hija de Pecho de Rata se reunió con un exagente de la DEA en un hotel de Costa Rica

La estrategia Mano a Mano en Guatemala reporta metas casi completas en estufas, filtros y pisos en comunidad de Huehuetenango

“Me quitaron el dinero y se fueron”: Denuncian extorsiones de agentes migratorios a haitianos en República Dominicana

Mató a miles de niños en Siberia hace más de 5000 años y el nivel de virulencia sorprendió a los expertos: así fue la plaga de Eurasia

El Salvador registra dos millones de visitantes en sus destinos turísticos durante las vacaciones