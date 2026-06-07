Deportes

El notable gesto de Colapinto con Sainz tras su toque en el GP de Mónaco de la Fórmula 1: “¿Estabas roto?”

El argentino chocó con el español de Williams en el relanzamiento tras la bandera roja y le fue a pedir disculpas después de la carrera

Guardar
Google icon

Franco Colapinto terminó 15° el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, en una carrera caótica que estuvo atravesada por una bandera roja y múltiples penalizaciones. El argentino, que recibió una sanción por exceso de velocidad en el pit lane, quedó envuelto en una serie de toques en el relanzamiento que lo dejó sin margen para recuperar posiciones. En la reanudación, el joven de Alpine chocó con el Williams de Carlos Sainz y, una vez que finalizó la actividad en las calles del Principado, tuvo un gran gesto con el español.

Durante la rueda de prensa, el pilarense se acercó al madrileño para pedirle disculpas, más allá de que el contacto estuvo relacionado con un golpe previo que sufrió el ex piloto de Ferrari. “Iba roto. Estaba intentando retirarme”, le explicó Sainz a Colapinto cuando le fue a pedir disculpas. “¿Estabas roto? Ibas lento y me tiré”, soltó el argentino.

PUBLICIDAD

La maniobra en cuestión sucedió en el relanzamiento tras la bandera roja. Colapinto largó de buena manera, pero un toque del Aston Martin de Fernando Alonso lo relegó en la grilla. Sainz, por su parte, sufrió un fuerte golpe del Audi de Nico Hulkenberg en la horquilla. El español marchaba considerablemente lento con su Williams dañado y, ante el estrecho espacio en la pista, el Alpine lo impactó en la curva 8. El joven de 23 años continuó con daños en el alerón delantero, mientras que el monoplaza británico logró llegar a boxes para abandonar. La maniobra fue investigada, pero Colapinto no recibió penalización.

*El toque entre Colapinto y Sainz en Mónaco

“Fue una carrera muy frustrante, no salió nada. En el relanzamiento me chocó Fernando, hizo que lo chocara a Hulkenberg. Un desastre, después choqué a Carlos que venía lento en el medio de la pista”, comentó el pilarense tras la carrera. Colapinto tuvo una largada limpia y avanzó un puesto por el abandono de Max Verstappen, quien sufrió un problema con su Red Bull en el inicio y se quedó sin posibilidad de pelear por la victoria. Desde ese momento, el argentino se afirmó en el 12° lugar.

PUBLICIDAD

El piloto de Alpine entró a boxes en la vuelta 38. Después de una detención lenta, volvió a pista en el 15° puesto y recibió una sanción por exceder el límite de velocidad en el pit lane. La misma infracción también alcanzó a Pierre Gasly, en dos oportunidades, además de Lewis Hamilton, Lance Stroll, Piastri y Russell. El compañero de Franco en el equipo francés, cruzó la bandera a cuadros en el tercer puesto, aunque terminó séptimo por la sanción de 10 segundos.

La carrera del argentino ya había quedado trabada antes de la neutralización por una estrategia de Williams. El equipo repitió una maniobra que había utilizado en 2025: armó un tren de autos para generar una ventana de parada para uno de sus pilotos en un circuito donde los sobrepasos son especialmente difíciles, y Colapinto quedó atrapado en esa secuencia sin poder avanzar del 14° lugar. Tras los toques en el relanzamiento, quedó 15°.

*La jornada de Colapinto en Mónaco

La interrupción del Gran Premio de Mónaco se produjo después de que dirección de carrera detectara daños en el asfalto de la última curva, una zona que había sido repavimentada en la previa. La neutralización llegó tras los accidentes de Lance Stroll (Aston Martin) y de Charles Leclerc (Ferrari), que estaba tercero, y obligó a detener la actividad durante 45 minutos.

La prueba la ganó Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que a los 19 años se convirtió en el vencedor más joven de la historia en Mónaco. El triunfo también tuvo impacto en la pelea del campeonato: el italiano amplió la ventaja en la cima de la tabla de posiciones. Su compañero George Russell cruzó la meta 13° y perdió terreno en esa disputa.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. La carrera principal se disputará el domingo 14 de junio desde las 10:00 de Argentina.

Temas Relacionados

Franco ColapintoCarlos SainzGran Premio de MónacoFórmula 1F1AlpineWilliamsGP de Mónacodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Mónaco de F1: “Fue una carrera frustrante”

El piloto de Alpine se lamentó luego de una competencia accidentada y en la poco pudo hacer por las limitaciones de su coche

La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Mónaco de F1: “Fue una carrera frustrante”

“Unos días aprendiendo, escuchando y creciendo”: la decisión de Camavinga tras quedar afuera de la lista de Francia para el Mundial

El mediocampista del Real Madrid buscó sobrellevar la decepción con una experiencia educativa en medio de sus vacaciones

“Unos días aprendiendo, escuchando y creciendo”: la decisión de Camavinga tras quedar afuera de la lista de Francia para el Mundial

Radiografía de la carrera de Colapinto en Mónaco: gran reacción en la largada, “beso” al muro y sabor a poco con un Alpine incómodo

El piloto argentino hizo lo que pudo en el Principado. Nunca tuvo buen feeling con su auto este fin de semana. Marcó su mejor mejor vuelta en el final de una caótica competencia

Radiografía de la carrera de Colapinto en Mónaco: gran reacción en la largada, “beso” al muro y sabor a poco con un Alpine incómodo

La maniobra a puro reflejo de Franco Colapinto para esquivar el auto de Verstappen en la largada del GP de Mónaco

El argentino apeló a su muñeca para moverse hacia la derecha y salir sin daños en su Alpine

La maniobra a puro reflejo de Franco Colapinto para esquivar el auto de Verstappen en la largada del GP de Mónaco

Franco Colapinto finalizó 15° en un accidentado Gran Premio de Mónaco: el ganador fue Antonelli

La carrera en el Principado se detuvo por imperfecciones en el asfalto cerca de 45 minutos. El argentino recibió una penalización y también recibió algunos toques que lo relegaron en la grilla. El italiano de Mercedes se asentó en la cima de la Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó 15° en un accidentado Gran Premio de Mónaco: el ganador fue Antonelli

DEPORTES

“Unos días aprendiendo, escuchando y creciendo”: la decisión de Camavinga tras quedar afuera de la lista de Francia para el Mundial

“Unos días aprendiendo, escuchando y creciendo”: la decisión de Camavinga tras quedar afuera de la lista de Francia para el Mundial

Radiografía de la carrera de Colapinto en Mónaco: gran reacción en la largada, “beso” al muro y sabor a poco con un Alpine incómodo

La maniobra a puro reflejo de Franco Colapinto para esquivar el auto de Verstappen en la largada del GP de Mónaco

Franco Colapinto finalizó 15° en un accidentado Gran Premio de Mónaco: el ganador fue Antonelli

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Mónaco

TELESHOW

El exigente entrenamiento de Emilia Mernes antes de su próxima gira: “El camino fácil es para los mediocres”

El exigente entrenamiento de Emilia Mernes antes de su próxima gira: “El camino fácil es para los mediocres”

Un setlist de despedida: estas fueron las canciones que cantaron Los Fundamentalistas en homenaje al Indio

La conmovedora reacción de Ulises Bueno al homenajear al Indio Solari en su concierto en Córdoba

Emoción desbordada cuando el Indio Solari “apareció” en el escenario: el llanto de los fans en su canción de despedida

Lali cerró su primer show en River con “el pogo más grande del pop” en homenaje al “Indio” Solari

INFOBAE AMÉRICA

Una heredera demanda en Nueva York la restitución de un Klimt expoliado por el nazismo y subastado en 2024

Una heredera demanda en Nueva York la restitución de un Klimt expoliado por el nazismo y subastado en 2024

Seis lesionados, entre ellos un bebé, tras múltiples accidentes de tránsito en San Salvador

Un fallecido y 18 afectados con fiebre y síndrome cardiopulmonar por hantavirus en Panamá

Mercado de La Palma, Chalatenango: registro fotográfico de la nueva infraestructura comercial en El Salvador

Honduras apuesta por la experiencia brasileña para transformar su producción agropecuaria