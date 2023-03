Incertidumbre por el Papu Gómez en la selección argentina: ¿se perderá los festejos del campeón del mundo?

El Papu Gómez podría quedar fuera de la convocatoria de fines de marzo

Las alarmas en torno a la situación de Alejandro Gómez se han encendido en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando queda una semana para que la Selección enfrente a Panamá en el estadio Más Monumental, en un encuentro amistoso que está planeado como una fiesta para que los jugadores y el público se reencuentren en Buenos Aires después de la conquista en Qatar.

Este viernes, personas cercanas al futbolista dejaron trascender que el Sevilla le habría impedido sumarse al combinado albiceleste para la doble Fecha FIFA de fines de marzo (ante Panamá el 23 y Curazao el 28 en Santiago Del Estero) debido a que el ex Atalanta todavía se recupera de una lesión de tobillo que arrastra desde la Copa del Mundo y que le impidió -prácticamente- volver pisar una cancha.

El 6 de noviembre de 2022, Gómez completó los 90 minutos en el clásico por la liga española ante Betis y luego faltó a los últimos dos compromisos para el Sevilla previos a la Copa del Mundo por reponerse de una lesión muscular. Fue titular en el debut contra Arabia Saudita en Qatar y solamente volvió a jugar contra Australia en los octavos de final, ya que un dolor en el tobillo izquierdo le impidió ser considerado por Lionel Scaloni para los últimos compromisos. En una entrevista dada después de la conquista, la madre del futbolista contó la verdad: “Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible”.

Luego de los festejos por el campeonato del mundo en Argentina, el Papu retornó a Sevilla y siguió con la recuperación. Se perdió ocho duelos del equipo entre La Liga y Copa del Rey, hasta que sumó 20 minutos por el campeonato ante Elche. Sin embargo, el dolor persistió y tomó la decisión de operarse, motivo por el cual quedó afuera de las siguientes diez convocatorias del cuadro dirigido por Jorge Sampaoli.

El Papu Gómez no estaría presente en los amistosos

Desde la AFA le aseguraron a Infobae que por el momento no llegó una notificación oficial del Sevilla para anunciar que no será cedido y ni el club ni el jugaron han hecho una publicación al respecto. Sin embargo, desde el entorno del delantero de 35 años han comentado que no podrá asistir a la fiesta de los campeones del mundo. Las citas serán el jueves 23 de marzo en el estadio Monumental (amistoso contra Panamá) y el martes 28/3 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (frente a Curazao).

Es importante aclarar que más allá de que sean dos duelos amistosos, se trata de una fecha estipulada en el Calendario FIFA 2023, por lo que un club no puede negarle a un futbolista la convocatoria y está obligado a cederlo, según el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Allí (Anexo 1, artículo 4) se especifica que “un jugador que, debido a lesión o enfermedad, no pueda asistir a una convocatoria de la asociación del país cuya nacionalidad ostenta, deberá, si esta asociación lo solicita, someterse a un examen médico realizado por un médico designado por la asociación” y que incluso “si el jugador así lo desea, dicho examen médico se hará en el territorio de la asociación donde está inscrito”. Pero, desde la AFA no han recibido ningún tipo de señal por parte del Sevilla de que el Gómez no vaya a viajar.

Mientras tanto, el futbolista mantiene silencio en redes sociales y en su cuenta de Instagram su última historia lo muestra trabajando en un gimnasio cerrado con la ropa de la selección nacional, enfocándose para el partido ante Panamá. “Último en Sevilla”, escribió, dando a entender que se trataba de su último ejercicio en España, antes de viajar rumbo a Buenos Aires. Pero ahora su situación es un misterio.

De confirmarse, esta sería la segunda baja que sufriría Argentina teniendo en cuenta que Alejandro Garnacho, también por un inconveniente en un tobillo, se privará de debutar en la Selección Mayor, aunque el joven del Manchester United sí viajaría con el resto del plantel.

LOS CONVOCADOS PARA LOS AMISTOSOS:

ARQUEROS: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

DEFENSORES: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Maximiliano Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alexis Mac Allister (Brighton), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

DELANTEROS: Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina), Alejandro Gómez (Sevilla) y Giovanni Simeone (Napoli).

