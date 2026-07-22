El Gobierno define los cambios en el BCRA como “el proyecto del semestre” y Milei prepara su presentación

El presidente Javier Milei junto al titular del BCRA, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la quinta de Olivos

“Es muy, muy importante para Milei en materia económica”, definió ante Infobae una fuente que integra la mesa política para graficar la reforma que ocupa las horas del presidente Javier Milei. Junto al equipo económico, el mandatario pasa sus días debatiendo los puntos del articulado que presentará la próxima semana para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El pasado martes, la mesa política definió que la exposición que protagonizará el libertario tendrá lugar al regreso de su viaje a Lima, Perú, previsto para el 28 de julio. Tras el compromiso internacional de asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori, Milei brindará algunos detalles del proyecto que lo obsesiona y en el que trabaja junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), además del titular del organismo, Santiago Bausili.

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Según supo este medio de fuentes al tanto de las conversaciones, el formato de la presentación aún está en discusión, aunque en Casa Rosada hablan de la posibilidad de que sea transmitida por cadena nacional, como ocurrió con el megadecreto de necesidad y urgencia 70/2023, que apuntó a desregular la economía.

“Que le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando”, argumentó el mandatario para respaldar la necesidad de implementar cambios en la Carta Orgánica, sancionada en 2012 durante la gestión de la entonces titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.

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Pese a que una de sus promesas en campaña fue cerrar el organismo, el libertario sostiene actualmente que deben eliminarse las múltiples misiones para concentrar su objetivo en la preservación del valor de la moneda.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada

En Balcarce 50 aseguran que el proyecto final todavía no está cerrado, por lo que evitan precisar una fecha para la exposición, que podría grabarse en la Casa Rosada con la presencia del equipo económico involucrado. La iniciativa va en línea con el nuevo paquete desregulatorio que prepara el Poder Ejecutivo y que contempla una reforma integral del Código Aduanero, cambios en el mercado inmobiliario y modificaciones en el régimen de cabotaje del transporte por agua entre puertos argentinos.

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Con la mente puesta en el —todavía— borrador, el Presidente convocó el pasado lunes a la quinta de Olivos al equipo económico para debatir el tema. Participaron Caputo, Sturzenegger y el viceministro de Economía, José Luis Daza, además de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el asesor presidencial Santiago Caputo. El encuentro se produjo el día después de la final del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina perdió 1 a 0 ante España. La cita comenzó a las 8 de la mañana y concluyó a las 14, luego de un extenso intercambio entre los presentes.

La idea es que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados y sea discutido durante el mes de agosto. El optimismo reina en el oficialismo que aspira a conseguir los votos para su sanción. De concretarse, le permitirá al Gobierno anotarse un triunfo de cara a la hoja de ruta de reformas que prepara para la segunda mitad del año.

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Las cambios en los que trabaja el Ejecutivo

“El Banco Central es un proveedor de un servicio de liquidez a la economía y mientras sea parte del Estado es un ente de recaudación impositiva”, definió el mandatario en declaraciones a LN+.

Diputados y senadores de La Libertad Avanza conocen de antemano la necesidad de aprobar el proyecto, luego de haber recibido instrucciones directas del mandatario, quien dedicó más de una reunión en la Casa Rosada a explicar en detalle los cambios y su aplicación práctica.

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Un hombre camina frente a la fachada del banco central de Argentina, un día después de la asunción del presidente Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

La normativa contempla una serie de modificaciones con las que la administración libertaria busca dotar de mayor independencia al organismo. Estas aspiran a eliminar los cinco objetivos actuales para reemplazarlos por uno único: el de preservar el valor de la moneda.

Asimismo, apuestan a prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y trabajan para incluir el concepto de “shutdown”, un mecanismo que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

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En función de los expuesto por el Presidente, las modificaciones apuestan a potenciar la independencia del organismo y endurecer las condiciones a la hora de cambiar al titular y al directorio. “Va a ser muy difícil removerlo. No va a venir alguien en un capricho y llevarse puesto una institución”, justificó en declaraciones televisivas.

Otro de los cambios gira en torno a la eliminación de las utilidades contables o “ficticias”, con excepción de circunstancias vinculadas a un escenario de deflación, y busca ponerle fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado. El libertario detalló, además, la posibilidad de instrumentar un sistema de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o habiliten la emisión monetaria para financiar el gasto público.

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