El Salvador registra dos millones de visitantes en sus destinos turísticos durante las vacaciones

Es un parque de diversiones ubicado en el Puerto de La Libertad, en la franja costera del departamento de La Libertad. El parque cuenta con una variedad de atracciones mecánicas para todas las edades, entre las que destacan una rueda gigante, un carrusel, un barco vikingo, una montaña rusa infantil y juegos electromecánicos. /(ISTU)

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Durante el periodo vacacional, El Salvador ha registrado una afluencia de dos millones de visitantes nacionales e internacionales en sus principales destinos turísticos, según datos oficiales actualizados hasta el 4 de agosto por el Ministerio de Turismo.

La cifra, que corresponde tanto a turistas locales como extranjeros, marca un intenso movimiento en sitios emblemáticos del país y confirma una tendencia al alza en la movilidad interna de la temporada.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, atribuyó este resultado a la coordinación interinstitucional y al despliegue de personal en los principales destinos. La funcionaria recalcó que la meta de la cartera es alcanzar los 2.8 mil visitantes al cierre de la temporada, cifra que, a su juicio, podría cumplirse si se mantiene la tendencia de las últimas jornadas.

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De forma inmediata las autoridades no han brindado detalles sobre las nacionalidades de los turistas que se encuentran visitando el territorio salvadoreño.

Sívarland 2026 se instalará en los alrededores del Estadio Cuscatlán del 1 al 6 de agosto en el marco de las Fiestas Agostinas (Cortesía: @PrimeraLineaSLV).

Entre los destinos de mayor preferencia destacan SívarLand, el Centro Histórico de San Salvador, playas públicas como Playa Punta Roca, áreas naturales protegidas y una amplia oferta de sitios culturales.

La funcionaria señaló que además que actividades como la tradicional atolada y las experiencias familiares en parques y volcanes forman parte de la agenda atractiva para las familias.

El panorama en la zona costera también ha mostrado una afluencia notoria. Yaneth Bran, gobernadora del departamento de La Libertad, aseguró que el destino mantiene un flujo constante de turistas y que las instituciones han fortalecido los mecanismos de prevención y seguridad. “La Libertad es un territorio privilegiado por su extraordinaria riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica.

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La diversidad de sus paisajes y la calidez de su gente convierten en este departamento en un lugar que ofrece experiencia para todos los gustos”, afirmó Bran durante su intervención. Destacó la presencia de visitantes en lugares emblemáticos como Surf City, el Puerto de La Libertad, el Malecón, San Diego, El Majagual, El Tunco, El Sunzal, Mizata y San Blas, así como en diversos parques recreativos y comercios del litoral.

La ministra Valdez resaltó que la totalidad de los parques del Instituto Salvadoreño de Turismo y los sitios culturales operan con normalidad y acceso abierto al público.

Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)

La funcionaria recomendó explorar sitios menos tradicionales como El Taquíl y Los Almendros en la zona occidental, además de los espacios naturales del Parque Natural Cerro Verde y las rutas de escalada en volcanes, siempre bajo la guía de personal autorizado del Ministerio de Medio Ambiente o de la Corporación Salvadoreña de Turismo.

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En el litoral, la gobernadora Bran subrayó la disposición de equipos de emergencia, guardavidas y personal sanitario.

“Debido a la importante movilización de las personas que se registran durante esta temporada, todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil han fortalecido sus capacidades de prevención, de monitoreo con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas”, manifestó Bran.

“No hay pretexto, podemos disfrutar de estas vacaciones con sano esparcimiento, cuidándonos y previniendo. Y recordando que la prevención es responsabilidad de todos”, insistió la titular del ramo de turismo e instó a la población y al sector privado a seguir las indicaciones de las autoridades.

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