Discutió con su hermano y lo mató de un escopetazo: lo detuvieron tras 16 días prófugo en Santa Fe

La víctima, Pablo Adrián Coronel

Hacía más de dos semanas que nada se sabía de Fernando David Coronel. El joven de 21 años se había esfumado tras ser señalado como el principal sospechoso del crimen de su hermano, Pablo Adrián Coronel (37). Desde entonces, dejó de frecuentar los lugares habituales y su entorno no volvió a verlo, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) lo buscaba en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe.

Este martes por la mañana, Fernando David finalmente cayó. La PDI lo detuvo en una vivienda de la avenida Teniente Loza al 6300, en el extremo oeste de la ciudad capital. Los agentes llegaron hasta allí luego de realizar tres allanamientos previos en otros domicilios, sin resultados positivos. La pista más firme surgió cuando los investigadores recibieron información sobre una prima del joven, que podría estar dándole refugio.

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Con el permiso de la propietaria, los policías revisaron la casa y encontraron al joven en el interior. El acusado quedó inmediatamente a disposición de la Justicia, bajo la causa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, con intervención de la fiscal Laura Urquiza.

El acusado tras ser detenido

El caso se inició el pasado 5 de julio, en la madrugada, en una propiedad de la zona sudoeste de Santa Fe, en el barrio San Lorenzo. Ese día, Pablo Adrián fue herido de bala tras una discusión con su hermano menor.

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Según la reconstrucción policial, ambos estaban tomando bebidas alcohólicas cuando se desató una pelea, por motivos que se desconocen. En medio del enfrentamiento, Fernando David tomó una escopeta y disparó al pecho de la víctima.

El hombre de 37 años fue trasladado por familiares al hospital José María Cullen. Su estado era crítico y los médicos intentaron estabilizarlo, pero falleció a las horas de ingresar. Poco después, la policía inició la búsqueda del presunto agresor, quien desapareció del barrio después del ataque.

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La investigación llevó a los efectivos a realizar allanamientos en tres domicilios: uno en Pedro de Mendoza y Caferata, otro en Pasaje Gimnasia y Esgrima, y también sobre la calle Pavón en Santo Domingo. Todos dieron resultado negativo.

La PDI de Santa Fe realizó distintos allanamientos en busca del sospechoso

La pista definitiva surgió cuando la PDI identificó la dirección de una prima del sospechoso. Allí, tras obtener la autorización de la dueña de casa, los agentes realizaron una requisa y detuvieron al imputado.

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Ahora, el joven permanece detenido y a disposición del Ministerio Público de la Acusación. En las próximas horas será indagado.

Desde un primer momento, el sospechoso fue acusado por el entorno de la víctima. “El dolor que dejó esta tragedia es inmenso y marcó para siempre a su familia, sus amigos y a todos los que lo queríamos. Nada va a devolvernos a Pablo, pero seguimos esperando que la Justicia haga su trabajo y que el responsable de arrebatarle la vida responda por sus actos. No queremos que su memoria quede en el olvido ni que este hecho quede impune”, escribió un usuario en redes sociales señalándolo.

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El acusado fue hallado en la vivienda de una prima

“Pablo siempre estuvo para su hermano. Incluso existe una foto de cuando Fernando sufrió un hecho muy grave y Pablo agradecía a Dios porque él estaba bien. Esa imagen demuestra el cariño que le tenía y hace todavía más difícil comprender esta tragedia. Por Pablo, por su familia y por todos los que hoy sufren su ausencia, seguiremos pidiendo memoria y justicia. Que descanse en paz”, amplió en otro comentario.