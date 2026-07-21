Abel Pintos sorprendió por el remedio casero para aliviar la tos de su hijo: “Síganme para más consejos”

Abel Pintos contó en Es Mi Sueño que usó una cebolla cortada para aliviar la tos nocturna de su hijo Agustín (Video: Instagram)

Era de madrugada, Agustín, su hijo de cinco años, no paraba de toser y Abel Pintos tomó una decisión que, según contó él mismo en el programa Es Mi Sueño (Eltrece), resolvió el problema en cuestión de minutos con un ingrediente que cualquiera tiene en la cocina. El relato llegó casi de casualidad, en el medio de una charla distendida con sus compañeros, y terminó con una frase que arrancó carcajadas: “Síganme para más consejos”.

El cantante, padre de tres hijos junto a su esposa Mora Calabrese, describió la escena con detalle. Estaban durmiendo cuando al nene le agarró un ataque de tos. Pintos recordó que alguien le había sugerido usar cebolla para esos casos, se levantó, fue a la cocina y volvió con la solución. “No tosió más”, concluyó, seco y satisfecho, mientras bromeaba que el episodio lo tituló “ser padres hoy”.

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Abel Pintos junto a Agustín, su hijo de 5 años (Instagram)

El método que Pintos describió es uno de los remedios populares más extendidos en los hogares de habla hispana: cortar una cebolla y dejarla en un plato sobre la mesa de luz, cerca de quien duerme con tos. La práctica se enmarca en lo que se conoce como aromaterapia popular: la idea es que los compuestos volátiles que libera la cebolla al ser cortada actuarían sobre las vías respiratorias y contribuirían a aliviar la congestión y la tos nocturna. Sin embargo, no existe respaldo científico que confirme ese mecanismo.

Ningún estudio clínico ha demostrado de forma contundente que la cebolla en el ambiente tenga un efecto terapéutico real sobre la tos. Quienes la defienden lo hacen por experiencia propia; quienes la cuestionan señalan que la mejora podría deberse a la humedad que aporta el ambiente o al efecto placebo. En cualquier caso, la práctica no presenta riesgos conocidos.

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La cebolla cortada sobre la mesa de luz es un remedio popular para la tos que se vincula con la aromaterapia popular en hogares de habla hispana (Imagen Ilsutrariva Infobae)

Distinta es la situación de la variante ingerida, igualmente arraigada en la medicina popular. Consiste en mezclar cebolla picada con miel, dejar reposar la preparación por algunas horas hasta que suelte sus jugos y tomar el resultado en pequeñas cucharadas a lo largo del día. Aquí la miel sí cuenta con mayor aval: varios estudios han documentado su efecto calmante sobre la mucosa de la garganta y su capacidad para reducir la frecuencia de la tos, especialmente en niños. La única restricción es que no debe administrarse a menores de un año, dado el riesgo de botulismo infantil.

Ante la inesperada anécdota de Abel Pintos, su compañero Joaquín Levinton fue el primero en reaccionar, entre sorprendido y divertido: “¡A la olla!”. Pero fue Carlos Baute quien terminó de darle peso al asunto: el cantante venezolano no solo no se sorprendió sino que reconoció usar el mismo método con frecuencia. “Yo lo hago. Buenísimo. Eso lo hacemos nosotros. Lo hacemos muchísimo”, dijo. Y cerró con un “Qué inventazo” que resumió el tono de toda la conversación.

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Días antes de ese momento en el programa, Pintos había protagonizado otro episodio que circuló ampliamente en redes. El 24 de junio, fecha del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, el cantante organizó un homenaje en el Monumento a la Bandera de Rosario junto a más de 5.000 chicos de todo el país, reunidos con un solo objetivo: cantarle el feliz cumpleaños al capitán de la Selección en su ciudad natal, en pleno Mundial 2026.

Días antes, Abel Pintos encabezó en Rosario un homenaje a Lionel Messi con más de 5.000 chicos en el Monumento a la Bandera por su cumpleaños 39

Pintos tomó la voz y lideró el canto mientras los niños lo acompañaron junto a sus docentes. Los cánticos de “¡Argentina!” cerraron el momento entre aplausos. El mensaje que acompañó el video fue directo: “Tu ciudad entera y todos los que te amamos en cada rincón del país, te mandamos este regalo, cantado con el corazón”. Messi respondió desde Estados Unidos con pocas palabras: “Muchas gracias a todos los chicos, a Abel y a Mundo Leo. La verdad me encantó”.

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La relación entre ambos no es nueva. En junio de 2017, Pintos estuvo presente en el casamiento de Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario, en lo que iba a ser una sorpresa para la novia —fanática de sus canciones— y terminó siéndolo también para el futbolista. “Fui a Rosario y me encerré ahí dos días a esperar para cantar. Fue divino”, contó el artista en una entrevista con Infobae.