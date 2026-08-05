Electronic Arts completa su venta por $55.000 millones de dolares al fondo saudí PIF

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Electronic Arts (EA) anunció que completó su adquisición por cerca de $55.000 millones a manos de un consorcio integrado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners. El cierre convierte nuevamente a la editora en una empresa privada después de 36 años y deja al fondo soberano saudí con el 93,4% de la propiedad.

<b>Cómo quedó distribuida Electronic Arts</b>

EA había confirmado en septiembre de 2025 que sería adquirida por el grupo de inversores. Tres meses después, una presentación regulatoria detalló el reparto previsto: el PIF tendría el 93,4%, Silver Lake recibiría el 5,5% y Affinity Partners quedaría con el 1,1% restante. Esa estructura entró en vigor con el cierre de la operación.

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Silver Lake es un fondo estadounidense de inversión privada con sede en Silicon Valley. Affinity Partners fue creado por Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y concentra buena parte de sus inversiones en empresas estadounidenses e israelíes. La firma obtiene la mayor parte de su financiación del Gobierno de Arabia Saudita.

Los accionistas de EA recibirán $210 de dolares en efectivo por cada acción que posean. Al quedar bajo control privado, la editora dejó de cotizar en Nasdaq, por lo que sus acciones ya no podrán negociarse públicamente en ese mercado.

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El PIF es el fondo soberano de Arabia Saudita, una entidad estatal que administra capital para realizar inversiones dentro y fuera del país. Ocupa un lugar central en el plan del príncipe heredero Mohammed bin Salman para reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Antes de esta operación ya poseía acciones valuadas en miles de millones de dólares en editoras como Take-Two Interactive y controlaba empresas de videojuegos como SNK.

<b>La deuda que queda a cargo de EA</b>

La operación fue financiada en dos partes. Los inversores aportaron $36.000 millones y otros $20.000 millones fueron obtenidos mediante préstamos asignados a Electronic Arts. Las cifras son aproximadas y ubican al acuerdo entre las mayores adquisiciones apalancadas registradas.

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Una adquisición apalancada utiliza dinero prestado para financiar la compra y deja esa deuda vinculada a la empresa adquirida. En este caso, EA tendrá que afrontar el pago de $20.000 millones. Esa obligación puede aumentar la presión para reducir costos o generar más ingresos mediante sus juegos, aunque hasta ahora no fueron anunciados recortes, cierres de estudios ni cambios concretos en sus sistemas de monetización como consecuencia directa del acuerdo.

El director ejecutivo y presidente de EA, Andrew Wilson, afirmó que la editora comienza esta etapa desde una posición financiera y creativa fuerte. “Juntos, invertiremos con audacia, aceleraremos la innovación y crearemos la próxima generación de juegos y experiencias para los cientos de millones de jugadores y fans que nos inspiran cada día”, indicó en el comunicado oficial.

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Turqi Alnowaiser, vicegobernador y responsable de inversiones internacionales del PIF, señaló que el fondo llevaba más de cinco años como inversor minoritario de EA. También remarcó el valor de sus franquicias deportivas, sus propiedades intelectuales y su alcance global, y definió al entretenimiento y al deporte como áreas estratégicas para el fondo saudí.

FILE PHOTO: Electronic Arts logo is seen in this illustration taken September 30, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

<b>Las dudas sobre los valores de Maxis y The Sims</b>

Las inversiones de Arabia Saudita en videojuegos han sido presentadas por sus funcionarios como parte de un proceso de modernización económica. Al mismo tiempo, provocaron cuestionamientos por el historial del país en materia de derechos humanos, incluida la persecución de activistas y las sanciones legales contra personas LGBTQI+.

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Estas críticas generaron dudas específicas alrededor de Maxis, estudio propiedad de EA y responsable de The Sims, una serie reconocida por permitir relaciones, identidades y personajes diversos. Durante enero, mientras avanzaba el cambio de propietarios, el equipo comunicó públicamente que la nueva estructura empresarial no modificaría sus valores, su compromiso con la inclusión ni su control creativo.