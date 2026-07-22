Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Estados Unidos desvió ocho buques desde el comienzo del bloqueo a Irán

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó este miércoles, durante la reunión de ministros de la ASEAN, que Washington mantiene abierta la vía del diálogo con Teherán, aunque acusó al régimen iraní de no asumir con seriedad las negociaciones destinadas a alcanzar la paz en Medio Oriente. “Estamos dispuestos a dialogar con Teherán”, sostuvo Rubio, y cuestionó la falta de compromiso de las autoridades iraníes con el proceso diplomático.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó su undécima ola de bombardeos contra objetivos militares en Irán, después de que al menos cuatro buques petroleros con crudo saudita regresaran sobre su ruta en el mar Rojo tras las amenazas de los rebeldes hutíes, respaldados por Teherán. A su vez, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el Pentágono elevó a 37.500 millones de dólares el costo de la guerra contra el régimen iraní y solicitó al Congreso recursos adicionales para sostener las operaciones militares.

Desde Washington, Donald Trump aseguró que está dispuesto a mantener conversaciones con el grupo terrorista Hezbollah si el presidente libanés, Joseph Aoun, solicita esa gestión. Según explicó, el objetivo sería respaldar las negociaciones entre Líbano e Israel para impulsar una paz duradera en territorio libanés.