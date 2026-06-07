Radiografía de la carrera de Colapinto en Mónaco: gran reacción en la largada, “beso” al muro y sabor a poco con un Alpine incómodo

Los reflejos de Franco Colapinto en su maniobra para esquivar a Max Verstappen, cuyo auto se quedó parado en la largada

El argentino Franco Colapinto resultó 14º con Alpine en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, que fue la sexta fecha de la temporada. El piloto de la escudería francesa hizo lo que pudo en un trazado urbano donde, salvo en la recta principal, es casi imposible el sobrepaso, y con un auto que no le transmitió confianza en todo el fin de semana.

El corredor bonaerense de 23 años largó con neumáticos del compuesto medio. En el inicio volvió a hacer una maniobra a puro reflejo para esquivar al Red Bull de Max Verstappen que se movió un metro, pero luego se quedó parado. El cuádruple campeón mundial logró arrancar y no llegó a cumplir la primera vuelta por una falla en el motor.

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En el primer tramo de la carrera, el pilarense mejoró su ritmo con tiempos que de 1m21s158 en la tercera vuelta y 1m19s427 en la novena. Redujo su diferencia con Nico Hülkenberg (Audi) y llegó a ubicarse a 7/10 en la undécima ronda. En la siguiente el alemán paró en boxes y Franco ganó una posición.

Colapinto pisó el acelerador aún más y marcó 1m18s352 en la 16ª vuelta y 1m18s227 en la vigésima en el momento que transitó detrás de Carlos Sainz (Williams). Franco logró bajar la brecha con el español de 2.5s a 1.8s, 1.7s, 1.6s, aunque la degradación de sus gomas comenzó a hacer mella y se ubicó a 1,9 segundos. La exigencia fue máxima y en el giro 31º rozó el muro tras pasar por la primera curva.

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*El “beso” de Colapinto al muro

Cerca de la mitad de la competencia el argentino tuvo detrás al inglés Arvid Lindblad, quien con su Racing Bulls que se ubicó a 6/10. Fue en el giro 38º cuando Colapinto hizo su detención, que fue mala ya que la gestión de su equipo en el recambio de gomas fue de 3,6 segundos en la parada. Le pusieron gomas duras y volvió a pista en el 15º puesto. Luego fue sancionado con 5 segundos por exceso de velocidad en los boxes. Ya tuvo una situación similar en una de las prácticas por excederse en 8 kilómetros la velocidad máxima y penalizaron al team galo con 900 euros. Cabe aclarar que otros cuatro pilotos (Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y Pierre Gasly) también fueron sancionados por superar el kilometraje autorizado en la calle externa de boxes.

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En su reinicio de carrera, Franco fue al límite para poder acercarse a Esteban Ocon (Haas) y del 1m16s852 pasó llamativamente 1m20s. Ganó un lugar por el abandono de Lando Norris (McLaren) y se mantuvo detrás del francés, pero debiendo mantener un ritmo alto ya que Fernando Alonso (Aston Martin) se ubicó a 1,7 segundos y Franco arrastró la mencionada sanción.

*La parada en los boxes de Colapinto

En la ronda 60ª, la carrera se neutralizó por el golpe de Lance Stroll (Aston Martin) en la última curva. Una vez que se relanzó la carrera, Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari, lo que le permitió a Colapinto avanzar otra colocación. Sin embargo, luego de dos giros de neutralización, la competencia se paró con bandera roja. Minutos más tarde se comprobó que se levantó el asfalto en la zona donde impactaron Stroll y Leclerc: se advirtieron leves baches.

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La carrera se relanzó con partida detenida, Colapinto fue superado por Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) y Fernando Alonso (Aston Martin). Luego, Franco lo tocó a Carlos Sainz, que se había golpeado con su Williams. Sin embargo, pese a perder un elemento aerodinámico, a dos giros de la bandera a cuadros, el bonaerense marcó su mejor tiempo con 1m16s316. El pilarense quedó 15º y último de los clasificados en pista. En esa posición cruzó la meta en su segunda carrera en el Principado.

Fue una accidentada competencia, con siete abandonos, tres de ellos por los mencionados incidentes. El resto, por fallas mecánicas. Lejos del caos, Kimi Antonelli plasmó su quinto triunfo consecutivo al volante de su Mercedes y se aleja en la punta del campeonato. El italiano, a sus 19 años, sigue siendo el piloto más joven en la historia en liderar el certamen de la Máxima y le sacó 68 puntos de ventaja a su compañero Russell. Fue escoltado por Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull). Pierre Gasly cruzó tercero la meta con su Alpine, pero debió cumplir con una doble sanción y perdió el tiempo que le hubiese permitido completar el podio.

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No habrá descanso y la temporada continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, que recibe a la Máxima desde 1991. Se trata de un escenario muy familiar para Franco Colapinto, quien buscará volver a la zona de puntos.