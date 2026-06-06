El multitudinario accidente en la largada de la F3 en el Gran Premio de Mónaco con más de 10 autos involucrados

La carrera sprint de la Fórmula 3 en el Gran Premio de Mónaco estuvo atravesada por un multitudinario accidente en la primera vuelta. Cuatro pilotos tuvieron que abandonar tras el choque en la zona de la horquilla, aunque hubo más de 10 involucrados. El japonés Hiyu Yamakoshi ganó la competición, mientras que el argentino Mattia Colnaghi —al mando de un auto del equipo MP Motorsport y parte del programa de desarrollo de Red Bull— cruzó la bandera a cuadros en el 17° lugar tras partir 27°.

El fuerte accidente se produjo en la primera de las 23 vueltas de la carrera. El pelotón llegó muy comprimido poco después de la largada a la zona de la horquilla, el lugar más lento y estrecho del trazado urbano en el Principado, lo que provocó que varios autos quedaran inmovilizados en el mismo sector.

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Tuukka Taponen, de MP Motorsport, provocó el primer toque con un rival que generó una reacción en cadena en la que también se vieron involucrados Brad Benavides, de AIX Racing, Brando Badoer, de Rodin Motorsport, y su compañero Christian Ho, entre otros pilotos. En el accidente hubo más de 10 monoplazas que sufrieron toques.

El momento de los múltiples toques en la zona de la horquilla

Luego de la bandera roja que demoró la competición, la prueba se reanudó y terminó con victoria de Hiyu Yamakoshi, que convirtió la pole de parrilla invertida en su primer triunfo en la Fórmula 3 de la FIA. Gerrard Xie y Bruno del Pino completaron el podio.

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El japonés largó primero y sostuvo la punta en la curva 1 por delante de Xie. Pedro Clerot pasó por la escapatoria y conservó el tercer lugar en ese momento, antes de que del Pino terminara entre los tres mejores al final de la carrera. La sprint tuvo dos relanzamientos. El primero llegó después de la bandera roja provocada por el choque de la vuelta inicial y el segundo por la salida del auto de seguridad tras un toque de Slater a Rivera.

Ese desarrollo también definió la actuación de Mattia Colnaghi, piloto nacido en Italia que compite con licencia argentina y forma parte del programa de Red Bull. Después de una clasificación complicada el viernes, quedó relegado al 27º puesto de partida y llegó al sábado con escaso margen para aspirar a un resultado importante en un circuito donde adelantar es especialmente difícil.

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En la vuelta inicial, Colnaghi evitó cualquier contacto en el incidente multitudinario del segundo sector y avanzó posiciones por los abandonos y demoras ajenas. El piloto del equipo MP escaló hasta el 17º lugar y completó la prueba, en una carrera en la que sumar kilómetros resultó el saldo principal.

Su panorama no cambiará demasiado para la competencia del domingo, porque volverá a partir desde el fondo y el trazado callejero del Principado reduce al mínimo las maniobras de sobrepaso. La diferencia es que la prueba más larga puede abrir alguna alternativa estratégica o por incidentes. En su debut internacional en la categoría en el GP de Australia, el ítalo-argentino logró sumar su primer punto al cruzar la bandera a cuadros en el 13° puesto.

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El argentino Mattia Colnaghi quedó 17° en Mónaco

La clasificación del campeonato de pilotos dejó a Ugo Ugochukwu en la cima con 30 puntos. Del Pino quedó segundo con 26, Freddie Slater tercero con 18, Taito Kato cuarto con 16 y Enzo Deligny quinto con 12. En el torneo por equipos, Van Amersfoort Racing amplió su ventaja al frente con 48 puntos. Campos Racing suma 32, ART Grand Prix tiene 29, TRIDENT reúne 25 y Rodin Motorsport cierra los cinco primeros con 14.

La próxima actividad de la categoría será la carrera principal de la Fórmula 3 de la FIA, programada para las 02:45 del domingo por la mañana (hora argentina), con Théophile Nael largando desde la pole position.

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