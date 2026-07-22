Los hermanos Passaglia preparan su expansión para el 2027 por fuera del PRO y La Libertad Avanza

Hechos, se denonima el espacio de los hermanos Passaglia (foto: archivo)

No solo el peronismo o La Libertad Avanza piensa en el tiempo después del Mundial. El sistema político empezará a mostrar sus cartas con más sustento de cara a las elecciones del año que viene y en la provincia de Buenos Aires, el armado de los hermanos Passaglia, que gobierna desde hace años el distrito de San Nicolás, buscará lo propio desde su propio espacio: Hechos.

La presencia de Hechos se mete en la discusión desde el año pasado, cuando el PRO cerró su alianza con La Libertad Avanza. En ese momento, los dirigentes nicoleños, cuya pertenencia se acercaba al PRO, plantearon que no se sumarían a un acuerdo con los libertarios y decidieron armar su propio espacio al que bautizaron Hechos. La estrategia fue presentar un esquema más bien regional y con eje en la gestión: por ello solo presentaron candidatos en la lista de diputados bonaerenses por la Segunda Sección electoral. Obtuvieron el tercer lugar con el 24% de los votos, lo que representó tres bancas en la Cámara baja bonaerense, tras el acuerdo con algunos intendentes de la región como Javier Martínez (Pergamino) o Román Bouvier (Rojas): las de Manuel Passaglia, María Paula Bustos e Ignacio Mateucci, aunque Bustos luego regresó al bloque PRO.

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Los reacomodamientos de la elección provincial del año pasado, en la que Kicillof decidió desdoblar los comicios, también le dieron a Hechos la posibilidad de gestar un bloque propio en el Senado bonaerense. El mismo lo terminaron integrando Marcelo Leguizamón, por la Octava sección electoral; la nicoleña Marina Subiza y Natalia Quintana por la Cuarta sección, de origen radical. Ahora los Passaglia trabajarán de cara al 2027.

“Ellos -los Passaglia- tienen claro que no van a ir detrás de La Libertad Avanza como hizo el PRO y menos ir a un acuerdo con el peronismo”, reconocen fuentes de Hechos, en vistas al armado electoral del año que viene.

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Manuel Passaglia (izq) y Santiago Passaglia (der)

Narrativamente se traduce en “no volver al pasado” y dejar en claro que “Milei está descuidando el bolsillo de la gente”. Al gobernador bonaerense, Axel Kicillof lo describen como “fóbico” a la gestión. En su equipo aseguran que trabajarán en una instalación a mediana y gran escala de lo que es su gestión en el municipio de San Nicolás. “Es un distrito que tiene 50% de superávit fiscal, que redujo la planta de trabajadores municipales de 1200 a poco más de 400, pero que también tiene una obra social para quienes no cuenten con obra social o prepaga y que se pueden atender en distintos hospitales de nuestro distrito”, agregan desde el municipio de mayor peso electoral y político de la Segunda sección electoral.

Días atrás, al conocerse la renovación del sistema de licencias profesionales en la Provincia de Buenos Aires, Santiago y Manuel Passaglia cuestionaron el nuevo esquema de gestión que genera un perjuicio directo para quienes buscan habilitarse como choferes. Los dirigentes advirtieron que la medida, impulsada por la administración provincial en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Sindicato de Camioneros, apunta a un incremento superior al 1.200% en el valor del trámite, un salto que, sostuvieron, impactó especialmente en los trabajadores del sector. “Como consecuencia de este acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Camioneros y el Gobierno nacional, el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos”, advirtieron.

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Políticamente y sin difusión, en Hechos vienen realizando reuniones con distintos sectores y dirigentes, con el objetivo de fortalecer el espacio. Esta semana hubo un encuentro con el concejal neuquino, Joaquín Eguía. En la capital de la provincia petrolera, Eguía busca erigirse como candidato a la intendencia en las próximas elecciones. Su padre, Carlos Eguía, había sido candidato a gobernador de Milei con un partido provincial en las elecciones de 2023. La experiencia con el hoy presidente terminó mal y Eguía, luego, terminó conformando Fuerza Libertaria.

Eguía en el centro, flanqueado por los hermanos Passaglia

Según pudo reconstruir Infobae, el concejal pidió la reunión con los dirigentes nicoleños. “Ellos reciben a todo el mundo; no tienen problema con eso”, admite un colaborador de los dirigentes de Hechos. “Tienen una idea de empezar a construir una alternativa nacional”, dijo Eguía sobre su encuentro con los hermanos Passaglia, según informó el sitio Sur Política. En San Nicolás no reniegan de tal declaración, pero adelantan que “aún falta para eso”. Sin embargo, aclaran: “Si la polarización y las ofertas electorales van a ser solo Milei o Kicillof o Massa o el que sea que vaya a poner el peronismo, ellos están dispuestos a jugar”.

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Lo más natural sería una construcción bonaerense, dada su instalación desde la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires. Santiago y Manuel son hijos de Ismael Passaglia, quien fuera intendente de San Nicolás desde 2011 hasta 2017. Anteriormente, Ismael había ocupado una banca como diputado provincial y entre 2002 y 2005 fue ministro de Salud bonaerense, durante la gobernación de Felipe Solá.

En los próximos meses habrá algunas señales en pos de la construcción de Hechos. Fuentes del armado reconocen que ya se está trabajando con eventuales candidatos a intendentes en distintos distritos. De momento, no hay fecha de lanzamiento formal.

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