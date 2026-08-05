Ewan McGregor apunta a un “periodo inexplorado” de Obi-Wan y pone la mira en los años previos a ‘Star Wars IV’

Ewan McGregor apunta a los 10 años inéditos en la historia de Obi-Wan Kenobi para la creación de una nueva producción. (Captura de video)

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Ewan McGregor señaló que aún existe un periodo inexplorado en la historia de Obi-Wan Kenobi que podría desarrollarse en futuras producciones de la franquicia Star Wars.

El actor, quien retomó el papel del maestro Jedi en la serie Obi-Wan Kenobi estrenada en 2022, explicó que considera que la etapa comprendida entre el final de esa producción y los acontecimientos de Star Wars: Episode IV – A New Hope todavía ofrece posibilidades narrativas.

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Durante una dinámica de preguntas rápidas realizada por la revista Esquire, su compañera de reparto en The End of Oak Street, Anne Hathaway, le preguntó qué parte de la cronología del personaje considera que permanece sin concluir.

McGregor respondió que existe un lapso de aproximadamente diez años entre el desenlace de la serie y la primera aparición de Obi-Wan interpretado por Alec Guinness en A New Hope.

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Ewan McGregor afirmó que hay un periodo de su personaje que le gustaría ver en pantalla. (Captura de video)

“Todo lo que hicimos entre el final de la serie de televisión y Alec Guinness [en Una Nueva Esperanza]. Hay 10 años en los que algo le sucede a Obi-Wan”, dijo.

También recordó el cierre de la producción de Disney+, en el que el personaje deja a Luke Skywalker en Tatooine, confirma que la princesa Leia está a salvo y se dirige al desierto montado en un eopie, una criatura utilizada como medio de transporte en el planeta.

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La serie Obi-Wan Kenobi marcó el regreso de Ewan McGregor al universo de Star Wars después de haber interpretado al personaje en la trilogía de precuelas. La producción también reunió nuevamente al actor con Hayden Christensen, quien retomó el papel de Anakin Skywalker/Darth Vader.

La historia se sitúa diez años después de los acontecimientos de Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith y muestra a Obi-Wan durante su exilio en Tatooine, mientras vigila a Luke Skywalker.

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En los cómics, Obi-Wan es exiliado y pasa diez años en ese lugar. (Captura de video)

Las declaraciones de McGregor hacen referencia a un periodo que, hasta ahora, no ha sido desarrollado en producciones audiovisuales de la franquicia.

Sin embargo, parte de ese intervalo ha sido abordado en publicaciones impresas de Star Wars, especialmente en los cómics editados por Marvel. La serie regular de Star Wars publicada por Marvel en 2015 incluyó una serie de entradas de diarios escritas por un Obi-Wan de mayor edad.

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En esos relatos se describen distintos episodios de su vida en Tatooine mientras permanece atento al crecimiento de Luke Skywalker y mantiene un perfil discreto para evitar ser detectado por el Imperio.

Además, en 2022 se publicó la miniserie de cómics Obi-Wan, integrada por cinco números. En esa historia, el personaje recuerda diferentes momentos de su vida desde una cabaña ubicada en el planeta desértico.

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Una mini serie de cómic rememora varios episodios de Obi-Wan a lo largo de su vida. (Captura de video)

Los relatos abarcan distintas etapas de su trayectoria como Jedi y amplían algunos aspectos de su pasado.

Hasta el momento no se ha anunciado oficialmente una nueva temporada de Obi-Wan Kenobi ni un proyecto centrado en ese periodo específico de la cronología.

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Mientras tanto, la franquicia continúa con otros proyectos en distintas etapas de producción. Entre ellos se encuentra la segunda temporada de Ahsoka, cuyo estreno está previsto para 2027.

"Ahsoka" tedrá una nueva temporada para 2027. (Créditos: Disney+)

Asimismo, la película Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, tiene programado su lanzamiento para el 28 de mayo de 2027.

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Levy y Gosling también participarán juntos en una futura película de Ghost Rider para Marvel, proyecto que fue anunciado durante un panel celebrado en la edición más reciente de San Diego Comic-Con.