El argentino Nico Varrone, tras su impactante debut en la Fórmula 2: “Hay potencial para pelear adelante”

Nico Varrone lideró la segunda carrera de la Fórmula 2 en Australia (Instagram: @nicovarrone1)

Luego de su impactante debut en la Fórmula 2 que lo tuvo como líder de la competencia principal en Australia, Nicolás Varrone estuvo por unos días en Argentina y habló con Infobae sobre su gran labor en el circuito callejero del Albert Park en Melbourne. Hacía seis años que el piloto bonaerense no corría en monopostos, pero gracias a su soberbia conducción y una estrategia de su equipo, el Van Amersfoort Racing (VAR), logró quedar adelante durante 13 vueltas ante los ojos de todo el ambiente de la Fórmula 1.

Antes de emprender el vuelo a los Estados Unidos en la previa de las 12 Horas de Sebring (21/03) por el campeonato IMSA, su otra actividad en la temporada, el piloto de Ingeniero Maschwitz analizó su bautismo en la antesala de la F1 en Australia. “El balance es más que positivo. En clasificación estábamos para estar entre los diez primeros, pero nos perjudicaron las banderas rojas. Por eso con el equipo fuimos por una estrategia diferente a la mayoría que era largar con las gomas blandas. Hice una buena largada en la que gané siete posiciones y tuve un buen ritmo”, le dijo a este medio.

Como contó el corredor de 25 años (nació el 6/12/2000), no pudo marcar una mejor vuelta en clasificación debido a las neutralizaciones por accidentes de otros competidores. Largó 19º las dos carreras y, luego de un despiste, en la carrera Sprint terminó 21º. Para la segunda competencia (la que tiene cambios de neumáticos), el equipo VAR decidió que Nico comenzara con las gomas blandas debido a que la mayoría lo hizo con las súper blandas, que, si bien son las que más rápido consiguen una óptima adherencia, son las que más rápido se degradan. Varrone avanzó por su gran largada y se acomodó en la punta por las detenciones en los boxes. Una vez que el argentino cumplió con su parada, regresó a pista primero, pero debido a que las gomas (súper blandas) estaban muy frías fue superado.

Varrone sorprendió en su debut en la categoría antesala de la F1 (Instagram: @nicovarrone1)

“Luego aproveché el auto de seguridad para poder hacer el ingreso a los boxes y ahí tuve el problema con el límite de velocidad, donde estoy seguro haber tomado todos los recaudos para entrar a 60 km/h, pero el limitador quedó en 60.1. Eso es algo que debo ver con el equipo”, afirmó. “Una vez de vuelta en pista apreté lo más que pude, pero con las gomas frías me superaron. Una lástima la sanción, porque podría haber terminado entre los diez primeros”, explicó.

Nico finalizó 17º la segunda carrera. Sobre la posibilidad de repetir la estrategia, anticipó que “dependerá de cómo se dé el fin de semana según la posición de largada que tengamos, las gomas que elijan nuestros rivales”.

Más allá del resultado final, Varrone se fue de Oceanía con buenas sensaciones: “Me sorprendió lo bien que anduve para ser las primeras dos carreras y aprendiendo a administrar esta goma”. Pese a que en el último lustro corrió en carreras de Endurance con autos con techo, reveló que en esta segunda etapa sobre monoplazas “siento que cada vez voy a estar mejor. Hay potencial para pelear adelante”.

El bonaerense se ilusiona con lo que viene en la Fórmula 2 (Instagram: @nicovarrone1)

De momento, es una incógnita la realización de las próximas dos fechas de la Fórmula 2 debido al conflicto en Medio Oriente: estaba previsto que se desarrollen en Bahréin (12/4) y en Arabia Saudita (19/4), también junto a la F1. Todo hace indicar que esos eventos se cancelarán.

Nico viajó este jueves hacia los Estados Unidos para practicar en el simulador de Corvette. Con un auto de la marca modelo Corvette Z06 GT3.R atendido por el equipo Pratt Miller Motorsport, correrá las 12 Horas de Sebring junto al neerlandés Nicky Catsburg y al estadounidense Tommy Milner. La competencia es un clásico del automovilismo norteamericano y mundial. Varrone supo ganar en dicho circuito en las 1.000 Millas del Mundial de Endurance en 2023, año en el que también ganó las 24 Horas de Daytona con la divisional LMP3 y fue campeón mundial en la clase LMGTE Am. Esa temporada también venció en las 24 Horas de Le Mans.

Antes del Endurance fue campeón en Francia en la Fórmula V de V Challenge y también ganó en la Fórmula 3 Británica. Por falta de presupuesto pasó a correr en Endurance en 2021 y sus pergaminos le valieron ser contratado por General Motors (GM), que al ser dueño del equipo Cadillac, puede llegar a ser una puerta hacia la Fórmula 1. La política de trabajo de GM y de sus marcas no tiene como condición excluyente la edad de sus pilotos y es por eso que puede haber una luz de esperanza para Nicolás Varrone. Ya lo dijo él cuando se anunció el ingreso del team norteamericano a la Máxima: “Dios, ¿tú me escuchas?”. La fe del bonaerense está intacta y tiene motivos para seguir creyendo.