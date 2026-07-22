Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Estados Unidos desvió ocho buques desde el comienzo del bloqueo a Irán

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó este miércoles, durante la reunión de ministros de la ASEAN, que Washington mantiene abierta la vía del diálogo con Teherán, aunque acusó al régimen iraní de no asumir con seriedad las negociaciones destinadas a alcanzar la paz en Medio Oriente. “Estamos dispuestos a dialogar con Teherán”, sostuvo Rubio, y cuestionó la falta de compromiso de las autoridades iraníes con el proceso diplomático.
En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó su undécima ola de bombardeos contra objetivos militares en Irán, después de que al menos cuatro buques petroleros con crudo saudita regresaran sobre su ruta en el mar Rojo tras las amenazas de los rebeldes hutíes, respaldados por Teherán. A su vez, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el Pentágono elevó a 37.500 millones de dólares el costo de la guerra contra el régimen iraní y solicitó al Congreso recursos adicionales para sostener las operaciones militares.
Desde Washington, Donald Trump aseguró que está dispuesto a mantener conversaciones con el grupo terrorista Hezbollah si el presidente libanés, Joseph Aoun, solicita esa gestión. Según explicó, el objetivo sería respaldar las negociaciones entre Líbano e Israel para impulsar una paz duradera en territorio libanés.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El precio del petróleo volvió a superar los USD 92 por barril este miércoles, impulsado por la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, mientras los mercados financieros siguieron de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente.
El tráfico marítimo se vuelve casi nulo en el estrecho de Ormuz
Según datos de la empresa de análisis marítimo Kpler, citados por Reuters, el martes solo tres buques de carga cruzaron el estrecho de Ormuz, frente a los cuatro registrados el lunes. El informe señaló que no se observó el paso visible de buques petroleros de gran tamaño (VLCC) ni de buques metaneros (GNL) por la zona.
Este descenso se produjo después de que el ejército estadounidense anunciara una nueva ronda de ataques contra Irán, sumando la undécima noche consecutiva de ofensivas. Las interrupciones en el transporte marítimo también afectan al Mar Rojo, donde dos petroleros que transportaban crudo saudí con destino a Asia cambiaron de rumbo al acercarse al estrecho de Bab al-Mandeb, tras amenazas de los hutíes de Yemen, respaldados por Irán.
El régimen iraní reivindicó ataques con drones en Kuwait
El Ejército iraní aseguró haber lanzado drones contra instalaciones militares estadounidenses en Camp Doha, ubicado en el oeste de Kuwait. Según un comunicado difundido por la agencia semioficial Tasnim, las fuerzas iraníes atacaron “depósitos de municiones” y “equipos logísticos de mando de las fuerzas terrestres” en la base, en respuesta a lo que califican como “agresión reiterada” de Estados Unidos.
El comunicado añade: “Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, con sagrada unidad, están preparadas para contrarrestar con decisión cualquier nueva conspiración o aventurismo del enemigo”. La nota describe Camp Doha como un importante centro de apoyo para el personal y el equipo estadounidenses en la región.
Marco Rubio aseguró que permitir a Irán controlar Ormuz sería un “precedente peligroso”
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el miércoles ante cancilleres del sudeste asiático que permitir a Irán controlar el estrecho de Ormuz establecería un precedente peligroso con consecuencias globales.
“Si creamos un precedente en Medio Oriente en el que una nación-estado puede decidir controlar una vía marítima internacional, cobrar peaje y destruir sus barcos si no pagan, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetiría en otras partes del mundo”, afirmó Rubio ante los ministros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) reunidos en Manila, Filipinas.
Además, afirmó en la reunión que Washington está dispuesto a dialogar con Teherán, pero acusó al régimen iraní de no tomarse en serio las negociaciones en busca de la paz en Medio Oriente.
Estados Unidos afirmó que se cree que el soldado desaparecido en Jordania murió en el ataque iraní
El Departamento de Guerra estadounidense informó que se presume la muerte de un tercer soldado durante el ataque iraní contra la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania, ocurrido el 17 de julio.
El comunicado precisa que el militar, de 28 años, había sido reportado como desaparecido, pero su estado fue actualizado a “Estado de servicio: paradero desconocido, se presume fallecido”.
En el mismo ataque murieron otros dos soldados estadounidenses. Con esta última baja, el número total de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra contra Irán, el 28 de febrero, asciende a 18.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que el costo de la guerra contra el régimen de Irán asciende ya a 37.500 millones de dólares, una cifra que representa un aumento de 8.500 millones respecto de la estimación presentada a comienzos de mayo y que refleja el impacto económico de un conflicto que se ha extendido más de lo previsto.