La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Mónaco de F1: “Fue una carrera frustrante”

*El testimonio de Colapinto

Luego de terminar 15º en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, Franco Colapinto analizó su labor a bordo del Alpine A526 en el Principado, en una carrera “frustrante” como repitió dos veces en sus testimonios en su contacto con los medios. El piloto argentino hizo lo que pudo luego de 78 vueltas en el histórico circuito callejero.

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“Una carrera muy larga, frustrante porque no salió nada. Después realizó algún que otro intento de sobrepaso, pero es imposible pasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada, después no paró nadie y pararon con la bandera roja”, dijo en una entrevista con ESPN.

Sobre la sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en los boxes, una sanción que recibieron otros cuatro corredores, explicó que “creo que es algo de sistema y veníamos con el limitado de velocidad. Pero hay muchos baches en la calle de boxes y capaz que es por eso”.

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*La carrera de Colapinto

Colapinto ingresó para hacer su parada en la 38ª vuelta y la gestión del equipo en el cambio de neumáticos demoró 3.6 segundos, cuando se suelen demorar un segundo menos. Luego estuvo bajo investigación el mencionado exceso y fue sancionado con cinco segundos. Pero su ingeniero de pista, Stuart Barlow, recién le avisó cuando se neutralizó por primera vez la carrera en el giro 60º. Si el pilarense hubiese sabido antes de esa penalización, hubiese intentado un mejor ritmo para poder evitar complicarse luego. “Un fin de semana complicado. Pudo haber oportunidades, pero no las aprovechamos. Con bronca, porque no pudimos terminar más arriba", sentenció Franco.

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También se refirió a los incidentes en los que estuvo involucrado: “En el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso), hizo que lo toque a Hülkenberg (Nico) y después lo toque a Carlos (Sainz), que venía lento”. Aunque el español le reconoció que “venía roto” luego de su golpe contra las defensas.

Ante la consulta de la estrategia de Williams de hacer lenta la carrera para los corredores que tenían detrás, respondió que “es lo que hicieron el año pasado y es lo que se puede hacer acá en Mónaco. Es lo triste de correr acá. Está muy bueno clasificar, en la carrera no se puede pasar a un auto que va a cuatro segundos menos”.

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*El diálogo entre Sainz y Colapinto

“Una carrera muy aburrida y frustrante. Una pena. Habrá que rever cosas, entender el por qué de algunas situaciones y mejorar para la próxima. Es una carrera especial acá en Mónaco. Hay que rever todo y pensar en Barcelona”, concluyó.

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Colapinto largó en el 14º puesto y terminó 15º conduciendo un monoplaza que fue indócil durante todo el fin de semana. Como indicó, fue imposible el sobrepaso más allá del rendimiento de su auto. Venía de lograr su mejor resultado en la F1, cuando finalizó sexto en Canadá.

Fue una accidentada competencia con tres choques, dos de ellos ocasionados porque los pilotos, Lance Stroll (Aston Martin) y Charles Leclerc (Ferrari), perdieron el control de sus coches debido a que se levantó el asfalto en la última curva del escenario urbano. La carrera fue neutralizada en dos ocasiones y se relanzó con partida detenida. Fue ganada por Kimi Antonelli, quien con su Mercedes abrochó su quinto triunfo al hilo.

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El campeonato seguirá el venidero fin de semana con el Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, que marcará la séptima fecha de la temporada. Allí Franco Colapinto buscará revancha.