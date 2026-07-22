Liam Gallagher destrozó el show de medio tiempo de la final del Mundial: “Un montaje de manicomio”

Liam Gallagher expresó su descontento con el espectáculo del descanso de la final del Mundial, criticando la puesta en escena y destacando únicamente la actuación de Justin Bieber (EFE/ Facundo Arrizabalaga)

Liam Gallagher calificó como “un mal viaje” el show de medio tiempo de la final del Mundial, manifestando su descontento en redes sociales y reservando elogios solo para Justin Bieber. Incluso, lo describió como “un montaje de manicomio”.

El cantante británico, conocido por su estilo directo y polémico, utilizó su cuenta de X para comentar en tiempo real el espectáculo que tuvo lugar en el descanso del partido entre España y Argentina, celebrado en el New York New Jersey Stadium.

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Críticas al espectáculo: “Un montaje de manicomio”

Durante la noche que coronó a España como campeón tras vencer 1-0 a Argentina, Gallagher no dejó pasar la oportunidad de compartir su opinión sobre el espectáculo del descanso.

El músico utilizó sus redes sociales para manifestar su rechazo al show del entretiempo, calificándolo con términos contundentes y sarcásticos (REUTERS/Henry Nicholls)

Según RockFM, el exlíder de Oasis describió la puesta en escena como “un mal viaje” y la tildó de “montaje de manicomio”, señalando que estuvo cerca de hacerle “perder la cabeza”. Su desaprobación quedó reflejada en varios mensajes que publicó en la red social X, donde no dudó en mostrar su molestia frente al evento.

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En respuesta a un seguidor que sugería que Oasis habría triunfado en un escenario similar, Gallagher contestó: “No se trata de nosotros, bueno, sí, pero aun así es un comportamiento absolutamente loco, es de manicomio con mayúsculas”.

El músico británico sostuvo el mismo tono irónico en sus comentarios, llegando a asegurar que solo gracias a sus “calcetines espirituales” logró soportar la actuación del entretiempo.

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El desarrollo del show y la única excepción positiva

La actuación reunió a grandes figuras internacionales, pero solo la participación de Justin Bieber recibió una valoración positiva por parte de Gallagher (REUTERS)

El espectáculo estuvo dirigido por Chris Martin, líder de Coldplay, y reunió a figuras de la música y el entretenimiento. Madonna abrió la presentación interpretando dos canciones mientras recorría los túneles subterráneos del estadio en un buggy acompañado por los exfutbolistas Ronaldo y Ronaldinho.

Además, participaron artistas y celebridades como BTS, Shakira, Burna Boy, el coro infantil PS 22, el propio Chris Martin y Jason Sudeikis en su papel de Ted Lasso, junto a Brendan Hunt.

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Justin Bieber fue el encargado de uno de los momentos destacados de la noche, interpretando una versión de “Everything Hallelujah” después de una intervención en el campo de los personajes de Ted Lasso. Pese a sus críticas generales, Gallagher reconoció el desempeño del canadiense con un escueto pero contundente “Justin manda”. Ante el escepticismo de algunos usuarios sobre la elección de Bieber, el británico reafirmó su postura simplemente respondiendo “YO”.

Otras voces críticas: Rooney y Smith también opinaron

Personalidades del deporte y la música sumaron sus cuestionamientos, señalando fallas en el concepto y la ejecución del espectáculo (REUTERS/Eduardo Munoz)

El rechazo al espectáculo del descanso no se limitó a la figura de Gallagher. Wayne Rooney, exfutbolista y actual comentarista, también se mostró en desacuerdo con la puesta en escena. Según RockFM, aseguró: “Me gustan muchos de esos artistas, pero me pareció una basura. No me metió para nada y quería que volviera el fútbol”.

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El exdelantero inglés añadió que, pese a su simpatía por Burna Boy, Bieber y Shakira, el show resultó “demasiado plano”.

Por su parte, Robert Smith, líder de The Cure, ya había anticipado su descontento días antes a través de Instagram. Smith aclaró que su crítica no estaba dirigida a los artistas en sí, sino al concepto general del espectáculo, al que calificó como “circo barato” para una final mundialista. Además, el músico británico lanzó una indirecta hacia quienes debían entregar el trofeo en la ceremonia.

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El vínculo de Oasis con la cita mundialista

La relación de Gallagher y Oasis con el torneo se fortaleció a través de la figura de “Wonderwall”, adoptada como himno informal de la selección inglesa

La relación de Gallagher con el torneo mundial fue cercana. Antes del partido decisivo, el cantante manifestó su disposición a interpretar “Wonderwall” si Inglaterra llegaba a la final, posibilidad que finalmente no se concretó tras la eliminación del equipo. Durante el campeonato, la canción de Oasis de 1995 se transformó en himno de la selección inglesa, coreada por jugadores y aficionados.

Noel Gallagher, hermano de Liam y también integrante de Oasis, apoyó esa identificación entre el tema y la selección. Según RockFM, Noel afirmó que “Wonderwall” pertenece a la gente y expresó sorpresa al descubrir que Jude Bellingham conocía la letra de memoria.

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Reconocimiento final a la selección española

Liam Gallagher, tras el partido, reconoció la actuación del equipo español y les atribuyó el mérito de la victoria (REUTERS/Lee Smith)

Tras el espectáculo y la conclusión del partido, Liam Gallagher dedicó un mensaje de reconocimiento a la selección de España. Según RockFM, el cantante británico valoró que el mejor equipo fue el que se consagró campeón en el New York New Jersey Stadium, marcando el cierre de una noche que, en su opinión, será recordada tanto por el fútbol como por el polémico show del descanso.