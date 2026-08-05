Nintendo detalla cuatro rutas y viajes temporales en ‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’

Fire Emblem: Fortune’s Weave

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Nintendo presentó nuevos detalles de Fire Emblem: Fortune’s Weave, la próxima entrega de su serie de estrategia y rol, durante una transmisión dedicada. El juego llegará el 17 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch 2, con cuatro historias que podrán jugarse en paralelo, combates tácticos por turnos, exploración, vínculos entre personajes y una trama construida alrededor de un viaje al pasado.

Cuatro héroes y una catástrofe futura

La historia comienza en el próspero Imperio Dagdano, protegido por sus dioses y gobernado desde la capital, Dagsion, por el soberano Solel. Allí se celebran los Juegos Heroicos, una competencia a la que llegan aspirantes de distintas regiones atraídos por una recompensa extraordinaria: el gobernante promete conceder un deseo al ganador.

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Los acontecimientos se dividen inicialmente entre cuatro protagonistas. Cai, procedente de Ribeira, quiere liberar a su padre, encarcelado por un error. Dietrich es un extranjero que busca ganar reconocimiento mediante sus victorias. Theodora, del reino de Saramis, intenta restaurar el honor de su tierra y de su diosa de la muerte. Leda, una noble caída en desgracia que ahora trabaja como bailarina, persigue al responsable del asesinato de su padre.

Cada personaje cuenta con una ruta propia y un progreso independiente. A diferencia de la estructura de Fire Emblem: Three Houses, el jugador no quedará encerrado en una sola campaña: podrá alternar entre las cuatro historias en cualquier momento y avanzar con cada grupo por separado.

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La competencia es apenas una parte del conflicto. Cinco años después de los Juegos Heroicos, el imperio es destruido por Balor, un dios demoníaco renacido. Los cuatro guerreros capaces de detenerlo han desaparecido, por lo que otro protagonista debe regresar al pasado, cambiar sus destinos y reclutar las fuerzas necesarias para enfrentar la catástrofe. La presentación también plantea la posibilidad de intentar combatir la amenaza en solitario o intervenir en la época de los héroes para llevarlos a la batalla final.

Combates, clases y técnicas de ignición

Las batallas mantienen la estructura característica de Fire Emblem. Antes de cada enfrentamiento se eligen las unidades, sus clases y su posición inicial sobre el mapa. Los turnos exigen considerar el alcance de los ataques, las condiciones de victoria, las características del terreno y las ventajas entre tipos de armas, organizadas alrededor de un sistema comparable con piedra, papel o tijera.

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La ubicación de cada unidad puede decidir un combate. La magia y los elementos del escenario permiten controlar espacios, proteger aliados o castigar a enemigos vulnerables. También regresan las técnicas de combate conocidas en entregas anteriores, capaces de ofrecer ataques especiales a cambio de un costo mayor para las armas.

La principal incorporación son las técnicas de ignición, acciones exclusivas de determinados personajes. Entre sus efectos aparecen hechizos ofensivos, mejoras temporales, teletransportes e invocaciones de monstruos. La información difundida después de la transmisión difiere sobre el costo exacto de estas habilidades -descrito como alma en un resumen y como parte de la salud en otro-, pero coincide en que utilizar su poder exige sacrificar un recurso limitado del personaje.

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También vuelve la opción de rebobinar la batalla hasta un turno anterior. Esta función permite deshacer una decisión que haya dejado expuesta a una unidad o bloqueado el cumplimiento de un objetivo, sin obligar a reiniciar todo el mapa.

La progresión contempla cinco clases iniciales, diez intermedias y siete avanzadas. Los personajes podrán rendir exámenes de aptitud para acceder a nuevas especializaciones, aprender movimientos y entrenarse en el uso de otras armas. La variedad de clases permitirá modificar la función de una unidad dentro del ejército a medida que avance cada ruta.

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Fire Emblem: Fortune’s Weave

Preparación en Dagsion y exploración del mapa

Entre misiones, el jugador podrá recorrer Dagsion para preparar el siguiente enfrentamiento. El coliseo servirá para entrenar, aprender técnicas y ampliar el repertorio de armas. La zona comercial permitirá comprar herramientas, equipo y mejoras para armas y armaduras, mientras que los templos entregarán bendiciones a cambio de completar tareas para los dioses.

La capital incluirá misiones secundarias, posadas y oportunidades para reclutar nuevos combatientes. También habrá un sistema para fortalecer relaciones con los compañeros, una mecánica inspirada en los interludios sociales de Persona. Estos vínculos formarán parte de la gestión del grupo durante las pausas entre batallas.

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La actividad no quedará limitada a la ciudad. Será posible recorrer el mapa exterior, donde el tiempo avanzará con cada movimiento. El jugador deberá decidir cuándo participar en escaramuzas y cuándo entrar en zonas explorables, cuyos combates por turnos tendrán reglas diferentes a las de las misiones convencionales.

Como anticipo del lanzamiento, Nintendo Music incorporó una selección de la banda sonora, incluido el tema principal. La aplicación Nintendo Today! también comenzó a ofrecer fondos de pantalla para teléfonos móviles y sumará más diseños durante los próximos días. Fire Emblem: Fortune’s Weave estará disponible el 17 de septiembre únicamente en Nintendo Switch 2.

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