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El mensaje de la familia de Perez Hilton después de la crisis que conmocionó a sus seguidores en TikTok

Sus allegados confirmaron que el polémico comunicador está bajo atención médica

La familia de Perez Hilton confirmó que el bloguero recibe atención médica
La familia pidió respeto por la privacidad de Perez Hilton mientras concentra todos sus esfuerzos en su recuperación.(Captura: Instagram)
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La familia y el equipo de Perez Hilton emitieron su primer comunicado oficial tras la hospitalización del conocido bloguero de espectáculos, luego de una alarmante transmisión en vivo en TikTok que motivó la intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades de Miami. En el mensaje, confirmaron que el comunicador recibe atención médica y pidieron respeto por su privacidad mientras atraviesa la crisis.

El pronunciamiento fue publicado el miércoles en el sitio web PerezHilton.com, un día después del incidente que estremeció las redes sociales.

“Muchos de ustedes se han comunicado preocupados por Perez, y estamos increíblemente agradecidos por la enorme muestra de amor, apoyo y oraciones. Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica y que la prioridad de nuestra familia en este momento es su bienestar”, señala el comunicado firmado por The Perez Hilton Team and Family.

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Perez Hilton hijo
El influencer es padre soltero de tres niños. Los menores no estaban en casa cuando ocurrió la crisis (IG: theperezhilton)

“Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de Perez, así como la privacidad de su familia, durante este difícil momento. Si y cuando podamos compartir alguna actualización, lo haremos con todos tan pronto como nos sea posible”, concluyeron.

La intervención de las autoridades

El episodio ocurrió el martes por la noche, cuando numerosos internautas alertaron a los servicios de emergencia tras observar la transmisión en directo del popular bloguero. La cámara parecía mostrar Perez Hilton con un cuchillo mientras se provocaba aparentes cortes en el cuerpo.

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De acuerdo con el Miami-Dade Sheriff’s Office, los agentes acudieron al domicilio del comunicador después de recibir múltiples llamadas por la conducta del influencer en el livestream de TikTok.

Según las autoridades, Perez Hilton se encontraba solo dentro de la vivienda cuando llegaron los agentes. La oficina del sheriff explicó que, en este tipo de situaciones, los equipos priorizan estrategias para calmar a la persona en crisis.

Perez Hilton fue hospitalizado después de una transmisión en TikTok que generó preocupación entre sus seguidores y motivó una respuesta policial en Miami.
Perez Hilton fue hospitalizado después de una transmisión en TikTok que generó preocupación entre sus seguidores y motivó una respuesta policial en Miami. (Créditos: Instagram)

“En muchos incidentes que involucran a una persona que experimenta una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”, indicó la institución. Añadió que esta táctica busca “reducir la probabilidad de un encuentro de ‘suicidio por policía’ y minimizar el riesgo de lesiones para la persona, los agentes y el público”.

Finalmente, el bloguero fue trasladado por el cuerpo de bomberos y rescate de Miami-Dade a un hospital local, donde permanece bajo atención médica. Además, la Unidad de Respuesta a Crisis y profesionales licenciados en salud mental permanecieron en el lugar para brindar apoyo y recursos a sus familiares.

Horas antes del comunicado familiar, los representantes de Golden Artists Entertainment también se habían pronunciado sobre el caso.

El equipo de Perez Hilton aseguró que solo compartirá nuevas actualizaciones cuando existan novedades sobre su estado de salud (EFE/EPA/JIMMY MORRIS/Archivo)
El equipo de Perez Hilton aseguró que solo compartirá nuevas actualizaciones cuando existan novedades sobre su estado de salud (EFE/EPA/JIMMY MORRIS/Archivo)

“Somos conscientes del preocupante contenido que circula en internet relacionado con nuestro cliente, Perez Hilton”, señalaron. Agregaron que no habían logrado establecer contacto directo con él pese a sus esfuerzos y que “nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de Perez, así como el bienestar de su familia”.

Mario Armando Lavandeira Jr. —nombre real del famoso “rey de los chismes de Hollywood”— alcanzó notoriedad durante los años 2000 gracias a PerezHilton.com, uno de los blogs de espectáculos más influyentes de la época. Su estilo irreverente y sus comentarios ácidos sobre celebridades lo convirtieron en una figura ampliamente conocida y criticada dentro de la prensa del entretenimiento.

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