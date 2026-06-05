Papu Gómez, el campeón del mundo olvidado: los dos guiños en redes que se mantienen en medio de su silencio

La mirada del Papu Gómez a la Copa del Mundo después de recibir la medalla de campeón

Era un integrante fijo de la mesa chica conformada por Lionel Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Incluso, con los dos últimos estableció la cábala de los caramelos, que se mantiene desde la Copa América 2021, pero se repite sin su presencia desde la obtención del Mundial de Qatar 2022. Allí, donde Argentina se quitó la mufa de 36 años sin ese trofeo, algo comenzó a resquebrajarse. Hoy, a pocos días de una nueva cita mundialista, el nombre de Alejandro Papu Gómez volvió a reflotar uno de los grandes misterios en torno a un jugador que pasó de ser una voz de mando en el vestuario a casi no recibir mensajes de sus ex compañeros en redes sociales tras un doping positivo.

La historia del Papu con el seleccionado mayor inició el 13 de junio de 2017 con Jorge Sampaoli como entrenador. Jugó 70 minutos en la victoria 6-0 contra Singapur en un amistoso. Marcó un gol y brindó una asistencia. Unos días antes, había sido suplente en el clásico frente a Brasil. Regresó en el 0-0 con Perú en la Bombonera y fue suplente el día que Messi desafió a los 2.850 metros de altura de Quito para convertir los tres goles del triunfo ante Ecuador y meterse de lleno al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, Gómez no fue citado para ese evento: sumó rodaje en dos compromisos más y la caída 4-2 contra Nigeria en la previa fue su última aparición hasta 2020.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, Lionel Scaloni comenzó a convocarlo para los duelos válidos por las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque solo había disputado un minuto en el 2-0 sobre Perú como visitante, el ex jugador de San Lorenzo cobró trascendencia en el plantel con el paso de las convocatorias hasta ser el encargado de musicalizar los viajes en micro o ser el “DJ" del vestuario.

Su ingenio y creatividad derivó en un juego que anticipó la consagración de Lionel Messi en la Copa América 2021. La historia “esotérica” fue revelada un año más tarde en el documental de Netflix “Sean Eternos: campeones de América”. El pasatiempo constaba de que cada uno debía adivinar la carta que eligió y si eso ocurría no solo ganarían la Copa sino que había que tatuársela. La reunión se produjo en la habitación de Rodrigo De Paul y también estaban presentes Giovani Lo Celso, Sergio Agüero, Otamendi, Messi, Di María, y Paredes.

PUBLICIDAD

La increíble anécdota de los jugadores de la Selección Argentina con las cartas que anticiparon la consagración en Brasil en la Copa América

Así explicó su idea Alejandro Gómez: “Si adivinás una de diez, ganamos la Copa. Empiezo a tirar y no acertaba hasta que me toca la última. Digo ancho de basto y le pego. Quilombo, gritos, abrazos, ‘ganamos la Copa. Listo, es esta’. La energía, el aura”. Lo mismo sucedió con Otamendi, y Messi siguió con la magia: “Le toca a Leo. Va tirando cartas y le fue errando. Él había perdido cuatro finales con Argentina, cuatro copas. Le pegó y dijimos, ‘listo, no podemos perder’”. ¿Cuál fue la carta que acertó el crack rosarino? “El cinco de copas me tocó”, reconoció Leo, que en su quinto intento con la Argentina pudo conquistar su primer título de Mayores. Creer o reventar.

En un grupo con un profundo recambio después de la experiencia fallida de Rusia, el Papu se adaptó con facilidad. Su perfil extrovertido lo llevó a tener una cercanía con el 10, al punto de que se permitía inventarle un apodo. En un posteo del rosarino, Rodrigo De Paul arrobó a Gómez con el siguiente mensaje: “Como pica la comadrejaaaaaa”. Y el destinatario le devolvió la pared: “Ta loca la comadreja”.

PUBLICIDAD

También era uno de los primeros en compartir los sagrados mates de cada concentración en el desayuno. “Me gusta el Lío de la mañana, el recién despierto. Me gusta porque tomamos mates bien tempranito con Rodri De Paul. Después va cayendo la banda, cada uno tiene su horario. Ya sabemos a quiénes les gusta dormir y a quiénes no. Entonces, tenemos ese ratito de intimidad pura con el mate. Es lo más lindo que hay, lo más natural y espontáneo”, confesó el jugador del Sevilla por aquel entonces en una charla con Guillermo Coppola.

Otro detalle se remonta a una publicación de junio de 2022, el día posterior al triunfo contra Italia en la Finalíssima. Tras ser suplente en aquella final, el volante ofensivo le declaró su amor a la Pulga en redes sociales: “Te puedes enamorar de una persona sin la necesidad de besarle o verle a diario”. El paso del tiempo le dio otro valor a los comentarios del posteo. De Paul le escribió “te amo, Ale, te amo”, Nicolás Otamendi agregó “me encantaaaaa” y Giovani Lo Celso remató: “Te volviste loco, Alejandro”.

PUBLICIDAD

Algunos de los comentarios al posteo de Papu Gómez (Instagram)

Ante este escenario, su nombre no podía faltar en la lista final de 26 apellidos que fueron a buscar la gloria a Qatar. Pero los referentes también muestran su cara en las malas. Y allí también apareció cuando todo era oscuridad. El 22 de noviembre de 2022, el plantel Albiceleste se retiró del Estadio Lusail después de la inesperada caída contra Arabia Saudita, que puso fin a un histórico invicto de 36 partidos sin perder. Él fue uno de los que habló con la prensa, sumado a Messi, Ángel Di María y Dibu Martínez.

En este punto, la historia empezó a tener sus grises. Alejandro Gómez, que había jugado 59 minutos contra los saudíes, fue suplente contra México y Polonia y reapareció en la formación titular frente a Australia por los octavos de final. Se retiró lesionado a los 50 minutos. En ese momento, había dicho que era un simple “esguince”, pero su madre dijo que “se rompió un ligamento del tobillo”. Ese fue su último partido con la Selección. Cerró su ciclo con 3 goles y 4 asistencias en 909 minutos repartidos en 17 duelos. Levantó tres títulos. Un promedio de un trofeo cada seis cotejos. Su último gol anotado fue el 23 de septiembre de 2022, en el triunfo amistoso 3-0 sobre Honduras.

PUBLICIDAD

Lentamente, el protagonista se alejó de los flashes principales, su festejo del campeonato del mundo no fue tan efusivo como se lo esperaba en medio de los festejos y tampoco se mostró tan cercano con algunos líderes del plantel. También los guiños en las publicaciones de redes dejaron de estar. Esto se notó con claridad cuando Emiliano Martínez fue el único integrante de la Scaloneta que le dio “me gusta” a su posteo de 2023 por el primer aniversario de la gesta.

El tatuaje del Papu Gómez por la histórica atajada del Dibu Martínez

Luego de tatuarse la emblemática tapada del Dibu a Kolo Muani, el atacante de 38 años tuvo que pasar por el quirófano por los problemas derivados de la lesión en el tobillo. “Di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando”, escribió en febrero de 2023.

PUBLICIDAD

Este parate obligado lo llevó a perderse los amistosos ante Panamá y Curazao en la bienvenida del público a los campeones: “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos”. La publicación fue likeada por Emi Martínez, quien le escribió: “Te vamos a extrañar”. Una señal de despedida.

Luego de vencer 2-0 a los panameños, Rodrigo De Paul se refirió a esta situación: “Que Ale no esté es un golpe porque es parte del grupo. Estuvo en la Copa América, estuvo en la Finalissima, fue parte importante en la Copa del Mundo. Pero bueno, Sevilla no lo dejó venir. Él tiene una lesión, Sevilla está peleando el descenso y seguramente lo querrá tener para los últimos partidos. Esto es parte de él, como de todos. Seguramente lo habrá festejado y disfrutado desde allá“.

PUBLICIDAD

Qué dijo De Paul sobre la ausencia del Papu Gómez

Lionel Scaloni fue en la misma sintonía: “El Papu merecería estar acá. Creo, a buen criterio, que es entendible que Sevilla no lo deje venir porque él venía de una lesión. Haremos todo lo posible para que pueda estar uno o dos días con nosotros, pero dependerá mucho de su club”. Nunca se produjo este reencuentro.

Con el correr de los meses, se empezó a tejer una serie de trascendidos sobre los motivos de su alejamiento de la selección argentina, pero Leandro Paredes salió a desmentirlos a mitad de 2023: “Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada. Es algo que salió y no sabemos el porqué. Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, que cuando las cosas van muy bien algo tiene que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir en la nuestra. Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola”.

PUBLICIDAD

En ese momento, Alejandro Gómez venía de ser campeón de la UEFA Europa League con Sevilla, donde compartía plantel con los argentinos Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lucas Ocampos y Erik Lamela, y su esposa Linda Raff publicó un mensaje que dejó mucha tela para cortar durante la celebración: “Tu energía positiva es envidia de muchos. No hay mejor satisfacción que apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo”.

El padre de tres hijos rescindió su contrato con el cuadro de Andalucía y sonó para ser refuerzo del Inter de Milán, Catania y Atalanta, y también tuvo ofertas de Arabia Saudita, pero cuando estaba decidido a seguir su carrera en el Monza, inició un calvario de dos años por un control antidoping positivo con el elenco español antes de la Copa del Mundo.

Leandro Paredes habló de los rumores del Papu Gómez en la selección argentina

La exclusiva del medio Relevo fue complementada por el comunicado de Monza, donde Gómez jugó solo dos encuentros: “Se constató la presencia de terbutalina en las muestras biológicas. Se trata de un fármaco que se tomó para calmar una crisis de broncoespasmo, en octubre de 2022, cuando el futbolista estaba inscrito en el Sevilla”. Según la versión del implicado citada por Relevo, aseguró haber tomado un “jarabe de uno de sus hijos sin una consulta previa a los médicos” del Sevilla.

En medio de esta situación, Lionel Scaloni fue consultado por este hecho en la conferencia previa a los cruces con derrota ante Uruguay en la Bombonera y el histórico triunfo 1-0 sobre Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias: “Hablé con él. Está jodido por lo que le está pasando. Va a apelar, a ver si se le reduce la sanción. A nosotros nos dio un montón y estamos muy agradecidos”.

El recurso de apelación fue rechazado y la suspensión por “negligencia grave” quedó firme. Así lo confirmó Alejandro Gómez: “Es una noticia súper dolorosa y que me desilusiona mucho. Con mi equipo de trabajo y abogados vamos a seguir luchando hasta las últimas instancias para volver a jugar. Gracias por los mensajes de apoyo y cariño. Acá estamos a pesar de las dificultades, más fuerte que nunca”. Se trata de uno de los pocos jugadores argentinos de la historia en haber sido campeón mundial a nivel juvenil y mayor junto a Messi, Di María y Diego Maradona. También lo lograron Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel: se consagraron como futbolistas en Malasia 1997 y como parte del cuerpo técnico en Qatar 2022.

Más tarde, en diciembre de 2024, acordó su llegada al Renate de la tercera división de Italia con la intención de mantenerse en forma con la imposibilidad a cuestas de jugar partidos oficiales por el castigo vigente.

A lo largo de este tiempo, el Papu dejó distintas reflexiones sobre su ausencia forzada en las canchas. Aseguró haber pasado por un “período complicado” y, en un mano a mano con el periodista Julián Polo, ofreció un descarnado relato: “La responsabilidad fue absolutamente mía. El boludo fui yo en haber tomado un jarabe para la tos que no tenía que tomar. Pero tampoco para haberme comido dos años de suspensión. O sea, te pueden suspender, sí, cuatro meses, seis meses. Tomás cocaína, te fumás un porro y te dan seis meses, ¿entendés? Y yo por haberme tomado un jarabe para la tos de mi hijo, me comí dos años. O sea, ¿a quién le entra en la cabeza? Pero bueno, me la comí y acá estoy, peleándola. Sí, tuve mucha bronca, mucho enojo. Me costó ver fútbol al principio. No podía ver un partido de fútbol, apagaba la televisión. No podía ver una noticia. Para mí el fútbol había muerto”.

Papu Gómez contó por qué decidió volver al fútbol

Una invitación a un evento en Arabia Saudita a principios de 2025 para disputar una exhibición con otras grandes figuras del fútbol motivó una de sus declaraciones más sentidas: “Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más. Hay que saber convivir con eso”.

Actualmente, el Papu Gómez se desempeña en el Padova, de la Segunda División de Italia, que terminó décimo en el último campeonado sin posibilidades de luchar por el ascenso a la Serie A. Jugó solo nueve partidos con 565 minutos disputados. A principios de abril, se confirmó una nueva lesión en el tobillo que lo descartó por el resto de la temporada europea, pero el campeón del mundo eligió el silencio. No realizó ninguna publicación en su cuenta personal de Instagram desde el 21 de enero. En ese mismo perfil, posee tres posteos fijados, dos de ellos con sus principales logros en la Selección: los trofeos de la Copa América 2021 y la Copa del Mundo.

El detalle de las tres publicaciones fijadas del Papu Gómez en Instagram