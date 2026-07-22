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Guerra en Medio Oriente: el petróleo superó los USD 92 por barril y alcanzó su nivel más alto desde junio

El Brent subió alrededor de un 1,2% hasta USD 92,09 por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que Washington “no terminó” con sus ataques contra Irán. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 1% y cotizó en USD 85,19

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Guerra en Medio Oriente: el petróleo superó los USD 92 por barril y alcanzó su nivel más alto desde junio (REUTERS)
Guerra en Medio Oriente: el petróleo superó los USD 92 por barril y alcanzó su nivel más alto desde junio (REUTERS)

El precio del petróleo volvió a superar los USD 92 por barril este miércoles, impulsado por la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, mientras los mercados financieros siguieron de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente.

El Brent del Mar del Norte subió alrededor de un 1,2% hasta USD 92,09 por barril, su nivel intradiario más alto desde el 11 de junio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que Washington “no terminó” con sus ataques contra Irán. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 1% y cotizó en USD 85,19.

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La suba del petróleo respondió a la persistencia de la incertidumbre sobre el suministro energético mundial. El ejército estadounidense informó que completó una undécima noche consecutiva de bombardeos con el objetivo de “degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, una de las principales rutas para las exportaciones mundiales de crudo.

Trump también elevó el tono contra los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. El mandatario afirmó que “se ocupará de” ese grupo si concreta la amenaza de bloquear los puertos sauditas, un escenario que los inversores consideran un riesgo adicional para el comercio internacional de petróleo.

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Los analistas advirtieron que una interrupción efectiva de las rutas marítimas podría provocar un nuevo salto de los precios. Jay Hatfield, de Infrastructure Capital Management, sostuvo que “nuestra visión es que estaremos en un rango de entre 80 y 90 dólares, dependiendo del flujo de noticias”. Sin embargo, agregó que “si realmente tenemos un Mar Rojo cerrado, eso representa una amenaza. Todavía no lo vimos. Eso podría llevarnos por encima de los 100 dólares”.

Trump también elevó el tono contra los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán (AP)
Trump también elevó el tono contra los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán (AP)

Mientras el mercado energético permaneció atento a las noticias provenientes de Medio Oriente, las bolsas asiáticas registraron una segunda jornada consecutiva de ganancias impulsadas por el sector tecnológico.

Las acciones tecnológicas recuperaron parte del terreno perdido después de varias semanas de volatilidad vinculada a las expectativas sobre la inteligencia artificial. Los inversores buscaron oportunidades tras las ganancias registradas el martes en el índice Nasdaq de Wall Street.

En Tokio, el índice Nikkei 225 avanzó 1,9% hasta los 67.511,13 puntos, mientras que el mercado de Seúl, con fuerte presencia de empresas de semiconductores, saltó 5,4%. En contraste, el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0,9%, mientras que la bolsa de Shanghái ganó 0,4%.

Los operadores también aguardaron los balances trimestrales de algunas de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos. Los resultados de Tesla y de Alphabet, la empresa matriz de Google, se conocieron más tarde, mientras que la próxima semana publicarán sus cuentas Microsoft, Meta, Apple y Amazon.

El comportamiento del sector tecnológico reflejó un cambio parcial en el ánimo de los mercados, después de las dudas sobre las valuaciones de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

Mientras el mercado energético permaneció atento a las noticias provenientes de Medio Oriente, las bolsas asiáticas registraron una segunda jornada consecutiva de ganancias impulsadas por el sector tecnológico (EP)
Mientras el mercado energético permaneció atento a las noticias provenientes de Medio Oriente, las bolsas asiáticas registraron una segunda jornada consecutiva de ganancias impulsadas por el sector tecnológico (EP)

En el mercado cambiario, el yen japonés volvió a debilitarse frente al dólar después de caer por debajo de las 163 unidades por dólar, su nivel más bajo desde 1986. Los operadores atribuyeron parte de esa presión al encarecimiento del petróleo, un factor que afecta especialmente a Japón por su elevada dependencia de las importaciones de energía.

Al mismo tiempo, el euro cotizó en USD 1,1407, la libra esterlina se ubicó en USD 1,3386 y la relación entre ambas monedas permaneció prácticamente sin cambios.

(Con información de AFP)

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