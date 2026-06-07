El notable gesto de Colapinto con Sainz tras su toque en el GP de Mónaco de la Fórmula 1: “¿Estabas roto?”

Franco Colapinto terminó 15° el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, en una carrera caótica que estuvo atravesada por una bandera roja y múltiples penalizaciones. El argentino, que recibió una sanción por exceso de velocidad en el pit lane, quedó envuelto en una serie de toques en el relanzamiento que lo dejó sin margen para recuperar posiciones. En la reanudación, el joven de Alpine chocó con el Williams de Carlos Sainz y, una vez que finalizó la actividad en las calles del Principado, tuvo un gran gesto con el español.

Durante la rueda de prensa, el pilarense se acercó al madrileño para pedirle disculpas, más allá de que el contacto estuvo relacionado con un golpe previo que sufrió el ex piloto de Ferrari. “Iba roto. Estaba intentando retirarme”, le explicó Sainz a Colapinto cuando le fue a pedir disculpas. “¿Estabas roto? Ibas lento y me tiré”, soltó el argentino.

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La maniobra en cuestión sucedió en el relanzamiento tras la bandera roja. Colapinto largó de buena manera, pero un toque del Aston Martin de Fernando Alonso lo relegó en la grilla. Sainz, por su parte, sufrió un fuerte golpe del Audi de Nico Hulkenberg en la horquilla. El español marchaba considerablemente lento con su Williams dañado y, ante el estrecho espacio en la pista, el Alpine lo impactó en la curva 8. El joven de 23 años continuó con daños en el alerón delantero, mientras que el monoplaza británico logró llegar a boxes para abandonar. La maniobra fue investigada, pero Colapinto no recibió penalización.

*El toque entre Colapinto y Sainz en Mónaco

“Fue una carrera muy frustrante, no salió nada. En el relanzamiento me chocó Fernando, hizo que lo chocara a Hulkenberg. Un desastre, después choqué a Carlos que venía lento en el medio de la pista”, comentó el pilarense tras la carrera. Colapinto tuvo una largada limpia y avanzó un puesto por el abandono de Max Verstappen, quien sufrió un problema con su Red Bull en el inicio y se quedó sin posibilidad de pelear por la victoria. Desde ese momento, el argentino se afirmó en el 12° lugar.

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El piloto de Alpine entró a boxes en la vuelta 38. Después de una detención lenta, volvió a pista en el 15° puesto y recibió una sanción por exceder el límite de velocidad en el pit lane. La misma infracción también alcanzó a Pierre Gasly, en dos oportunidades, además de Lewis Hamilton, Lance Stroll, Piastri y Russell. El compañero de Franco en el equipo francés, cruzó la bandera a cuadros en el tercer puesto, aunque terminó séptimo por la sanción de 10 segundos.

La carrera del argentino ya había quedado trabada antes de la neutralización por una estrategia de Williams. El equipo repitió una maniobra que había utilizado en 2025: armó un tren de autos para generar una ventana de parada para uno de sus pilotos en un circuito donde los sobrepasos son especialmente difíciles, y Colapinto quedó atrapado en esa secuencia sin poder avanzar del 14° lugar. Tras los toques en el relanzamiento, quedó 15°.

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*La jornada de Colapinto en Mónaco

La interrupción del Gran Premio de Mónaco se produjo después de que dirección de carrera detectara daños en el asfalto de la última curva, una zona que había sido repavimentada en la previa. La neutralización llegó tras los accidentes de Lance Stroll (Aston Martin) y de Charles Leclerc (Ferrari), que estaba tercero, y obligó a detener la actividad durante 45 minutos.

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La prueba la ganó Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que a los 19 años se convirtió en el vencedor más joven de la historia en Mónaco. El triunfo también tuvo impacto en la pelea del campeonato: el italiano amplió la ventaja en la cima de la tabla de posiciones. Su compañero George Russell cruzó la meta 13° y perdió terreno en esa disputa.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. La carrera principal se disputará el domingo 14 de junio desde las 10:00 de Argentina.

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